Quý 3/2026, lượng người dùng mới trên Shopee tăng 70%, tổng giá trị giao dịch của nhà bán tăng 45% so với cùng kỳ. Những chuyển động này mở ra cơ hội cho nhà bán nhỏ, nhà bán ngách tiếp cận khách hàng và nâng cao sức cạnh tranh.

Theo báo cáo “Bức tranh tăng trưởng và động lực kinh doanh của nhà bán trên Shopee trong quý 3/2026”, lượng người dùng mới trên nền tảng tăng 70% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tổng giá trị giao dịch của nhà bán toàn sàn tăng 45%.

Hệ sinh thái kinh doanh tiếp tục mở rộng với trung bình hơn 37.000 nhà bán mới gia nhập và hơn 15 triệu sản phẩm mới được đăng bán mỗi tháng.

Những con số này cho thấy thương mại điện tử vẫn còn dư địa tăng trưởng, song mức độ cạnh tranh cũng ngày càng lớn. Với nhà bán nhỏ và nhà bán ngách, cơ hội không chỉ đến từ những ngành hàng phổ biến mà còn nằm ở khả năng nhận diện đúng nhu cầu, tạo khác biệt cho sản phẩm và tối ưu nguồn lực kinh doanh.

Thoát khỏi cuộc đua về giá, tạo lợi thế cạnh tranh từ giá trị gia tăng

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng yêu cầu khắt khe và cân nhắc toàn diện hơn trước khi ra quyết định mua sắm, cơ hội không nhất thiết thuộc về sản phẩm có giá thấp nhất, mà còn nằm ở khả năng giải quyết đúng nhu cầu và mang lại giá trị sử dụng rõ ràng. Điều này thể hiện qua các nhu cầu như giao hàng nhanh, mua sản phẩm chính hãng với mức giá phù hợp hoặc tìm kiếm những mặt hàng kích thước lớn vốn có yêu cầu vận chuyển phức tạp hơn.

Đại diện thương hiệu Bear Việt Nam cho biết: “Chúng tôi ghi nhận người tiêu dùng chú trọng nhiều hơn vào chất lượng, tính an toàn và giá trị thực tế của sản phẩm, thay vì mức giá như trước đây.”

Tính đến quý 3/2026, hơn 1 triệu nhà bán trên Shopee đã hỗ trợ phương thức vận chuyển Hỏa tốc cho hơn 44 triệu sản phẩm; số đơn hàng sử dụng phương thức này tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tổng giá trị giao dịch của các đơn hàng cồng kềnh tăng gấp đôi so với cùng kỳ, cho thấy những nhu cầu đặc thù vẫn có thể mở ra cơ hội kinh doanh khi rào cản mua sắm và giao nhận được giải quyết tốt hơn, mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn hơn.

Một hướng tiếp cận khác là đáp ứng nhu cầu mua sắm tiết kiệm nhưng vẫn chú trọng chất lượng. Sau khi ra mắt vào tháng 4/2026, số nhà bán tham gia Shopee Mall Outlet đã tăng gấp ba và số sản phẩm bán ra tăng gấp tám lần trong quý 3 so với quý 2/2026.

Từ những chuyển động này, nhà bán có thể rà soát lại danh mục sản phẩm, xây dựng các gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế hoặc cải thiện lựa chọn giao hàng. Thay vì áp dụng một chiến lược chung cho mọi ngành hàng, việc xác định đúng lợi thế của sản phẩm và những yếu tố người mua coi trọng sẽ giúp nhà bán lựa chọn hướng cạnh tranh phù hợp hơn.

Mở rộng tệp khách hàng nhờ nội dung số và thị trường mới

Bên cạnh nhu cầu về sản phẩm, cách người tiêu dùng khám phá và lựa chọn sản phẩm cũng đang tạo thêm cơ hội cho nhà bán. Trong quý 3/2026, tổng số đơn hàng qua Shopee Live, Shopee Video và Shopee Affiliate tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái; riêng Shopee Video ghi nhận mức tăng gần 80%.

Theo đại diện thương hiệu DELIZ, “trong tháng 9, doanh thu đến từ Shopee Live của DELIZ tăng gần 40% so với tháng trước. Điều này này khẳng định xu hướng mua sắm kết hợp giải trí vẫn là kênh quan trọng mở ra cơ hội cho các thương hiệu thời trang tiếp cận khách hàng trực quan và hiệu quả hơn.”

