Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy nhanh, thông tin về các quy định mới của pháp luật thương mại điện tử đã trở thành một loại thông tin thiết yếu với đông đảo người dân, bởi đây là cơ sở để mỗi người biết, hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình, tiếp cận đầy đủ chính sách và dịch vụ công, đồng thời chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Việc tuyên truyền, phổ biến thông tin pháp luật không chỉ góp phần nâng cao ý thức pháp luật mà còn thu hẹp khoảng cách thông tin, hỗ trợ giảm nghèo thông tin và giảm nghèo bền vững.

Thu hút gần 1.000 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân quan tâm tham gia, theo dõi và gửi câu hỏi, webinar “Luật Thương mại điện tử 2025 và Nghị định 248: Hướng dẫn tuân thủ cho doanh nghiệp” Bộ Công Thương và các đơn vị gồm Công ty Cổ phần Truyền thông Luật Việt Nam, Công ty Luật TNHH Asia Legal, Công ty Cổ phần Bizdemy và Hiệp hội Internet Việt Nam.

Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Lê Hoàng Oanh hướng dẫn các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về những quy định mới trong Luật Thương mại điện tử và Nghị định số 248/2026/NĐ-CP.

Chương trình có sự tham gia chia sẻ của Tiến sĩ Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương và Thạc sĩ, luật sư Lưu Xuân Vĩnh, luật sư Điều hành Asia Legal, trọng tài viên và hòa giải viên thương mại, giảng viên Học viện Tư pháp. Đặc biệt, việc sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tuyến cũng giúp mở rộng khả năng tiếp cận, tạo điều kiện để doanh nghiệp ở nhiều địa phương cùng tham gia, trao đổi và được giải đáp kịp thời.

Trao đổi tại chương trình, giới thiệu về những nội dung trọng tâm cùng các điểm mới của Luật Thương mại điện tử 2025 và Nghị định số 248/2026/NĐ-CP có tác động trực tiếp đến doanh nghiệp và các chủ thể tham gia thị trường, Tiến sĩ Lê Hoàng Oanh nhấn mạnh: Các quy định mới hướng đến xây dựng môi trường thương mại điện tử minh bạch, an toàn, lành mạnh; xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể; bảo vệ doanh nghiệp kinh doanh chân chính, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và tạo nền tảng cho thị trường phát triển bền vững.

Nội dung chia sẻ của Tiến sĩ Lê Hoàng Oanh cũng đã làm rõ cách tiếp cận trong tổ chức thực hiện các quy định mới của pháp luật thương mại điện tử. Theo đó, tuân thủ pháp luật cần được doanh nghiệp xác định là một bộ phận của hoạt động quản trị, được thực hiện xuyên suốt từ cung cấp thông tin, xây dựng chính sách giao dịch, quản lý hoạt động bán hàng đến tiếp nhận và giải quyết phản ánh, khiếu nại. Việc chủ động chuẩn bị ngay từ đầu sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro pháp lý, nâng cao uy tín và củng cố niềm tin của khách hàng trên môi trường số.

Trách nhiệm của các chủ thể tham gia hệ sinh thái thương mại điện tử là một trong những nội dung được nhiều cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp quan tâm.

Một số nội dung nhận được sự quan tâm lớn của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân gồm có: Trách nhiệm của các chủ thể tham gia hệ sinh thái thương mại điện tử; minh bạch thông tin hàng hóa, dịch vụ và người bán; xác thực danh tính điện tử; quản lý, bảo vệ dữ liệu khách hàng; trách nhiệm trong hoạt động livestream bán hàng và tiếp thị liên kết. Đây là những vấn đề gắn trực tiếp với quá trình vận hành, đòi hỏi doanh nghiệp hiểu đúng phạm vi trách nhiệm và lựa chọn phương án thực hiện phù hợp với mô hình kinh doanh.

Từ góc độ pháp lý, luật sư Lưu Xuân Vĩnh đã phân tích các yêu cầu về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quản trị rủi ro trong hoạt động thương mại điện tử. Doanh nghiệp cần kiểm tra, đối chiếu các kênh bán hàng, nội dung cung cấp cho khách hàng, chính sách giao dịch, quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại, phương thức thu thập và quản lý dữ liệu, cũng như trách nhiệm của các bên có liên quan. Việc thiết lập quy trình tuân thủ rõ ràng không chỉ đáp ứng yêu cầu pháp luật mà còn hỗ trợ doanh nghiệp vận hành ổn định và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của khách hàng.