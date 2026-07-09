"Cầu nối số" hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, nâng cao kỹ năng

Từ ngày 7/7 đến 9/7, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDX) - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức về ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Được tổ chức theo chuỗi 3 lớp tại các phường trên địa bàn tỉnh, chương trình tập huấn tạo điều kiện để cán bộ quản lý nhà nước được tiếp cận những kiến thức mới nhất, những kinh nghiệm thực tiễn từ các chuyên gia TMĐT của Bộ Công Thương, qua đó góp phần triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển TMĐT tại địa phương trong thời gian tới.

Việc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Vĩnh Long được phổ biến pháp luật về thương mại điện tử và tập huấn kiến thức ứng dụng thương mại điện tử không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo thông tin và giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Thương mại điện tử hiện đã trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế các địa phương và cả nước.

Hơn thế, khi đội ngũ cán bộ quản lý được đào tạo sẽ trở thành “cầu nối số”, hỗ trợ người dân khai thác các sàn thương mại điện tử, nền tảng thanh toán số, logistics, truy xuất nguồn gốc và các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến hoạt động kinh doanh. Nhờ vậy, thay vì chỉ tiếp cận thông tin một chiều, người dân được hướng dẫn cách ứng dụng thông tin vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, qua đó nâng cao năng lực số và khả năng tham gia nền kinh tế số.

Chia sẻ về thực trạng tại địa phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long Phạm Phước Trãi cho biết, những năm gần đây, TMĐT đã trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Với Vĩnh Long, sau khi tỉnh mở rộng không gian phát triển, yêu cầu về chuyển đổi số, kinh tế số và ứng dụng TMĐT trong quản lý nhà nước càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu một cột mốc rất quan trọng khi Luật TMĐT chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đây là khuôn khổ pháp lý mới, tạo nền tảng để phát triển TMĐT minh bạch, hiện đại, an toàn và bền vững. Nhiều quy định mới về phân cấp quản lý, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, bảo vệ người tiêu dùng, quản lý dữ liệu số, truy xuất nguồn gốc hàng hóa và quản lý hoạt động trên môi trường số cũng cần được triển khai đồng bộ.

Trong bối cảnh đó, ông Phạm Phước Trãi nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành và chính quyền địa phương cần được cập nhật kiến thức mới, nâng cao năng lực quản lý, đồng thời tăng cường khả năng phối hợp liên ngành trong quản lý hoạt động TMĐT.

Phổ biến rộng rãi kiến thức, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử

Tại hội nghị tập huấn, bên cạnh việc giới thiệu các quy định mới của pháp luật về TMĐT, Giám đốc eComDX Nguyễn Hữu Tuấn cũng đã hướng dẫn các học viên cách nhận diện một số hành vi vi phạm và xử lý vi phạm hành chính về TMĐT theo quy định hiện hành.

Giám đốc eComDX Nguyễn Hữu Tuấn thông tin: Luật Thương mại điện tử 2025 và Nghị định hướng dẫn Luật đưa ra nhiều quy định mới nhằm tăng cường tính minh bạch của thị trường.

Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Tuấn đã tập trung làm rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các chính sách mới của Luật; phân loại các mô hình nền tảng TMĐT, mạng xã hội có hoạt động TMĐT và nền tảng tích hợp; đồng thời phân tích trách nhiệm của chủ quản nền tảng, người bán, người mua, các đơn vị cung cấp dịch vụ logistics, thanh toán và các tổ chức hỗ trợ khác trong hệ sinh thái TMĐT.

Liên quan đến việc phát triển TMĐT ở khu vực nông thôn, đại diện eComDX thông tin: Cuối tháng 3/2026, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 17 cụ thể hoá các quy định và hướng dẫn thực hiện Tiêu chí 7.3 – “Triển khai hiệu quả hoạt động TMĐT” thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030.

Việc triển khai Thông tư 17 có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa TMĐT trở thành công cụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, đồng thời tạo cơ sở để các địa phương xây dựng xã nông thôn mới theo hướng hiện đại, bền vững và gắn với phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các chủ thể OCOP.

Để Vĩnh Long triển khai hiệu quả tiêu chí 7.3, chuyên gia eComDX khuyến nghị, các xã, phường trên địa bàn cần chủ động rà soát hiện trạng, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp và huy động sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người dân.

Song song với việc phổ biến kiến thức pháp luật mới, các học viên tham gia hội nghị tập huấn còn được giới thiệu về những ứng dụng AI phổ biến hỗ trợ hoạt động công vụ và kinh doanh trên các sàn TMĐT và mạng xã hội. Đặc biệt, các học viên được hướng dẫn cách ứng dụng AI để nghiên cứu xu hướng thị trường, phân tích nhu cầu khách hàng, xây dựng nội dung bán hàng hấp dẫn, viết mô tả sản phẩm chuẩn SEO, sáng tạo hình ảnh, video ngắn, kịch bản livestream...