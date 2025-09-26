Pháp lý - “tiêu chí sống còn” của nhà đầu tư cá nhân giai đoạn hồi phục

Thị trường bất động sản quý 2/2025 cho thấy những tín hiệu hồi phục rõ rệt: giá bất động sản bắt đầu tăng nhẹ trở lại, đặc biệt là tại các đô thị lớn và vùng vệ tinh. Theo Savills, giá sơ cấp căn hộ tại Hà Nội đã đạt 79 triệu đồng/m² - tăng 5% theo quý, và không còn căn nào dưới 2 tỷ đồng.

Trong khi đó, giá đất nền tại nhiều tỉnh như Bắc Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh đều tăng mạnh từ đầu 2023 tới nay, có nơi ghi nhận mức tăng tới 200%. Cùng với đó, các quy định mới từ Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 2025 đang siết lại tiêu chuẩn phân lô bán nền, khiến nguồn cung đất pháp lý sạch ngày càng hiếm.

Thị trường BĐS có tín hiệu hồi phục, song nhà đầu tư quan tâm nhiều đến pháp lý

Không còn dễ chấp nhận rủi ro, nhà đầu tư giờ đây ưu tiên những sản phẩm có pháp lý minh bạch, dễ chuyển nhượng, có thể khai thác ngay. Khảo sát của Viện Nghiên cứu Dat Xanh Services - FERI với hơn 1.800 môi giới cho thấy: 36% ưu tiên hàng đầu là pháp lý rõ ràng, tiếp theo là uy tín chủ đầu tư và tính thanh khoản thực tế.

Sự dịch chuyển này đang hình thành một xu hướng đầu tư mới: dòng vốn nhỏ lẻ rời khỏi đất nền hay chung cư, chảy vào những sản phẩm có pháp lý sẵn sàng, dòng tiền rõ và chính sách tài chính linh hoạt.

Gửi ngân hàng 1,7 tỷ, lãi 204 triệu - đầu tư second home, dòng tiền gấp ba

Với lãi suất tiết kiệm trung bình 6%/năm, khoản đầu tư 1,7 tỷ sẽ mang lại khoảng 204 triệu đồng trong 2 năm. Tuy nhiên, khi trượt giá tăng nhanh, đây không còn là kênh sinh lời hấp dẫn. Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư cá nhân đang sử dụng đòn bẩy tài chính thông minh để sở hữu bất động sản dòng tiền kép: vừa khai thác cho thuê, vừa chờ tăng giá vốn.

Dự án ROX Living Aquamarine. Ảnh phối cảnh

Anh Minh, một nhà đầu tư cá nhân tại Hà Nội là một trong những người đã “quay xe” khỏi thị trường chung cư để tìm hướng đi mới. Với số vốn trong tay gần 2 tỷ đồng, anh quyết định đầu tư vào một căn shophouse trị giá khoảng hơn 5,4 tỷ đồng tại ROX Living Aquamarine (Đức Châu, Nghệ An).

Nhờ chính sách vay tới 65% giá trị sản phẩm, lãi suất 0% trong 24 tháng, phần vốn tự có được tối ưu khi chỉ cần 30%, khoảng 1,7 tỷ đồng. Đặc biệt, anh Minh nhận ngay dòng tiền nhờ chính sách cam kết thuê lại 5,5%/ năm từ chủ đầu tư trong 2 năm: gần 25 triệu đồng/tháng, tương đương 600 triệu đồng sau 24 tháng - cao gần gấp ba lần so với gửi tiết kiệm ngân hàng cùng kỳ.

Chính sách bán hàng hấp dẫn đang được áp dụng tại ROX Living Aquamarine

Shophouse ba giá trị: nghỉ dưỡng, khai thác, tích sản

Không chỉ mang lại thu nhập đều đặn từ cho thuê, ROX Living Aquamarine còn sở hữu tiềm năng tăng giá nhờ vị trí đắc địa: nằm sát cao tốc Bắc - Nam, trục đường ven biển Diễn Châu - Cửa Lò; kề cận khu công nghiệp VSIP II quy mô lớn, thu hút hàng nghìn chuyên gia, kỹ sư, công nhân; sát trung tâm hành chính mới, hưởng lợi từ quy hoạch Diễn Châu lên đô thị loại III trước 2030.

Bên cạnh đó, dự án đã hoàn thiện hạ tầng, quy hoạch theo mô hình khu đô thị nghỉ dưỡng ven sông - gần biển, tiện ích đã hiện hữu đầy đủ như công viên, đường dạo bộ, khu thể thao, quảng trường… và sắp tới đây là trường mầm non tiêu chuẩn quốc tế đang chuẩn bị khởi công và xây dựng.

Hệ thống tiện ích từ vui chơi, thể thao cho đến giáo dục tại dự án ROX Living Aquamarine. Ảnh phối cảnh

ROX Living Aquamarine không chỉ là tài sản để giữ giá trị, mà là công cụ tạo ra dòng tiền ổn định giữa bối cảnh thị trường biến động. Nhà đầu tư có thể vừa tận hưởng không gian sống gần gũi thiên nhiên, vừa cho thuê ngắn hạn qua mô hình Airbnb, Booking hoặc dài hạn cho chuyên gia - đa dạng mục tiêu đầu tư của chủ sở hữu.

Trong khi đất nền đang thu hẹp biên lợi nhuận, second home dòng tiền là shophouse tại các vùng du lịch - công nghiệp đang trở thành “cửa sáng” cho nhà đầu tư cá nhân muốn vừa sinh lời, vừa đảm bảo an toàn vốn.

Thị trường đang bước vào giai đoạn “sàng lọc” - cơ hội không dành cho những ai chậm chân. Với mức vốn chưa đến 2 tỷ, thay vì chạy theo đất nền mạo hiểm, việc sở hữu một tài sản pháp lý sạch, có dòng tiền ngay và tiềm năng tăng giá rõ ràng như ROX Living Aquamarine là lựa chọn “thực chiến” đáng giá.

Lệ Thanh