Kết quả từ sự kiện “9.9 Ngày Siêu Mua Sắm” cho thấy người tiêu dùng đang mở rộng kỳ vọng đối với trải nghiệm mua sắm trực tuyến, từ ưu đãi và nội dung khám phá đến tốc độ giao nhận và khả năng tiếp cận những nhóm sản phẩm có nhu cầu vận chuyển đặc thù.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Điều hành Shopee Việt Nam cho biết: “Thương mại điện tử đang đáp ứng ngày càng nhiều nhu cầu trong đời sống hàng ngày và người dùng cũng kỳ vọng cao hơn ở trải nghiệm mua sắm trực tuyến. Từ tốc độ giao nhận đến khả năng tiếp cận các sản phẩm có nhu cầu vận chuyển đặc thù, chúng tôi nhìn thấy nhiều dư địa để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ. Đây cũng là động lực để Shopee tiếp tục đồng hành cùng người bán và thương hiệu nâng chuẩn vận hành, ứng dụng công nghệ để đổi mới cách tiếp cận người dùng, hướng đến tăng trưởng kinh doanh hiệu quả, dài hạn.”

Ưu đãi thiết thực, nội dung giải trí - yếu tố thúc đẩy người dùng “chốt đơn”

Người dùng Việt tiếp tục ưu tiên các giải pháp giúp tối ưu ngân sách mua sắm, đồng thời chủ động khám phá sản phẩm qua các hình thức nội dung trực quan, giàu tính tương tác.

Cụ thể, người dùng chủ động kết hợp nhiều hình thức khuyến mại để tối ưu chi phí mua sắm. Theo đó có hơn 145 triệu voucher giảm giá và ưu đãi phí vận chuyển được sử dụng xuyên suốt sự kiện 9.9. Cùng với voucher, kho Shopee xu cũng như các ưu đãi và quà tặng hấp dẫn khác từ nhà bán hàng, thương hiệu và nền tảng Shopee đã giúp người tiêu dùng tiết kiệm đến 14 nghìn tỷ đồng xuyên suốt sự kiện.

Song song, mô hình mua sắm kết hợp giải trí tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối nhu cầu khám phá, giải trí và mua sắm trên cùng một hành trình. Theo thống kê từ sàn, Shopee Live và Shopee Video ghi nhận hơn 2,2 tỷ lượt xem nội dung trong suốt chiến dịch. Riêng trong ngày 9.9, số sản phẩm bán ra qua hai kênh này tăng gấp 5 lần so với ngày thường, cho thấy nội dung giải trí, mang tính tương tác đang giúp người dùng tiếp cận thông tin sản phẩm sinh động hơn, từ đó đưa ra lựa chọn mua sắm phù hợp với nhu cầu.

Nội dung giải trí tạo sức hút với người dùng.

Nâng cấp trải nghiệm đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng, giao nhận linh hoạt

Kết quả từ sự kiện 9.9 còn cho thấy sức mua lớn đi cùng yêu cầu ngày càng cao của người dùng đối với trải nghiệm mua sắm trên nền tảng, từ kỳ vọng nhận hàng nhanh chóng đến việc dễ dàng tiếp cận các nhóm sản phẩm đặc thù như hàng cồng kềnh yêu cầu cao về vận chuyển và lắp đặt, hay hàng Outlet chính hãng.

Chỉ tính riêng trong ngày 9/9, số người dùng ưu tiên lựa chọn phương thức giao hàng hỏa tốc (1H và 4H) được ghi nhận tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Đáng chú ý, lượng đơn hàng hỏa tốc 1H tăng gấp 5 lần, phản ánh nhu cầu ngày càng rõ nét về tính linh hoạt cũng như tốc độ trong trải nghiệm mua sắm trực tuyến.

Đối với nhóm hàng có kích thước lớn, Shopee ghi nhận lượng đơn cồng kềnh đi kèm dịch vụ lắp đặt tăng gấp 8 lần trong ngày 9/9 so với ngày thường. Trong đó tivi, máy giặt sấy và máy điều hòa là ba nhóm sản phẩm bán chạy nhất. Việc đẩy mạnh tích hợp dịch vụ giao nhận và lắp đặt đang góp phần giảm bớt rào cản khi mua sắm các mặt hàng có giá trị cao, yêu cầu vận chuyển phức tạp và vốn được ưu tiên mua trực tiếp tại cửa hàng, từ đó giúp người dùng có thêm nhiều lựa chọn hơn trên kênh TMĐT.

Các sáng kiến giao nhận của Shopee giúp đáp ứng nhu cầu đa dạng của người mua

Ở nhóm hàng chính hãng, lượng người dùng lần đầu mua sắm trên Shopee Mall tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Nổi bật, chương trình Shopee Mall Outlet ghi nhận số sản phẩm bán ra trong ngày 9/9 tăng gấp 41 lần so với ngày thường.

Thúc đẩy tăng trưởng cho người bán và thương hiệu dịp cuối năm

Cùng với các xu hướng nổi bật trong hành vi mua sắm của người dùng, sự kiện 9.9 cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực từ phía cộng đồng nhà bán hàng. Theo đó, nhà bán và thương hiệu kinh doanh các nhóm ngành hàng Máy tính bàn, Bộ quà tặng Bách hóa và Chăm sóc da mặt ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong ngày 9/9.

Để đạt được các kết quả trên, nhà bán đang chủ động triển khai nhiều chiến lược kinh doanh bao gồm thử nghiệm các công cụ AI để nâng cao hiệu quả vận hành. Xuyên suốt sự kiện 9.9, gần 7.000 phiên livestream ứng dụng AI đã được triển khai, giúp nhà bán tối ưu nguồn lực và hiệu quả bán hàng trong bối cảnh TMĐT ngày càng đề cao trải nghiệm mua sắm trực quan và cá nhân hóa.

Những kết quả từ sự kiện 9.9 tiếp tục tạo đà cho mùa mua sắm sôi động cuối năm, đồng thời cho thấy dư địa để TMĐT đáp ứng ngày càng nhiều nhu cầu của người dùng. Đây cũng là nền tảng để Shopee đầu tư vào công nghệ, các giải pháp hỗ trợ nhà bán hàng và thương hiệu, hướng đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện, đa dạng và nhiều giá trị hơn cho người dùng.

(Nguồn: Shopee)