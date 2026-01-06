Niềm hạnh phúc của một cậu bé khi nhận được món quà Giáng sinh mơ ước tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội.

Cuối năm 2025, không gian Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội rực rỡ trong sắc màu Noel: cây thông lung linh, tiếng nhạc Giáng sinh rộn ràng cùng tiếng cười trong trẻo của các em nhỏ. Đoàn thiện nguyện SHB mang đến hơn 120 món quà Giáng sinh, được chính cán bộ, nhân viên ngân hàng chuẩn bị và trao tặng theo đúng ước mơ của từng em. Đây là trạm dừng chân thứ tư của chương trình, sau Lạng Sơn, Huế và Cần Thơ, nhân dịp kỷ niệm 32 năm thành lập SHB.

Các bạn nhỏ tham gia hoạt động trang trí cây thông Noel.

Những món quà được tận tay các cán bộ, nhân viên SHB chuẩn bị để tặng cho các em nhỏ tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội

Trước đó vài tuần, các em đã viết thư gửi ông già Noel với những điều ước rất giản dị: ô tô đồ chơi, gấu bông, bộ quần áo mới hay cây vợt cầu lông. Hơn 120 hộp quà được gói giấy rực rỡ, buộc nơ lấp lánh, đính kèm những chiếc thiệp viết thư tay, đã hồi đáp những ước mơ ấy. Khi những hộp quà được trao tận tay, niềm vui vỡ òa trên từng khuôn mặt.

Bé Tạ Viết Trường ôm chặt những món quà yêu thích trong tiếng vỗ tay rộn rã từ các bạn. Có em ôm hộp quà chạy về chỗ khoe bạn, có em ngồi tại chỗ từ từ khám phá với vẻ mặt vui sướng. Em Nguyễn Đức Mạnh xúc động khi lần đầu chạm tay vào chiếc máy bay điều khiển từ xa mơ ước. Em Lưu Hải Đăng rạng rỡ khoác lên mình bộ quần áo bộ đội…

Khoảnh khắc chiếc máy bay đồ chơi cất cánh mang lại niềm hạnh phúc to lớn cho các em nhỏ ở Trung tâm

Em Nguyễn Gia Huy (13 tuổi) xúc động cầm chiếc vợt cầu lông đúng như điều ước: “Hôm trước con ước có vợt cầu lông. Hôm nay nhận được đúng y như vậy. Con cảm ơn rất nhiều!”.

Niềm vui khi được nhận món quà mơ ước hiện lên trên từng khuôn mặt của các bạn nhỏ.

Cô Đặng Thị Tuyên phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu trong suốt chương trình trao quà cho trẻ em ở Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội.

Những món quà không chỉ mang niềm vui mà còn giúp các em cảm nhận được sự ấm áp từ cộng đồng.

Chiếc bánh sinh nhật mừng SHB 32 tuổi được thắp sáng tại Trung tâm.

Hơn 3 thập kỷ đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) luôn kiên định với hành trình "gieo hạnh phúc" bằng sự trao đi và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cán bộ nhân viên, cổ đông, khách hàng và cộng đồng. Với SHB, hạnh phúc là động lực và cũng là đích đến của mọi hoạt động, nơi mỗi con người đều được trân trọng và cùng nhau tạo nên giá trị bền vững. Nhân dịp sinh nhật 32 năm, SHB triển khai chiến dịch cộng đồng "Gieo Hạnh Phúc", như lời nhắn gửi mỗi người chung tay viết nên những câu chuyện yêu thương và sẻ chia dành cho những mảnh đời, con người đặc biệt trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi hành động nhỏ, mỗi tấm lòng thiện nguyện sẽ góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, để hạnh phúc được nhân lên khi sẻ chia. Với sứ mệnh Ngân hàng hạnh phúc, SHB sẽ tiếp tục hành trình kết nối và vun đắp niềm tin, đồng hành cùng khách hàng và cộng đồng, hướng tới một xã hội hạnh phúc hơn trong kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

(Nguồn: SHB)