"Trong thế giới phẳng, Gen Z cần được trang bị hiểu biết về văn hoá, lịch sử dân tộc, về sự lựa chọn của người lãnh đạo trong những thời điểm quyết định, về sự tiếp nối và những biểu hiện chính diện của lòng yêu nước…”, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh khi nói về nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ hôm nay.

Ông cho rằng, lòng yêu nước là truyền thống chảy trong huyết quản của mỗi người Việt Nam, là kim chỉ nam giúp dân tộc vượt qua nghịch cảnh, tận dụng thời cơ, giành độc lập và khẳng định vị thế quốc tế. Những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9 vừa qua, không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã trở thành minh chứng sinh động: nhiều bạn trẻ hào hứng tham gia sự kiện, làm tình nguyện viên, ở lại đến khuya để dọn dẹp rác, chia sẻ niềm tự hào trên mạng xã hội. Cách thể hiện có thể khác với cha anh nhưng vẫn trọn vẹn tinh thần yêu nước.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

Theo ông Thiều, trong thời đại "bội thực" thông tin, sự xuất hiện của tin giả và những kích động được ngụy trang khéo léo dễ tạo hiệu ứng đám đông. Nếu không được định hướng đúng, sức mạnh của Gen Z có thể gây xáo động xã hội. Vì vậy, điều cần thiết là một "chiếc la bàn" giúp thế hệ trẻ tìm đường đúng đắn - đó chính là tri thức: sự hiểu biết về văn hóa - lịch sử dân tộc, về những lựa chọn của người lãnh đạo trong bước ngoặt lịch sử và về những tấm gương sáng ngời lòng yêu nước.

Ý thức trách nhiệm ấy, Hội Nhà văn Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình, dự án kết nối giới trẻ trong và ngoài nước với cội nguồn dân tộc, bắt đầu từ bậc phổ thông.

Hội Nhà văn Việt Nam cũng đã đưa ra các đề xuất định hướng giáo dục giá trị sống, lý tưởng sống, giáo dục văn hóa - nghệ thuật cho học sinh phổ thông.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, ý tưởng và đề xuất này của Hội đã được các cấp lãnh đạo cao nhất ghi nhận và đánh giá cao.

"Theo Công văn số 17159-CV/VPTW ngày 29/8/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về đề xuất định hướng giáo dục cho học sinh phổ thông của Hội Nhà văn Việt Nam, xem xét đề xuất của Hội Nhà văn Việt Nam và ý kiến các cơ quan có liên quan, Tổng Bí thư Tô Lâm có ý kiến như sau: Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, trao đổi với Hội Nhà văn Việt Nam và các bên liên quan báo cáo Đảng ủy Chính phủ về đề xuất định hướng giáo dục nêu trên, xem xét quyết định việc biên soạn, thẩm định, tích hợp trên nền tảng số, sử dụng phù hợp trong giáo dục phổ thông", ông Thiều cho biết.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cũng chia sẻ thêm đang chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp, trao đổi giữa hai bên để sớm đưa ra được định hướng biên soạn, thẩm định các bộ sách giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, giá trị văn hóa nhân văn tốt đẹp của dân tộc và nhân loại theo chỉ đạo của Tổng Bí thư. Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có những văn bản hướng dẫn để có thể sớm triển khai dạy và học các nội dung giáo dục nêu trên trong nhà trường phổ thông.