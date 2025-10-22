Sự vươn lên mạnh mẽ của doanh nghiệp nữ chủ

Những năm gần đây, phụ nữ Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong nền kinh tế thị trường, không chỉ ở các lĩnh vực truyền thống mà còn dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực mới và đầy thách thức như: công nghệ, thương mại điện tử, logicstic, dịch vụ hàng không... Tính đến năm 2024, số lượng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam chiếm hơn 20% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, dự kiến sẽ tăng lên ít nhất 30% vào năm 2030.

Không chỉ gia tăng về số lượng, các doanh nghiệp nữ chủ không ngừng củng cố nội tại, có nhiều bước tiến về khả năng quản trị, năng lực tài chính và ứng dụng công nghệ, tạo đà vươn lên mạnh mẽ trở thành “ngôi sao sáng” dẫn dắt ngành nghề, tạo việc làm và đóng góp cho nền kinh tế.

Doanh nghiệp nữ chủ không ngừng vươn lên khẳng định vị thế trên thị trường

Xác định tầm quan trọng của các nữ doanh nhân trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, Chính phủ Việt Nam cùng nhiều tổ chức trong và ngoài nước đã tích cực triển khai các đề án, chương trình hỗ trợ, khuyến khích phụ nữ phát triển kinh doanh. Thông qua những hoạt động đào tạo, cung cấp vốn và hỗ trợ kỹ thuật, các nữ doanh nhân có nhiều cơ hội tiếp cận nguồn tín dụng, mở rộng quy mô, xây dựng dòng thu bền vững và hướng tới phát triển dài hạn.

Là mắt xích quan trọng của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn và thúc đẩy tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp nữ chủ. Với định hướng trở thành điểm đến tin cậy của doanh nghiệp nữ chủ, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) tiên phong đồng hành và trao quyền, mang đến giá trị nâng tầm và ưu tiên cho các nữ chủ doanh nghiệp thông qua hoạt động của SeAPower - Câu lạc bộ độc quyền nữ chủ doanh nghiệp. SeAPower hoạt động với sứ mệnh kiến tạo hệ sinh thái tài chính toàn diện, mang lại những giá trị tài chính - phi tài chính để củng cố nền tảng, tạo đà phát triển bền vững; đồng thời, là nơi hội tụ của tri thức, không gian kết nối và truyền cảm hứng.

Kiến tạo hệ sinh thái toàn diện - bệ phóng cho doanh nghiệp nữ chủ

Thông qua SeAPower, SeABank kiến tạo hệ sinh thái tài chính - phi tài chính toàn diện tạo đà phát triển bền vững cho doanh nghiệp nữ chủ. Theo đó, Ngân hàng triển khai tích cực và hiệu quả các chính sách tài chính chuyên biệt, đi kèm với nhiều hoạt động đào tạo, kết nối cơ hội, hỗ trợ chuyển đổi số và phát triển bền vững. Tính đến cuối tháng 6/2025, số lượng khách hàng nữ chủ tại SeABank tăng 140% so với cùng kỳ, tổng dư nợ cho vay tăng trưởng 115%, khẳng định hiệu quả kinh doanh và niềm tin của đối với SeABank.

Để giải quyết vấn đề tiếp cận vốn, SeABank xây dựng các chính sách tài chính - tín dụng ưu đãi chuyên biệt. Tiêu biểu, sản phẩm thấu chi không tài sản bảo đảm (TSBĐ) có hạn mức lên tới 5 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn lớn, đáp ứng nhu cầu vốn lưu động nhanh chóng. Khách hàng nữ chủ cũng có thể tận dụng nguồn vốn ngắn hạn từ thẻ tín dụng doanh nghiệp Visa Corporate không TSBĐ với hạn mức lên tới 200 triệu đồng, hỗ trợ xoay vòng vốn khi phát sinh nhu cầu đột xuất, quản lý chi tiêu hiệu quả với các ưu đãi hấp dẫn về thời gian miễn lãi, lãi suất…

SeABank triển khai nhiều ưu đãi chuyên biệt cho doanh nghiệp nữ chủ

Đáng chú ý là chính sách về tỷ lệ cấp tín dụng trên giá trị TSBĐ (LTV), lên tới 100% đối với tài sản bảo đảm là tiền gửi và 95% với bất động sản, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp nữ chủ tiếp cận khoản vay lớn hơn, tối ưu hóa sử dụng tài sản để huy động vốn. Các chính sách khác của SeABank như: lãi suất vay doanh nghiệp ưu đãi, miễn phí tất toán trước hạn đối với các khoản vay ngắn hạn, cơ chế ưu tiên phục vụ tại toàn bộ điểm giao dịch… cũng giúp doanh nghiệp nữ chủ tiếp cận tài chính nhanh chóng và thuận lợi.

SeAPower là cầu nối để SeABank kiến tạo hệ sinh thái toàn diện, tiếp sức cho doanh nghiệp nữ chủ

SeAPower đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp nữ chủ trong việc mở rộng kết nối, nâng cao năng lực toàn diện về quản trị, tài chính, công nghệ, thuế... Nhiều hoạt động kết nối cộng đồng, khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề và networking đã được tổ chức, mang lại cơ hội hợp tác, kết nối, mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp nữ chủ. SeAPower còn dành sự quan tâm chăm sóc đến đời sống tinh thần của các hội viên thông qua các đặc quyền chăm sóc sức khỏe và phát triển phong cách sống cân bằng.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, SeABank tổ chức chương trình đào tạo chuyên biệt, tập trung vào chủ đề cập nhật chính sách thuế và quy chuẩn kế toán mới. Đây là nội dung hữu ích cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh đang trong quá trình chuyển đổi thành doanh nghiệp, mà rất nhiều trong số đó là doanh nghiệp nữ chủ. Chương trình giúp tăng cường sự gắn kết và thấu hiểu giữa SeABank và khách hàng, đồng thời thể hiện nỗ lực toàn diện của SeABank trong hành trình hỗ trợ nữ chủ doanh nghiệp nâng cao năng lực, đồng hành chinh phục những mục tiêu dài hạn.

Phương Dung