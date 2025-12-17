Vật là một trong những thế mạnh của TTVN ở đấu trường SEA Games. Trong ngày hôm nay (17/12), môn này có 4 hạng cân là 67kg, 77kg, 87kg và 97kg. Nếu thi đấu đúng sức, các VĐV Việt Nam có thể giành 2-3 HCV, giúp đoàn TTVN có sự bứt phá về thành tích trong những ngày thi đấu cuối của Đại hội.

Sau khi điền kinh, bơi kết thúc, đoàn TTVN hi vọng HCV ở các môn võ, trong đó có Muay. Ở ngày thi đấu 17/12, môn võ truyền thống của Thái Lan tranh tài ở 6 hạng cân chung kết, bắt đầu thi đấu từ lúc 13h.

Vật là "mỏ vàng" của TTVN. Ảnh: S.N

Bắn súng có 2 nội dung chung kết tranh huy chương là 50m súng trường 3 tư thế nữ và 25m súng ngắn thể thao nữ. Đây là những nội dung mà các xạ thủ Việt Nam phải thi đấu thực sự xuất sắc mới có thể giành HCV trước sự cạnh tranh của Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Môn võ có nhiều sự cố ở SEA Games là pencak silat tiếp tục tranh tài với 4 hạng cân đối kháng. Trong khi đó, cử tạ có 3 hạng cân chung kết. Tại Đại hội năm nay, cử tạ vẫn chưa mang về tấm HCV nào cho đoàn TTVN.

Ở môn đua thuyền, với những gì thể hiện từ đầu SEA Games, các tay chèo Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục "giật" HCV khi thi đấu ở 4 nội dung chung kết.

Với nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu, các VĐV Việt Nam ngoài sự nỗ lực hết sức, còn phải chờ vào nhiều mắn. Ngoài các môn trên, một số môn có hi vọng HCV gồm đấu kiếm, bóng ném, bóng bàn, cờ vua, xe đạp, bắn cung...

Đặc biệt ở môn bóng đá nữ, tuyển nữ Việt Nam bước vào trận chung kết rất được chờ đợi với Philippines, vào lúc 19h30 tại Chonburi.