Con gái tốt nghiệp đại học, về làng giúp bố nuôi 60.000 con rắn, kiếm 3,8 tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: SCMP

Cô gái trẻ họ Qin, sinh năm 1995, đến từ Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc khiến cộng đồng mạng xôn xao sau khi câu chuyện lan truyền. Hai năm sau khi tốt nghiệp đại học, Qin quyết định trở về làng giúp bố nuôi trang trại rắn.

Hiện tại, cô chăm sóc khoảng hơn 60.000 con rắn, trong đó có hơn 50.000 con ngũ bộ xà, gần 10.000 con rắn hổ mang. Đây đều là những loài có nọc độc mạnh, đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc nghiêm ngặt và sự cẩn trọng cao độ.

Thuyết phục bố theo nghề nuôi rắn

Ban đầu, bố của Qin phản đối khi con gái quyết định theo nghề vì lo ngại nguy hiểm. Tuy nhiên, khi quy mô trang trại ngày càng mở rộng, vượt quá khả năng quản lý của một mình ông, Qin đã dần thuyết phục gia đình và trực tiếp tham gia điều hành, SCMP đưa tin hôm 20/4.

Theo Qin, việc nuôi rắn độc không hề đơn giản. Người nuôi vẫn phải thường xuyên tiếp xúc gần với chúng, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dù không sợ rắn ngũ bộ xà vì bố đã nuôi chúng từ trước khi cô sinh ra, nhưng cô thừa nhận nguy hiểm là điều không thể tránh khỏi trong công việc này.

Các sản phẩm từ rắn mang lại giá trị kinh tế cao. Rắn khô, mật rắn và dầu rắn được sử dụng trong y học cổ truyền, trong khi nọc độc được khai thác phục vụ nghiên cứu y học hiện đại.

Mỗi con rắn ngũ bộ xà có thể lấy nọc 2 lần mỗi tháng, với giá bán dao động từ 40 đến 200 nhân dân tệ/gram (150.000 - 770.000 đồng), tùy chất lượng.

Thịt rắn cũng là nguồn thu đáng kể, với giá từ 200 đến 300 nhân dân tệ mỗi con (700.000 - 1.150.000 đồng), thậm chí những con lớn có thể đạt hơn 1.000 nhân dân tệ (hơn 3,8 triệu đồng).

Sau khi trừ chi phí nhân công và vận hành, trang trại của Qin vẫn mang lại lợi nhuận hơn 1 triệu nhân dân tệ mỗi năm (3,8 tỷ đồng).

Không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh, Qin còn chia sẻ kinh nghiệm nuôi rắn trên mạng xã hội. Cô nổi tiếng với cái tên "cô gái thu thập nọc rắn độc", với hơn 22.000 người theo dõi trên mạng xã hội.

Theo Qin, nỗi đau do rắn độc gây ra là điều khó có thể quên. “Nếu ai đó nói họ không sợ bị cắn, có lẽ họ chưa từng trải qua. Với rắn ngũ bộ xà, cơn đau sau khi bị cắn rất dữ dội, có thể ám ảnh suốt thời gian dài”, cô cho biết.

Cô cũng mô tả rằng vết cắn không chỉ ảnh hưởng cục bộ mà có thể gây đau lan rộng khắp cánh tay, vai, thậm chí nửa cơ thể. Một người theo dõi từng chia sẻ với cô rằng, cơn đau do rắn cắn khủng khiếp đến mức họ thà bị cắt cụt còn hơn phải trải qua lần thứ hai.

Câu chuyện của Qin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút nhiều sự quan tâm. Không ít người bày tỏ sự khâm phục trước lòng can đảm và sự kiên trì của cô, đồng thời cho rằng đây là công việc không phải ai cũng có thể theo đuổi.

“Chỉ nhìn thấy rắn thôi tôi đã thấy sợ, huống hồ nuôi hàng chục nghìn con. Cô ấy thực sự dũng cảm và xứng đáng với thành quả đạt được”, một người dùng mạng bình luận.