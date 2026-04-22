Là một chuyên gia quản trị vận hành giàu kinh nghiệm, anh không chỉ nhìn vào những con số doanh thu đơn thuần, mà luôn trăn trở làm sao để nâng cao năng lực tổ chức, giúp bộ máy kinh doanh rộng lớn ấy vận hành ngày càng vững vàng và bền bỉ hơn.

Tư duy toàn cảnh này càng được thể hiện rõ qua những gì Nguyễn Duy Minh làm trong hành trình chuyển đổi số. Với nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chuyển đổi số có thể chỉ là một hạng mục trong ngân sách, nhưng với anh, đó là chìa khóa để tái tạo năng lực cạnh tranh cốt lõi.

Thấu hiểu bản chất của ngành thời trang bán lẻ là cuộc đua với thời gian, Minh cho ra đời của "Phần mềm phân tích quyết định thông minh cho vận hành bán lẻ số”, áp dụng cho quy trình vận hành bán lẻ. Đây không phải ý tưởng trên giấy, mà là một nền tảng thực tế, bám sát thực địa, biến những mảnh thông tin rời rạc thành kim chỉ nam cho hành động. Nhờ hệ thống này, lượng tồn kho, lưu lượng khách và tỷ lệ chuyển đổi của từng cửa hàng không còn là những phán đoán cảm tính, mà trở thành dữ liệu minh bạch, có thể kiểm chứng. Khả năng kết nối từ tầm nhìn chiến lược đến hành động thực tế chính là điểm mạnh cốt lõi của Nguyễn Duy Minh với tư cách một nhà quản trị vận hành.

Khi phạm vi quản trị được mở rộng, anh Nguyễn Duy Minh tiếp tục đưa tư duy chuyển đổi số vào những mảng vận hành phức tạp hơn. "Phần mềm nền tảng tự động hóa phân tích dữ liệu thông minh thương mại đa ngành” do anh phát triển thực chất là một "ngôn ngữ quản trị" chuẩn hóa dành cho mô hình đa thương hiệu.

Trước thách thức của tiếp thị đa kênh, "Phần mềm tối ưu hóa thông minh tiếp thị đa kênh cho thương hiệu thời trang" mà Nguyễn Duy Minh đề xuất thể hiện chiều sâu trong tư duy về giá trị thương mại. Theo anh, "xanh" trong quản trị không chỉ là khẩu hiệu về môi trường, mà còn là cách dùng thuật toán để loại bỏ những thao tác dư thừa do lệch pha thông tin, giúp mỗi lần tiếp cận khách hàng đều chạm đúng nhịp đập thị trường, từ đó dung hòa giữa hiệu quả kinh doanh và giá trị bền vững.

Chính năng lực biến "việc cắt giảm dư thừa" thành giá trị thực của hệ thống đã đưa Nguyễn Duy Minh vượt khỏi phạm vi doanh nghiệp, để được mời làm giám khảo của nhiều sân chơi lớn trong ngành. Dù ở "Cuộc thi Đánh giá Ý tưởng Kinh doanh Phát triển Bền vững 2025" hay "Cuộc thi Đổi mới Phát triển Sản phẩm & Chuỗi cung ứng Ngành Thời trang 2024", anh luôn đem đến những phản biện sắc sảo, vừa có tầm nhìn chiến lược, vừa thấm đẫm hơi thở thực tiễn từ góc nhìn quản trị trực diện. Sự cộng hưởng giữa những vai trò tưởng chừng tách biệt ấy đã làm nên một nhà quản lý thành công, cũng là người dẫn dắt tư duy, có sức ảnh hưởng đến nhịp vận hành chung của doanh nghiệp.

Cuối năm 2025, Nguyễn Duy Minh vinh dự nhận danh hiệu "Nhà lãnh đạo xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương" tại lễ trao giải "Thương hiệu xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương", cùng với thương hiệu OWEN do anh vận hành trước đó được vinh danh là "Top 10 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam", như một sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ với tinh thần phụng sự của anh.

Với Nguyễn Duy Minh, những danh hiệu ấy không phải đích đến, mà chỉ là điểm tựa để nhìn xa hơn trên con đường phía trước. Giữa dòng chảy giao thoa của chuyển đổi số thông minh và tiếp thị xanh, Nguyễn Duy Minh cùng các nhà lãnh đạo trẻ đang đóng góp bằng triết lý quản trị của mình, tiếp tục khám phá những dư địa mới về tăng trưởng và trách nhiệm trong chiều sâu của ngành bán lẻ thời trang Việt Nam.

Ngọc Lan