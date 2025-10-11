3 xu hướng khởi nghiệp số trong năm 2020

Shark Nguyễn Hòa Bình vừa có những tiết lộ về xu hướng khởi nghiệp số trong năm 2020. Ảnh: Internet

Chia sẻ về những xu hướng khởi nghiệp số trong năm 2020, Shark Nguyễn Hòa Bình đưa ra dự đoán về 3 xu hướng chủ đạo đó là App Economy, dữ liệu (data) và chuyển đổi số toàn diện cho các doanh nghiệp.

Shark Bình cho biết, các doanh nghiệp, người dùng dần dần chuyển sang dùng app (ứng dụng) và xu hướng này vẫn đang diễn ra rất mạnh mẽ trong năm tới.

Theo nhận định, năm 2020 cũng sẽ là năm mà các startup có năng lực bắt dữ liệu lên tiếng. Các startup về phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định, lời khuyên, quyết sách cho các chủ doanh nghiệp kinh doanh vận hành thông minh và hiệu quả hơn. Xu hướng thứ 3 được shark Bình nhắc tới là chuyển đổi số.

"Thời điểm cách đây 10 năm chúng tôi là người đầu tiên làm về chuyển đổi số, thương mại điện tử, (như chợđiệntử.vn,), website bán hàng,…gần như chẳng ai quan tâm và bán hàng rất khó. Có lẽ chúng tôi làm quá sớm và đã sai thời điểm", Shark Bình chia sẻ.

Theo vị này, cho đến 2 năm gần đây với làn sóng tuyên truyền 4.0, dường như nhận thức cộng đồng, doanh nghiệp và người tiêu dùng đã thay đổi rất nhiều. Xu hướng ứng dụng sâu công nghệ trong các hoạt động quản trị, hay còn gọi là chuyển đổi số, được cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ quan tâm mạnh mẽ vì môi trường kinh doanh ngày càng khắc nghiệt và đòi hỏi năng lực tối ưu sâu. "Do đó, dự đoán 2020 sẽ là thời của chuyển đổi số. Đó là hướng đầu tư chính của Quỹ đầu tư Next100 năm tới", Shark Bình nói.