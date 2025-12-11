Sau ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại SEA Games 33 giành 4 HCV, đoàn TTVN có thể đạt thành tích tốt hơn trong ngày 11/12 tại Đại hội khi thế mạnh điền kinh bắt đầu tranh tài, bên cạnh những môn có thể mang về nhiều HCV như bơi, TDDC, đua thuyền, Jujitsu, judo, karate...

Đáng chú nhất là ở môn điền kinh khi đây được xem là "mỏ vàng" của thể thao Việt Nam. Tại SEA Games 33, tuyển điền kinh Việt Nam hướng tới mục tiêu giành trên 14 HCV nhằm đua tranh ngôi số 1 với chủ nhà Thái Lan.

Tuyển taekwondo (nội dung Quyền) "mở hàng" HCV trong ngày thi đấu đầu tiên tại SEA Games 33. Ảnh: S.N

Trong ngày 11/12, tuyển điền kinh Việt Nam tranh tài ở 8 nội dung. Những niềm hi vọng HCV của Việt Nam ở nội dung nhảy ba bước nam, chạy 1.500m nam-nữ... còn ở cự ly ngắn như chạy 100m nam-nữ, điền kinh Việt Nam khó tranh HCV với các đối thủ mạnh của khu vực.

Ngoài điền kinh, tuyển bơi lội được dự đoán tiếp tục mang thêm HCV cho đoàn TTVN ở ngày thi đấu thứ 2. Ở môn đua thuyền, Việt Nam tranh tài ở 3 nội dung chung kết, cũng được kỳ vọng có HCV.

TDDC với 4 nội dung chung kết được chờ đợi đóng góp ít nhất 1-2 HCV cho đoàn TTVN. Còn ở Jujitsu, các võ sĩ Việt Nam quyết tâm giành "vàng" với 6 trận chung kết. Các môn khác cũng có thể đóng góp HCV là judo, xe đạp, karate, taekwondo, MMA...

Đặc biệt, tâm điểm của ngày thi đấu 11/12 của đoàn thể thao Việt Nam là 2 trận đấu mang tính quyết định của U22 Việt Nam (gặp U22 Malaysia) và tuyển nữ Việt Nam (gặp Myanmar). Nếu như U22 Việt Nam chỉ cần hòa để đi tiếp thì tuyển nữ Việt Nam bắt buộc phải thắng mới có vé vào bán kết SEA Games 33.