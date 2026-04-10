Unitree sẽ ra mắt robot R1 trên nền tảng AliExpress của Alibaba, nhắm tới các thị trường trọng điểm bao gồm Bắc Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Singapore. Động thái này cho thấy nỗ lực của công ty nhằm mở rộng quy mô sản xuất và nắm bắt nhu cầu quốc tế.

R1 sẽ được giới thiệu thông qua kênh Brand+ của AliExpress, nơi quy tụ các thương hiệu được công nhận toàn cầu và cung cấp dịch vụ giao hàng cũng như hoàn trả miễn phí.

Unitree đã mở cửa hàng trên nền tảng này từ năm ngoái và hiện đặt mục tiêu mở rộng hơn nữa phạm vi tiếp cận.

Theo truyền thông, đợt triển khai ban đầu tập trung vào các thị trường nước ngoài lớn trước khi mở rộng sang các kênh bán hàng bổ sung.

Robot hình người R1 của Unitree. Ảnh: Handout

Unitree chưa tiết lộ giá bán quốc tế cho R1. Tại Trung Quốc, mẫu robot này có giá khởi điểm 29.900 NDT (khoảng 115 triệu đồng), giúp nó trở thành một trong những robot hình người dễ tiếp cận nhất hiện nay.

R1 cao 123 cm và nặng ít nhất 26,7 kg. Công ty quảng bá sản phẩm này là "sinh ra để chơi thể thao". Nó có thể thực hiện các chuyển động như nhào lộn, đứng dậy từ mặt đất và chạy xuống dốc.

Đẩy mạnh sản xuất hàng loạt

Đợt ra mắt toàn cầu diễn ra trong bối cảnh Unitree đang tăng tốc sản xuất hàng loạt và nỗ lực thương mại hóa. Công ty cũng chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tiềm năng trên Sàn giao dịch STAR Market tại Thượng Hải, với mục tiêu huy động khoảng 4,2 tỷ NDT.

Thị trường quốc tế đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Unitree. Từ năm 2022 đến 2024, doanh số bán hàng ở nước ngoài đã vượt doanh thu trong nước.

Tuy nhiên, tỷ trọng này đã giảm xuống còn 39% trong ba quý đầu năm 2025, so với mức hơn 50% của những năm trước.

Công ty hiện đặt mục tiêu lấy lại đà tăng trưởng ở nước ngoài đồng thời củng cố quy mô sản xuất.

Unitree thu hút sự chú ý rộng rãi tại Trung Quốc sau khi 16 robot H1 của hãng thực hiện màn múa dân gian đồng đều tại Gala Lễ hội Mùa xuân, một trong những chương trình truyền hình có nhiều người xem nhất nước này.

Trong bản cáo bạch, công ty tuyên bố có kế hoạch "tiếp tục đầu tư vào công nghệ tiên tiến, nghiên cứu và phát triển cũng như mở rộng ra thị trường quốc tế".

Unitree đã nhanh chóng vượt qua nhiều đối thủ toàn cầu về lượng xuất xưởng robot hình người. Năm 2025, công ty cho ra hơn 5.500 đơn vị, cao hơn đáng kể so với các đối thủ từ Mỹ.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Omdia, các công ty như Tesla, Figure AI và Agility Robotics đều chỉ xuất xưởng khoảng 150 robot vào năm ngoái.

Nhà sáng lập kiêm CEO Wang Xingxing đã đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng cho năm 2026, hướng tới mức xuất xưởng từ 10.000 đến 20.000 robot trong năm nay.

Các nhà phân tích dự đoán Unitree sẽ thống trị sản lượng robot hình người của Trung Quốc. TrendForce dự báo công ty sẽ chiếm gần một nửa tổng sản lượng vào năm 2026, trong khi đối thủ Agibot theo sau với khoảng 30%.

(Theo Interesting Engineering)