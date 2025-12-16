Không có bất ngờ nào trong lượt trận cuối bóng chuyền nam SEA Games 33. Đội tuyển Việt Nam để thua trắng 0-3 trước chủ nhà Thái Lan.
Một trong những vấn đề lớn nhất của Việt Nam là đánh lỗi, nhất là những pha giao bóng vào lưới. Kết quả này khiến thầy trò HLV Trần Đình Tiền phải đối đầu Indonesia ở vòng bán kết.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng chuyền nam giữa Việt Nam vs Thái Lan:
SET 3: 0-3
17-25
Trận đấu kết thúc. Thái Lan xếp nhất bảng B, Việt Nam nhì bảng gặp đối thủ mạnh Indonesia ở bán kết.
17-24
Việt Nam khiếu nại chạm lưới thành công. Dù vậy, ngay sau đó Thái Lan đập ghi điểm. 7 match point cho chủ nhà.
15-22
Nguyễn Thanh Hải đập cận lưới rất nhanh trong thế thuận lợi, nhưng đưa bóng ra ngoài.
15-19
Thêm một lỗi của Việt Nam. Lần này, Đinh Van Duy phát bóng ra ngoài.
14-18
Cú đập vị trí số 4 dọc dây quá hay của Thái Lan.
13-16
Đinh Văn Duy bỏ bóng chạm chắn ra ngoài. Sau đó, Ngọc Thuân chắn thành công. Việt Nam có 2 điểm liên tiếp.
10-13
Cú đập dưới 3 mét bất ngờ của Thái Lan ghi điểm rất hay. Khoảng cách bắt đầu được tạo ra.
6-6
Hai đội đăng giằng co, trái ngược với set 2.
3-3
Set thứ 3 khởi đầu cân bằng, 6 điểm chia đều cho hai đội.
SET 3
Set 3 bắt đầu.
SET 2: 0-2
19-25
Pha đập tốt giúp Thái Lan khép lại set 2 và khoảng cách 2-0.
17-24
Cú đập chéo sân quá hay của đội chủ nhà. 7 set point cho Thái Lan.
15-22
Một pha bóng rất hay của Việt Nam, từ chỗ cứu bóng không tưởng đến tình huống chắn rất đẹp.
Tuy nhiên, ngay sau đó Ngọc Thuân phát bóng không qua lưới. Quá nhiều lỗi phát bóng của Việt Nam.
12-17
Cú đập tốt hiếm hoi của Ngọc Thuân trong set 2, nhưng Thái Lan vẫn giữ khoảng cách lớn.
8-14
Văn Hiệp có cúp đập tốt ghi điểm thứ 8.
7-13
Lại một cú đập không qua chắn. Các tuyển thủ Việt Nam đang bộc lộ vấn đề tâm lý.
5-10
Hai cú đập liên tiếp của các cầu thủ Việt Nam không qua chắn.
3-6
Phạm Quốc Dư đập bóng không qua chắn của Thái Lan.
Việt Nam xin hội ý.
1-3
Ngọc Thuân đập bóng từ sau vạch 3 mét đi ra ngoài.
SET 2
Set 2 bắt đầu.
Hai điểm đầu tiên chia đều cho mỗi đội.
SET 1: 0-1
23-25
Set 1 kết thúc. Phạm Văn Hiệp đập bóng ra ngoài, Thái Lan thắng.
23-23
Ở thời điểm quan trọng nhưng Trần Duy Tuyến phát bóng thẳng vào lưới.
21-21
Pha đập chạm lưới của Thái Lan khiến Việt Nam bất ngờ và không kịp phòng thủ.
19-18
Ngọc Thuân đập ghi điểm khá ấn tượng. Tuy nhiên, chính Thuân phát bóng ra ngoài ở tình huống tiếp theo.
18-15
Đội chủ nhà đập bóng ra ngoài, Việt Nam nới rộng khoảng cách 3 điểm.
14-14
Lỗi hai chạm của cầu thủ Việt Nam. Ngay sau đó, Thái Lan phát bóng ăn điểm trực tiếp gỡ hòa 14-14.
11-10
Thế Khải phát bóng ra ngoài rất đáng tiếc. Hai đội đang bám đuổi quyết liệt.
8-6
Việt Nam đập bóng chạm tay chắn ra ngoài, dẫn 2 điểm.
4-4
Hai bên giằng co hấp dẫn, giành từng điểm.
SET 1
Trận đấu bắt đầu.