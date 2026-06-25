Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một người đàn ông nằm ngả lưng giữa khu rừng vừa bị lửa càn quét. Xung quanh ông là những thân cây cháy sém, mặt đất phủ đầy tro xám, cành khô gãy đổ ngổn ngang.

Khoảnh khắc giản dị ấy khiến nhiều người xúc động bởi phản ánh chân thực những gian nan, vất vả của lực lượng bảo vệ rừng.

Hình ảnh kiểm lâm viên Phan Lê Hùng nghỉ ngơi sau hơn 40 giờ chiến đấu với 'giặc lửa'. Ảnh: Phạm Tuấn

Ngày 25/6, trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Thanh Tuấn, Phó phụ trách Hạt Kiểm lâm Nam Đàn - Hưng Nguyên (Nghệ An), cũng là tác giả của bức ảnh cho biết, người xuất hiện trong bức ảnh là ông Phan Lê Hùng (58 tuổi), kiểm lâm viên của đơn vị với hơn 30 năm gắn bó với nghề giữ rừng.

Theo ông Tuấn, bức ảnh được chụp vào khoảng 15h ngày 23/6, khi đám cháy tại khu vực 2 xã Thiên Nhẫn và Vạn An cơ bản được khống chế nhưng trong rừng vẫn còn nhiều điểm âm ỉ khói. Các lực lượng vẫn phải túc trực tại hiện trường để kịp thời xử lý nếu lửa bùng phát trở lại.

"Hôm đó, tôi thấy anh Hùng cùng một số anh em đang nghỉ ngơi trên đỉnh núi chờ tiếp nước. Sau nhiều giờ liên tục làm nhiệm vụ, anh ấy quá mệt nên tranh thủ nằm nghỉ ít phút. Tôi tình cờ ghi lại khoảnh khắc đó", ông Tuấn kể.

Cháy rừng xảy ra tại 2 xã Thiên Nhẫn và Vạn An. Ảnh: T.T

Ông Tuấn cho biết, đến sáng 25/6, sau khi vụ cháy rừng được khống chế thành công, lực lượng kiểm lâm vẫn tiếp tục bám hiện trường để thống kê thiệt hại.

Hạt Kiểm lâm Nam Đàn - Hưng Nguyên hiện có 17 cán bộ, kiểm lâm viên, quản lý hơn 6.000ha rừng trên địa bàn 9 xã. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương, các chủ rừng và lực lượng liên quan triển khai nhiều biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng như xử lý thực bì tại các khu vực trọng điểm, tăng cường tuần tra trong những ngày nắng nóng.

Khoảng 12h ngày 21/6, đơn vị nhận được tin báo cháy xảy ra tại khu vực xã Khánh Sơn cũ, nay thuộc xã Thiên Nhẫn.

"Khu vực này từng xảy ra cháy vào năm 2019. Phần lớn là rừng tái sinh gồm thông, keo, lau lách với lớp thực bì dày. Sau các đợt mưa bão, nhiều cây gãy đổ nằm ngổn ngang khiến việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn. Khi anh em vào đến nơi, gió Tây Nam thổi mạnh, nền nhiệt cao khiến đám cháy lan nhanh", ông Tuấn cho biết.

Sau gần 3 ngày, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy rừng. Ảnh: T.T

Trước diễn biến phức tạp, lực lượng kiểm lâm lập tức báo cáo cấp trên, đề nghị tăng cường nhân lực và phương tiện hỗ trợ. Với lợi thế nắm chắc địa bàn, kiểm lâm đóng vai trò nòng cốt trong công tác chữa cháy, phối hợp cùng chính quyền địa phương, chủ rừng, quân đội, công an và người dân chia thành nhiều mũi để mở đường băng cản lửa, khoanh vùng và dập tắt các điểm cháy.

Suốt hơn 40 giờ liên tục, hàng trăm người thay nhau bám trụ trên núi giữa cái nắng gay gắt cùng gió Lào khô nóng. Nhiều người gần như thức trắng đêm, ăn uống vội vàng ngay tại hiện trường để ngăn lửa lan rộng.

Chia sẻ về khoảnh khắc trong bức ảnh, ông Phan Lê Hùng cho biết bản thân gần như kiệt sức sau nhiều giờ tham gia chữa cháy.

"Lực lượng kiểm lâm thường là những người có mặt sớm tại hiện trường. Sau nhiều giờ leo núi, phát đường băng, dập lửa, cộng với tuổi tác nên tôi rất mệt. Lúc đó, tôi chỉ tranh thủ nằm nghỉ ít phút rồi tiếp tục công việc", ông Hùng nói.

Ông Hùng (thứ 2 từ phải qua) cùng đoàn công tác thống kê thiệt hại rừng vào sáng 25/6. Ảnh: Phan Hùng

Ông Hùng cũng gửi lời cảm ơn tới người dân địa phương đã tiếp tế nước uống, lương thực cho các lực lượng làm nhiệm vụ trong suốt thời gian chữa cháy.

Chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Nghệ An tranh thủ ngả lưng sau hàng chục giờ liên tiếp dồn sức chữa cháy. Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Nghệ An

Không chỉ riêng ông Hùng, nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng tham gia chữa cháy những ngày qua cũng có những giấc ngủ vội trên nền đất, bậc thềm hay nền xi măng tại hiện trường.

Những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi ấy là khoảng lặng hiếm hoi giữa cuộc chiến với "giặc lửa", góp phần giữ bình yên cho những cánh rừng trong những ngày nắng nóng.