Trận chung kết SEA Games hay nhất lịch sử

Trong các kỳ SEA Games, cuộc đọ sức giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Thái Lan ở chung kết ngày 15/12 diễn ra hấp dẫn, căng thẳng nhất. Trước sức ép tới nghẹt thở của khán giả nhà, Thanh Thúy và các đồng đội nhập cuộc đầy tự tin, thi đấu sòng phẳng và bất ngờ giành chiến thắng trong set 1.

Các CĐV Thái Lan chưa quen với việc đội nhà bị dẫn trước ở đấu trường SEA Games. Đây cũng là set thua đầu tiên của người Thái tại Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay.

Tuyển bóng chuyền nữ chơi sòng phẳng với Thái Lan. Ảnh: S.N

Sau khi 2 đội hòa nhau 2-2, set 5 trở nên kịch tính khi có thời điểm tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vượt lên trước tới 5 điểm. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng từng 14 lần giành HCV SEA Games giúp Thái Lan rút ngắn điểm số rồi vượt lên dẫn trước.

Trong màn rượt đuổi nghẹt thở, các cô gái Việt Nam có 4 lần dẫn trước 1 điểm nhưng không thể kết thúc, để rồi thua chung cuộc 2-3 sau cú phát bóng gây nhiều tranh cãi của VĐV nước chủ nhà.

Pha phát bóng của Pimpichaya rất nhạy cảm và trọng tài xác định bóng trong sân mang về điểm "Championship Point" 25/23 cho đội bóng áo xanh. Thái Lan bảo vệ HCV theo một kịch bản mà họ "đau tim" nhất từ trước tới nay.

Các cô gái Việt Nam có trận chung kết SEA Games hay nhất từ trước tới nay. Ảnh: S.N

Trong khi đó, dù thất bại nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có quyền tự hào vì chơi ngang ngửa Thái Lan cả về trình độ lẫn tâm lý. Sau trận đấu, Thanh Thúy và nhiều tuyển thủ bật khóc nức nở trên sân. Họ tiếc nuối khi tấm HCV lịch sử đã ở rất gần, nhưng lại phải chờ thêm 2 năm nữa để "phục thù".

Thiếu sự lạnh lùng, quyết đoán

Lần đầu tiên trong lịch sử, "chị đại" khu vực Thái Lan bị kéo vào một trận chung kết kéo dài tới 5 set trước Việt Nam. Người Thái đã rất lo lắng khi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giờ đây có thể chơi một cách sòng phẳng, cống hiến.

Tuy nhiên, ngay cả khi dẫn trước 5 điểm ở set 5, các cô gái Việt Nam vẫn không thể dứt điểm trận đấu, để đối thủ lật ngược thế cờ. Nếu có cái đầu lạnh hơn, hay quyết đoán trong những tình huống quyết định, mọi thứ có thể đã khác.

Theo HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, kết quả có phần nghiệt ngã với những nỗ lực tuyệt vời của các VĐV, nhưng trong thi đấu thể thao luôn là vậy, khi chúng ta có cơ hội kết thúc mà không thể tận dụng, thì việc mất chiến thắng cũng là bình thường.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếc nuối vì hụt HCV. Ảnh: S.N

“Chúng ta nên tự trách mình vì dù có nhiều cơ hội nhưng không thể giải quyết được trận đấu. Dù vậy, đây là trận đấu mà các VĐV Việt Nam rất bản lĩnh. Tôi chỉ nói với các học trò của mình rằng các em hãy gạt bỏ hết những áp lực, thi đấu bùng nổ nhất có thể. Khi tâm lý của các VĐV thoải mái, họ phá vỡ hàng chắn của Thái Lan, từ đó có một cuộc đọ sức hay", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết.

“Kim Thoa có trận đấu tốt nhất kể từ khi tôi biết cô ấy. Còn gương mặt trẻ Lê Như Anh được tung vào sân từ set 4, giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi bùng nổ, phá vỡ hệ thống chắn của Thái Lan và giành chiến thắng set này", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhận xét.

Tuyển nữ Việt Nam có kỳ SEA Games thành công. Ảnh: S.N

“Dù có nhiều tiếc nuối sau trận chung kết SEA Games, nhưng tôi khẳng định bóng chuyền nữ Việt Nam đang có một thế hệ rất tài năng. Đây là thế hệ VĐV đầy hứa hẹn cho tương lai. Có thể có một vài tình huống các VĐV của tôi xử lý hỏng đáng tiếc, nhưng công bằng mà nói, dưới sức ép lớn khủng khiếp như thế này, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Ngay đến Cristiano Ronaldo còn sút hỏng phạt đền trong những tình huống quyết định, huống hồ gì là các VĐV của tôi. Phải thông cảm cho các VĐV ở những thời điểm như thế", chiến lược gia sinh năm 1976 nói.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được thưởng 500 triệu đồng Sau trận chung kết đầy cảm xúc với Thái Lan, LĐBC Việt Nam quyết định thưởng “vượt khung” cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, với số tiền 500 triệu đồng, như một lời động viên và đánh giá cao màn trình diễn giàu cảm xúc của các cô gái Việt Nam.

Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)