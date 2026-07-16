Giải pháp thiết thực góp phần thu hẹp khoảng cách số

Trong xu hướng mọi hoạt động đều đang dịch chuyển lên môi trường số, việc tích cực truyền thông, phổ biến các quy định mới của pháp luật, trong đó có Luật Thương mại điện tử được nhận định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp người dân và doanh nghiệp giảm nghèo thông tin, tạo nền tảng cho giảm nghèo bền vững.

Bởi lẽ, khi người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp được tiếp cận kịp thời, đầy đủ và dễ hiểu các quy định pháp luật, họ không chỉ giảm khoảng cách về thông tin mà còn nâng cao năng lực tham gia kinh tế số một cách an toàn, đúng pháp luật và hiệu quả. Cũng vì thế, hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật chính là một giải pháp thiết thực giúp thu hẹp khoảng cách số, bảo đảm “không ai bị bỏ lại phía sau” trong tiến trình chuyển đổi số.

Với mục đích phổ biến, trao đổi và làm rõ những điểm mới của khung pháp lý về thương mại điện tử, ngày 16/7, tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam -VECOM tổ chức hội nghị giới thiệu Luật Thương mại điện tử và Nghị định 248 quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số giới thiệu với các đại biểu về những điểm mới nổi bật của Luật Thương mại điện tử.

Trao đổi tại hội nghị, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Lê Hoàng Oanh cho hay, việc ban hành Luật Thương mại điện tử và Nghị định 248 đã tạo ra khuôn khổ pháp lý vô cùng quan trọng cho việc phát triển thương mại điện tử một cách bền vững.

Cùng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, Luật Thương mại điện tử và Nghị định 248 đặt ra nhiều nội dung mới liên quan trực tiếp đến hoạt động của các nền tảng số, người bán, người livestream, đơn vị tiếp thị liên kết và các chủ thể tham gia giao dịch trực tuyến.

Các quy định về xác thực danh tính người bán, công khai thông tin hàng hóa, điều kiện giao dịch, quản lý hoạt động livestream, xử lý khiếu nại, bảo vệ người tiêu dùng, lưu trữ và khai thác dữ liệu được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế tình trạng tài khoản ảo, hàng giả, hàng cấm, quảng cáo sai sự thật, gian lận thương mại và tranh chấp trực tuyến.

“Khung pháp lý mới về thương mại điện tử không chỉ đặt ra yêu cầu tuân thủ cao hơn, mà còn tạo nền tảng để thị trường phát triển minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững hơn, bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam nâng chuẩn vận hành và mở rộng thị trường”, đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số nhấn mạnh.

6 nhóm quy định mới về hoạt động thương mại điện tử

Trong nội dung giới thiệu về khung pháp lý thương mại điện tử mới, dựa trên nguyên tắc lấy chủ thể và hoạt động làm nền tảng, bà Lê Hoàng Oanh đã giúp các doanh nghiệp nền tảng, các đơn vị và cá nhân kinh doanh trực tuyến nắm được 6 nội dung cơ bản gồm: Các quy định về người bán; quy định về các nền tảng thương mại điện tử; quy định mới về livestream bán hàng và tiếp thị liên kết; các hoạt động liên quan đến thương mại điện tử xuyên biên giới; những dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử; các quy định về dữ liệu.

Đáng chú ý, phân tích quy định về người bán, đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số hướng dẫn rõ, bất kỳ cá nhân, tổ chức nào thực hiện hoạt động bán hàng trên môi trường điện tử (Zalo, Facebook, TikTok, livestream, Affiliate...) đều được coi là người bán và phải tuân thủ Luật Thương mại điện tử.

Theo quy định, người bán có 8 nhóm nghĩa vụ, trong đó xác thực danh tính là điểm đột phá và là điều kiện tiên quyết để người kinh doanh online tham gia thị trường. Nếu không xác thực bằng căn cước (người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (người nước ngoài), nền tảng sẽ phải từ chối và ngăn chặn hoạt động bán hàng của chủ thể đó. Song song đó, người bán cũng phải công khai thông tin hàng hóa, tuân thủ trách nhiệm theo vòng đời sản phẩm và phối hợp với cơ quan quản lý khi có yêu cầu...

Đại diện Cục Thương mại điện tử, bà Lê Thị Hà, Trưởng phòng Quản lý hoạt động Thương mại điện tử giải đáp trực tiếp thắc mắc của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Có sự góp mặt của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, VECOM cùng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, phiên tọa đàm trong khuôn khổ hội nghị ngày 16/7 đã tập trung trao đổi về lộ trình triển khai khung pháp lý mới, trách nhiệm của nền tảng thương mại điện tử, xác thực định danh điện tử người bán, quản lý livestream và tiếp thị liên kết cũng như đào tạo nhân lực và bảo vệ dữ liệu, quyền lợi người tiêu dùng.

Các ý kiến tại phiên tọa đàm này cho thấy tuân thủ pháp luật cần được nhìn nhận như một phần của quản trị kinh doanh hiện đại, không chỉ là nghĩa vụ hành chính, mà còn là nền tảng để nâng cao uy tín doanh nghiệp và củng cố niềm tin của thị trường.

Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị phổ biến, tập huấn về Luật Thương mại điện tử ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam; đồng thời, sẵn sàng hỗ trợ thông tin, giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân qua các kênh trực tiếp hoặc trực tuyến.

“Chúng tôi mong các doanh nghiệp mạnh dạn gửi câu hỏi, đề xuất những nội dung cần phổ biến để Bộ Công Thương, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số có thể kịp thời hỗ trợ, giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh nắm bắt và thực hiện đúng quy định pháp luật”, đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chia sẻ.