Bên cạnh quảng cáo hiển thị, nội dung hấp dẫn giúp nhà bán tăng tương tác, thu hút khách hàng và thúc đẩy chuyển đổi đơn hàng. Tùy ngành hàng và nguồn lực, nhà bán có thể lựa chọn livestream tư vấn, video ngắn giới thiệu sản phẩm hoặc tiếp thị liên kết thông qua nhà sáng tạo nội dung. Điều quan trọng là chọn hình thức phù hợp với sản phẩm và hành vi mua sắm của khách hàng.

Cơ hội tăng trưởng còn đến từ thị trường quốc tế. Thông qua chương trình Bán hàng toàn cầu (SIP) và mô hình Bán hàng toàn cầu chủ động (Direct Selling), Shopee hỗ trợ nhà bán trong nước tiếp cận khách hàng tại Đông Nam Á và Đài Loan. Đến hết quý 3/2026, hơn 600.000 nhà bán đã tham gia hai mô hình này; riêng số nhà bán tham gia Direct Selling trong quý 3 tăng gấp bốn lần so với cùng kỳ năm trước.

Với nhà bán đang tìm kiếm hướng tăng trưởng mới, việc đánh giá tiềm năng của từng kênh và thị trường sẽ giúp mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng mà không chỉ phụ thuộc vào một nguồn đơn hàng duy nhất.

Nâng cao chất lượng vận hành, củng cố niềm tin khách hàng

Niềm tin của người mua được hình thành ngay từ những điểm chạm đầu tiên, thông qua thông tin sản phẩm, uy tín gian hàng và các tiêu chuẩn kinh doanh được duy trì nhất quán. Do đó, tìm đúng nhu cầu và kênh tiếp cận là một phần của bài toán; duy trì chất lượng vận hành khi quy mô kinh doanh tăng lên cũng quan trọng không kém.

Trong quý 3/2026, số nhà bán nâng cấp lên Shopee Mall tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi số nhà bán đạt danh hiệu Shop Yêu Thích+ tăng 73%. Đây là những hướng đi giúp nhà bán củng cố uy tín và tạo cơ sở để người mua an tâm lựa chọn, ngay cả trước khi trực tiếp trải nghiệm sản phẩm.

Song song với việc xây dựng uy tín, ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI có thể hỗ trợ nhà bán sản xuất nội dung, thử nghiệm cách giới thiệu sản phẩm và khai thác dữ liệu để hiểu rõ hơn nhu cầu khách hàng, từ đó từng bước cá nhân hóa trải nghiệm mà không nhất thiết phải gia tăng tương ứng nguồn lực vận hành. Trong quý 3/2026, số nhà bán sử dụng livestream ứng dụng AI tăng 28 lần, số phiên livestream tăng 45 lần và số đơn hàng từ các phiên này tăng 21 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Với nhà bán nhỏ và nhà bán ngách, điều quan trọng không phải đầu tư dàn trải hay chạy theo mọi công nghệ mới, mà là lựa chọn giải pháp phù hợp với năng lực hiện có. Khi uy tín gian hàng được củng cố và công nghệ được ứng dụng đúng mục tiêu, nhà bán có thể vừa tạo niềm tin với người mua, vừa duy trì trải nghiệm nhất quán trong quá trình tăng trưởng.

Đơn cử, trong quý 3/2026, NutiFood GrowPLUS+ đã chủ động ứng dụng AI trong livestream nhằm mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, tối ưu nguồn lực vận hành, qua đó gia tăng cơ hội chuyển đổi. Chúng tôi dự đoán các hình thức như video ngắn, livestream và trải nghiệm mua sắm cá nhân hóa sẽ tiếp tục thúc đẩy người dùng mua sắm, đồng thời đòi hỏi các thương hiệu trên thương mại điện tử nâng cao chất lượng vận hành.

Bước vào quý 4/2026, thị trường thương mại điện tử dự báo sẽ còn nhiều dư địa tăng trưởng, nhưng không có một công thức chung cho mọi nhà bán. Dù tập trung vào ngành hàng phổ biến hay phân khúc chuyên biệt, khả năng nắm bắt nhu cầu, phát huy lợi thế sản phẩm và phân bổ nguồn lực đúng hướng sẽ là yếu tố giúp nhà bán tìm kiếm cơ hội và nâng cao sức cạnh tranh trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm.

(Nguồn Shopee)