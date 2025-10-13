Diễn ra từ 10 - 12/10/2025 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Lễ hội Văn hóa Thế giới 2025 là sự kiện văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam, quy tụ 48 quốc gia - kỷ lục về số lượng đại diện quốc tế tham dự. Sự kiện nhằm tôn vinh đa dạng văn hóa, thúc đẩy giao lưu nhân dân, hiện thực hóa định hướng quốc tế hóa bản sắc Việt và hội nhập tinh hoa thế giới.

Lễ hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP. Hà Nội tổ chức. Ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T Group vinh dự đồng hành cùng sự kiện ý nghĩa này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Lễ khai mạc

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội mang đến 45 không gian văn hóa quốc gia, 34 gian hàng ẩm thực quốc tế, 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, 12 đơn vị xuất bản và 22 quốc gia tham dự chương trình chiếu phim quốc tế.

Lễ khai mạc và bế mạc quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam như Tùng Dương, Hòa Minzy, Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh… cùng các nghệ sĩ quốc tế, mang đến những tiết mục giàu cảm xúc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Các chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp nghệ thuật giao thoa và trình chiếu 3D Mapping, tái hiện sự hội tụ của năm châu trong ánh sáng sáng tạo và tinh thần đoàn kết, truyền tải thông điệp “Văn hóa là cầu nối của nhân loại - Sáng tạo là ngôn ngữ chung của thế giới.”

Bên cạnh đó còn có các chương trình nghệ thuật hấp dẫn, hoành tráng khác như: Fashion Show - "Bước chân Di sản" diễn ra tối 11/10/2025 tại sân khấu trung tâm. Đây là điểm nhấn độc đáo của lễ hội, quy tụ gần 100 bộ trang phục truyền thống đến từ các quốc gia tham dự.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Lễ hội đã diễn ra chương trình đấu giá thiện nguyện và quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Kết thúc chương trình, tổng số tiền thu được từ hoạt động đấu giá và sự ủng hộ của khán giả, các mạnh thường quân lên đến 2,5 tỷ đồng. Trong đó, đại diện Ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T Group đã đấu giá thành công bức tranh “Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng” của họa sĩ Ngô Bá Hoàng với giá 1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh.

Đại diện Ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T Group đấu giá thành công bức tranh của họa sĩ Ngô Bá Hoàng với giá 1 tỷ đồng

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Văn hoá Thế giới không chỉ tôn vinh sự đa dạng văn hoá, mà còn thể hiện tinh thần nhân văn - khi con người, dù khác ngôn ngữ hay màu da, vẫn cùng chung một tấm lòng sẻ chia và tinh thần đoàn kết, chung tay hàn gắn thế giới, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

SHB, T&T Group hòa mình trong dòng chảy văn hóa của đất nước

Hơn ba thập kỷ phát triển, Ngân hàng SHB, Tập đoàn T&T Group và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển không chỉ gắn bó với nhịp thở kinh tế mà còn kiên định với sứ mệnh vun đắp và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt những giá trị đã làm nên bản sắc, sức mạnh và tinh thần của dân tộc qua các thời kỳ.

Từ việc nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi trong nội tại doanh nghiệp, SHB và T&T Group đã tiếp nối và lan tỏa những giá trị ấy ra cộng đồng thông qua nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật quy mô, ý nghĩa. Từ “concert quốc gia” V Fest - Vietnam Today đến Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2025, SHB và T&T Group không ngừng khẳng định trách nhiệm của những doanh nghiệp Top đầu trong hành trình kết nối cộng đồng, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước bằng trái tim văn hóa và tinh thần tự hào dân tộc.

Ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T Group kiên định với sứ mệnh lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, SHB đã khởi xướng chuỗi hoạt động mang chủ đề “Hạnh phúc là người Việt Nam” như một lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ đi trước, đồng thời thắp lên ngọn lửa tự hào dân tộc trong mỗi người con đất Việt hôm nay.

SHB, T&T Group tự hào được kế thừa và góp sức trong hành trình gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa - lịch sử của dân tộc, chung tay hiện thực hóa khát vọng đưa văn hóa Việt vươn tầm thế giới. Đó là hành trình kết nối niềm tự hào dân tộc với tinh thần hội nhập, đưa hình ảnh con người và văn hóa Việt Nam ngày càng tỏa sáng trên bản đồ văn hóa toàn cầu.

