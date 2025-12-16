Bảng tổng sắp huy chương SEA Games ngày 16/12: Rowing báo tin vui cho Việt Nam VietNamNet cập nhật liên tục bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 16/12/2025, nhanh và chính xác.

Không có bất ngờ nào trong lượt trận cuối bóng chuyền nam SEA Games 33. Đội tuyển Việt Nam để thua trắng 0-3 trước chủ nhà Thái Lan.

Một trong những vấn đề lớn nhất của Việt Nam là đánh lỗi, nhất là những pha giao bóng vào lưới. Kết quả này khiến thầy trò HLV Trần Đình Tiền phải đối đầu Indonesia ở vòng bán kết.

