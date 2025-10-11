3 xu hướng khởi nghiệp số trong năm 2020
Shark Nguyễn Hòa Bình vừa có những tiết lộ về xu hướng khởi nghiệp số trong năm 2020. Ảnh: Internet
Chia sẻ về những xu hướng khởi nghiệp số trong năm 2020, Shark Nguyễn Hòa Bình đưa ra dự đoán về 3 xu hướng chủ đạo đó là App Economy, dữ liệu (data) và chuyển đổi số toàn diện cho các doanh nghiệp.
Shark Bình cho biết, các doanh nghiệp, người dùng dần dần chuyển sang dùng app (ứng dụng) và xu hướng này vẫn đang diễn ra rất mạnh mẽ trong năm tới.
Theo nhận định, năm 2020 cũng sẽ là năm mà các startup có năng lực bắt dữ liệu lên tiếng. Các startup về phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định, lời khuyên, quyết sách cho các chủ doanh nghiệp kinh doanh vận hành thông minh và hiệu quả hơn. Xu hướng thứ 3 được shark Bình nhắc tới là chuyển đổi số.
"Thời điểm cách đây 10 năm chúng tôi là người đầu tiên làm về chuyển đổi số, thương mại điện tử, (như chợđiệntử.vn,), website bán hàng,…gần như chẳng ai quan tâm và bán hàng rất khó. Có lẽ chúng tôi làm quá sớm và đã sai thời điểm", Shark Bình chia sẻ.
Theo vị này, cho đến 2 năm gần đây với làn sóng tuyên truyền 4.0, dường như nhận thức cộng đồng, doanh nghiệp và người tiêu dùng đã thay đổi rất nhiều. Xu hướng ứng dụng sâu công nghệ trong các hoạt động quản trị, hay còn gọi là chuyển đổi số, được cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ quan tâm mạnh mẽ vì môi trường kinh doanh ngày càng khắc nghiệt và đòi hỏi năng lực tối ưu sâu. "Do đó, dự đoán 2020 sẽ là thời của chuyển đổi số. Đó là hướng đầu tư chính của Quỹ đầu tư Next100 năm tới", Shark Bình nói.
Sai lầm “cốt tử” của các startup
Cùng với việc đưa ra các dự đoán xu hướng mới, Shark Bình cũng chỉ ra những sai lầm nhiều doanh nghiệp startup gặp phải đó là coi nhẹ việc quản trị doanh nghiệp.
Trả lời cho câu hỏi “Các doanh nghiệp số có cần chuyển đổi số không?” Shark Bình cho biết các startup công nghệ và truyền thống giống nhau về vận hành.
“Sai lầm “cốt tử” của các startup đặc biệt là các startup công nghệ đó là coi thường vai trò của quản trị nội bộ khi chỉ tập trung vào kinh doanh và làm sản phẩm mà coi nhẹ việc quản trị nội bộ đặc biệt là tài chính kế toán hay quản trị năng suất mà dẫn đến những hậu quả lớn”.
Shark Bình cũng hé lộ những lý do mà các startup có thể thuyết phục được quỹ của mình đầu tư đó là có sản phẩm đáp ứng được xu thế thị trường và có cách tiếp cận tốt.
"Cái lõi của chuyển đổi số ở doanh nghiệp phải là data (dữ liệu), các doanh nghiệp muốn chuyển đổi số thì ông chủ phải thay đổi mindset (tạm dịch là tư duy) từ kinh doanh kiểu cũ (từ cảm tính, kinh nghiệm) sang dựa trên dữ liệu, số liệu cụ thể. Để từ đó ra quyết định. Cách tiếp cận tập trung sản phẩm tập trung vào số liệu, dữ liệu hàng ngày và cách tiếp cận đúng hướng".
Đây cũng là lý do mà đầu tháng 12, Shark Bình sẽ đầu tư vào starup PushSale.vn 10 tỷ đồng chỉ sau hai lần gặp gỡ CEO của startup này. Theo Shark Bình, nền tảng chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp bán hàng online như PushSale.vn cũng có khả năng hợp lực trong hệ sinh thái chung của Nexttech.
"Trong thương vụ này NextTech-group không chỉ tài trợ vốn mà còn mang hệ sinh thái các nền tảng công nghệ bao gồm mạng lưới hậu cần kho vận Boxme.asia; nền tảng thương mại điện tử Netsale.asia; ứng dụng giao hàng HeyU, cổng thanh toán Ngân Lượng... tích hợp vào Pushsale nhằm phục vụ mọi nhu cầu kinh doanh Online của doanh nghiệp chỉ trong một nền tảng. Ngoài ra NextTech cũng sẽ đóng gói giải pháp tích hợp và đưa PushSale mở rộng thị trường ra toàn khu vực Đông Nam Á trong thời gian ngắn với tối ưu nguồn lực nhất”, Shark Bình chia sẻ.