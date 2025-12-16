Trận chung kết lịch sử

Tối 15/12 tại Nhà thi đấu Huamark, Bangkok, trong trận chung kết SEA Games 33, giấc mơ vàng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không trở thành hiện thực.

Dù vậy, đó chắc chắn là ngày mà các cô gái của chúng ta đã viết nên một bản trường ca về ý chí, lòng quả cảm, và sự kiên cường không thể bị khuất phục.

Đội nữ Việt Nam có trận đấu giàu cảm xúc

Chiếc huy chương Bạc SEA Games 33 có thể không phải là đích đến cuối cùng, nhưng màn trình diễn đối đầu với kỳ phùng địch thủ Thái Lan trong trận chung kết đã vượt xa giá trị của một danh hiệu.

Trận chung kết thua chủ nhà 2-3 là dấu chân in trên cát của lịch sử, là minh chứng rõ ràng nhất cho sự vươn lên mạnh mẽ của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Bước vào set 5 quyết định, mọi thứ đều chống lại Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội. Tỷ số cân bằng 2-2, và quan trọng hơn, Huamark đã biến thành một chảo lửa thực sự.

Ở đó, hàng ngàn khán giả Thái Lan hò reo, tạo nên áp lực tưởng chừng như nghẹt thở, sẵn sàng nhấn chìm ý chí chiến đấu. Nhưng chính trong cái ngột ngạt của áp lực và sự dữ dội của tiếng ồn, những chiến binh áo đỏ đã tỏa sáng.

Thái Lan có 2 match point ở set 5. Lúc này, người hâm mộ Việt Nam như nín thở, trái tim đập thình thịch chờ đợi hồi kết nghiệt ngã. Nhưng, bằng tinh thần thép phi thường, sự tỉnh táo và những trái tim mạnh mẽ, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt làm nên điều kỳ diệu.

Hai pha ghi điểm liên tiếp từ Thanh Thúy và các đồng đội. Lúc này, chính khán giả Thái Lan mới rơi vào tình trạng căng thẳng.

Rất khó ngăn những cú đập của Thanh Thúy

Bởi vì, đội nữ Việt Nam xuất sắc cứu được 2 match point liên tiếp, san bằng tỷ số 15-15, kéo dài trận đấu và nhen nhóm lại hy vọng rực rỡ nhất.

Khoảnh khắc đó, sân Huamark như lặng đi, và tiếng hò reo của một góc khán đài Việt Nam bỗng trở nên lớn hơn bao giờ hết.

Hộ chiếu đến trái tim

Trong môn bóng chuyền, set 5 thường kết thúc ở điểm 15. Nhưng trận chiến này không tuân theo bất kỳ luật lệ thông thường nào.

Sự giằng co tiếp diễn, điểm số liên tục bám sát nhau. Đội tuyển Việt Nam chỉ để thua với điểm số 23-25, một con số mà thông thường chỉ xuất hiện ở các set đấu chính thức (set 1 đến set 4).

Đây không còn là kỹ thuật, không còn là chiến thuật, mà là cuộc chiến của ý chí, của niềm tự hào dân tộc. Khi thể lực đã cạn kiệt, khi mỗi bước chạy đều là một sự đấu tranh với chính mình, họ vẫn đứng vững.

Các tuyển thủ nữ Việt Nam đã vượt qua giới hạn thể chất và tinh thần để đối mặt với đối thủ mạnh đạt đẳng cấp châu lục, thậm chí đánh ngang các đội mạnh thế giới, ngay trên sân nhà của họ.

Như Quỳnh như vươn lên bầu trời với những pha bật nhảy đập bóng từ sau vạch 3 mét

Dù cuối cùng, chiến thắng thuộc về Thái Lan, nhưng không một ai trong lòng người hâm mộ cảm thấy thất vọng. Dù thua về tỷ số chung cuộc, nhưng đó là một chiến thắng tinh thần tuyệt đối của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Các cô gái Việt Nam đã chứng minh rằng, ngay cả tấm HCV, nếu giành được, cũng không đủ để tôn vinh những gì họ cùng nhau làm.

Sự quả cảm trong từng pha bóng, sự kiên cường khi đối diện với match point, và khả năng kéo dài một set đấu quyết định đến ngưỡng 25 điểm là tấm hộ chiếu đưa họ vào trái tim hàng triệu người hâm mộ.

Những Thanh Thúy, Kiều Trinh, Bích Thủy, Như Quỳnh… đã trao cho người hâm mộ một niềm tin tuyệt đối vào tương lai của bóng chuyền nữ Việt Nam. Họ truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai.

HCB là vật chất, nhưng tấm hộ chiếu đến trái tim người hâm mộ mới là vô giá.

Ảnh: Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)