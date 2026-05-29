Bị khóa SIM 1 chiều, người dân gấp rút đi xác thực

Những ngày gần đây, tại nhiều điểm giao dịch của các nhà mạng ở Hà Nội, TPHCM và nhiều địa phương, người dân đã đến cập nhật thông tin thuê bao.

Thực tế, chỉ cần bỏ ra vài phút hoặc tranh thủ giờ nghỉ trưa đến các điểm hỗ trợ của nhà mạng là đã có thể hoàn tất việc xác thực thuê bao rất nhanh chóng.

Tại một điểm giao dịch của Viettel ở Hà Nội, chị Linh, một khách hàng đến xác thực SIM kể rằng, khi thấy không thể thực hiện cuộc gọi như bình thường, chị mới tá hỏa nhớ ra mình chưa thực hiện xác thực thuê bao.

“Tôi có nhận được tin nhắn thông báo từ nhà mạng nhưng vì bận công việc nên quên mất, sáng nay thấy điện thoại không gọi đi được mới nhớ ra nên phải đi xác thực ngay”, chị Linh nói.

Người dân được nhà mạng hỗ trợ cập nhật và xác thực thông tin thuê bao.

Ở một điểm giao dịch khác của Viettel, cô Hiền, 61 tuổi, cho biết trước đó liên tục nhận được tin nhắn nhắc xác thực thông tin nhưng chưa để ý vì nghĩ thủ tục phức tạp.

Chỉ đến khi nghe thông báo SIM có nguy cơ bị khóa, cô mới tranh thủ ra cửa hàng gần nhà làm thủ tục.

“Ban đầu, tôi nghĩ phải chờ rất lâu, nhưng nhân viên hướng dẫn khá nhanh. Mất thời gian xếp hàng chút thôi, còn cập nhật chắc chưa tới 3 phút", cô chia sẻ.

Đối với các trường hợp người dân không thể tự đi làm thủ tục do tuổi cao sức yếu, nhà mạng cũng đã có giải pháp tối ưu nhất.

Chị Lan ở phường Giảng Võ, Hà Nội cho biết số thuê bao của mẹ chị bị khóa mấy ngày nay khiến cho việc liên lạc rất bất tiện.

Nhưng vì công việc bận rộn quá, mẹ chị tuổi đã cao nên việc đi ra cửa hàng làm thủ tục mãi vẫn chưa thể thu xếp.

Thấy nhà mạng triển khai chương trình xác thực tại nhà, chị đã gọi lên tổng đài 18008098 bấm phím 0 để đặt lịch và đã được nhân viên nhà mạng tới tận nhà hỗ trợ.

Nhiều thuê bao sắp bị khóa SIM 2 chiều

Theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/4/2026, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin và thực hiện sinh trắc học theo quy định sẽ bị xử lý theo lộ trình cụ thể từ khóa chiều gọi và tin nhắn cho đến khóa 2 chiều và cuối cùng là thu hồi số.

Theo thống kê từ cơ quan quản lý, hiện vẫn còn hàng chục triệu thuê bao chưa xác nhận chính chủ trên hệ thống VNeID và hơn 1 triệu số điện thoại đã được người dân xác nhận không còn sử dụng.

Các nhà mạng cho biết nhóm có nguy cơ bị khóa SIM nhiều nhất hiện nay gồm: Thuê bao chưa xác thực sinh trắc học; SIM đứng tên người khác; thuê bao sử dụng giấy tờ cũ, sai lệch thông tin; người dùng lớn tuổi không quen thao tác công nghệ; người ở vùng sâu vùng xa khó tiếp cận dịch vụ.

Chiều ngày 28/5, Cục Viễn thông đã có buổi làm việc với các nhà mạng về tiến độ thực hiện việc xác thực thuê bao. Tại cuộc họp này, Cục Viễn thông đã ghi nhận các khó khăn, kiến nghị của nhà mạng.

Chia sẻ với VietNamNet, đại diện Cục Viễn thông cho biết, những thuê bao thuộc diện phải xác thực thông tin nếu không tiến hành xác thực sử dụng chính chủ trên VNeID sẽ bị khóa SIM từ ngày 15/6/2026.

Nhà mạng kéo dài giờ phục vụ đến 21h, hỗ trợ tận nhà cho người cao tuổi

Theo ghi nhận thực tế của VietNamNet tại một số địa phương, Viettel, VNPT đang tổ chức nhiều tổ lưu động hỗ trợ khách hàng, đặc biệt là bà con dân tộc, người già và những người yếu thế trong xã hội để xác thực thông tin thuê bao theo đúng tiến độ đề ra.

Tuy nhiên, việc xác thực này cũng gặp rất nhiều khó khăn vì đây là thời điểm bà con vùng cao đang vào vụ làm nương.

Chia sẻ về vấn đề này, đại diện Viettel Telecom cho biết đã triển khai gần 50.000 điểm hỗ trợ trên toàn quốc, từ cửa hàng chính thức, đại lý liên kết đến các điểm hỗ trợ lưu động tại xã, phường và khu dân cư.

Hơn nữa, nhiều điểm giao dịch hiện kéo dài thời gian phục vụ đến 21h để hỗ trợ người dân sau giờ làm. Một số nơi còn cử nhân viên xuống tận địa bàn hỗ trợ người cao tuổi hoặc người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Nhân viên Viettel đến tận nhà hỗ trợ khách hàng cao tuổi hoàn tất thủ tục xác thực thuê bao.

Đặc biệt, từ 21/5/2026, Viettel Telecom ra thông báo triển khai chương trình xác thực thuê bao tại nhà cho khách hàng là người cao tuổi, người có sức khỏe yếu.

Để được phục vụ, khách hàng chỉ cần gọi đến Tổng đài chăm sóc khách hàng Viettel theo số 18008098 (Miễn phí). Sau đó bấm phím 0 để gặp trực tiếp điện thoại viên và cung cấp thông tin cần thiết như họ tên, số điện thoại, địa chỉ.

Đội ngũ nhân viên Viettel tại địa bàn sẽ trực tiếp liên hệ và đến tận nơi để hỗ trợ hoàn thiện mọi thủ tục một cách an toàn, chu đáo.

Giải pháp này được cho là quyết liệt nhất, nhằm giúp người cao tuổi và gặp vấn đề về sức khỏe (vốn đang chiếm tới 30% số thuê bao chưa xác thực) dễ dàng hoàn thành thủ tục mà không phải đi xa.

Đại diện VinaPhone cho biết, nhà mạng này vẫn còn trên 8 triệu thuê bao cần xác thực thông tin. Hiện VinaPhone đang duy trì 2.500 điểm giao dịch tiếp nhận khách hàng đăng ký thông tin thuê bao.

Ngoài ra, VinaPhone duy trì app My VNPT đáp ứng người dùng tự xác thực và giảm tải cho các khách hàng đến điểm giao dịch, đồng thời tăng trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh đó, VinaPhone thực hiện nhắn tin cho những khách hàng nằm trong diện phải xác thực thông tin.

VinaPhone đang phân loại khách hàng để hỗ trợ tận nhà với những khách hàng là những người già trên 60 tuổi, những người yếu thế, không có VNeID định danh mức 2 và dùng feature phone hay dùng smartphone không NFC, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.