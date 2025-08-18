Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) do ông Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển) làm chủ tịch và con trai Đỗ Quang Vinh làm phó chủ tịch vừa công bố thông tin về giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) do ông Đỗ Quang Vinh làm chủ tịch đăng ký bán ra 20 triệu cổ phiếu SHB trong khoảng thời gian từ 21/8 tới 17/9 theo phương thức thỏa thuận trên sàn.

Chứng khoán SHS hiện nắm giữ gần 59,5 triệu cổ phần SHB, tương đương 1,463% vốn điều lệ của ngân hàng này.

Như vậy, nếu bán thành công toàn bộ số cổ phần đăng ký, SHS sẽ còn nắm giữ gần 39,5 triệu cổ phần Ngân hàng SHB, tương đương 0,97% vốn điều lệ.

Chứng khoán SHS đăng ký bán cổ phiếu Ngân hàng SHB trong bối cảnh ngân hàng do bầu Hiển làm chủ tịch có cổ phiếu tăng giá bùng nổ trong khoảng một tháng rưỡi qua, từ mức khoảng 11.000 đồng/cp hồi đầu tháng 7 lên trên ngưỡng 20.000 đồng/cp hôm 15/8, tương đương tăng gần gấp đôi.

Với mức giá này, Chứng khoán SHS có thể thu về khoảng 400 tỷ đồng. Và nếu hạch toán vào kết quả kinh doanh, SHS sẽ có lợi nhuận lên đến vài trăm tỷ đồng cho khoản đầu tư này.

Trong phiên giao dịch 18/8, cổ phiếu SHB tiếp tục tăng giá thêm khoảng 2,2% so với phiên trước nhưng đây là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 13%. Do vậy, cổ phiếu SHB đóng cửa ở mức 18.850 đồng/cp.

Ông Đỗ Quang Hiển, chủ tịch Ngân hàng SHB. Ảnh: HH

Trước đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội do ông Đỗ Quang Hiển làm chủ tịch thông báo sẽ phát hành gần 528,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 13%.

SHB sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 19/8 và giao dịch không hưởng quyền vào 18/8. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2024. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm gần 5.285 tỷ đồng, từ 40.657 tỷ đồng lên mức 45.942 tỷ đồng.

Hồi tháng 6, SHB đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%.

Trong khoảng một tháng qua, nhóm cổ phiếu ngân hàng là tâm điểm trên thị trường chứng khoán. Trong đó, SHB là điểm nổi bật với thanh khoản ở mức rất cao, lên tới cả trăm triệu đơn vị được chuyển nhượng/phiên (kỷ lục đạt gần 250 triệu cổ phiếu/phiên). SHB là cổ phiếu dẫn đầu về thanh khoản trong nhiều phiên trong bối cảnh TTCK bùng nổ và VN-Index liên tục lập đỉnh lịch sử và hiện ở trên ngưỡng 1.600 điểm.

Hồi cuối tháng 7 và đầu tháng 8, SHB ghi nhận rất nhiều phiên tăng kịch trần. Với cú tăng gần gấp đôi trong một tháng rưỡi, vốn hóa của SHB đã lên gần 86,6 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 3,3 tỷ USD).

SHB là một trong các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh mẽ trong thời gian gần đây, với cả trăm triệu đơn vị.

SHB là một ngân hàng tầm trung trong hệ thống ngân hàng Việt Nam nhưng gần đây mở rộng quy mô với tốc độ rất nhanh. Năm 2025, SHB đặt mục tiêu tổng tài sản vượt 832 nghìn tỷ đồng và cán mốc 1 triệu tỷ đồng vào năm 2026. SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 14.500 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 25% so với năm 2024.

Tới cuối quý II/2025, SHB ghi nhận tổng tài sản đạt gần 826 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh so với mức hơn 747 nghìn tỷ đồng đầu năm. Tổng lãi sau thuế trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 7,1 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh so với mức gần 5,5 nghìn tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Cho đến nay, Tập đoàn T&T vẫn là một trong những cổ đông lớn nhất của Ngân hàng SHB, nắm giữ tỷ lệ sở hữu đáng kể. Tính đến cuối năm 2024, T&T sở hữu hơn gần 287,4 triệu cổ phiếu SHB, tương đương gần 7,85% vốn điều lệ của ngân hàng này. Hồi cuối năm 2023, T&T nắm gần 362 triệu cổ phần SHB, tương đương 9,999% cổ phần.

Cùng với T&T, nhóm cổ đông liên quan đến ông Đỗ Quang Hiển và gia đình sở hữu khoảng 20% tại SHB tính tới cuối năm 2024.

Hôm 14/8, SHS đã huy động 550 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 8% để cơ cấu lại các khoản nợ vay ngân hàng. SHS báo hoàn thành gần 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 6 tháng, tương đương gần 789 tỷ đồng. Năm 2025, SHS đặt ra kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu hơn 2,5 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 1,6 nghìn tỷ đồng.