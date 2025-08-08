Năm nay, ngày hội thương mại điện tử (TMĐT) lớn nhất khu vực diễn ra giữa bối cảnh TMĐT ASEAN bùng nổ với tốc độ tăng trưởng hai chữ số. Với chủ đề “A Click To Prosperity”, Ngày hội Mua sắm trực tuyến ASEAN 2025 mở ra cơ hội thúc đẩy TMĐT và kinh tế số trong toàn khu vực, giúp doanh nghiệp các nước thành viên ASEAN nâng cao năng lực kinh doanh trực tuyến, giới thiệu sản phẩm - dịch vụ tới người tiêu dùng nội khối và khai phá thị trường quốc tế.

Ngày hội Mua sắm trực tuyến ASEAN 2025 diễn ra từ 8-10/8

Báo cáo e-Conomy SEA 2024 cho thấy doanh thu TMĐT ASEAN đạt 159 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ; riêng Việt Nam đóng góp 22 tỷ USD, tăng 18% và thuộc nhóm dẫn đầu khu vực. Tuy nhiên, thông tin từ VECOM và Access Partnership năm 2024 cho thấy xuất khẩu TMĐT B2C xuyên biên giới chỉ mới ở giai đoạn khởi động. Giá trị xuất khẩu TMĐT B2C năm 2023 đạt 3,6 tỷ USD và SME chỉ chiếm 26%, tỷ trọng thấp so với tiềm năng toàn ngành. Đồng thời, hơn 95% SME chưa có nhân lực am hiểu xuất khẩu trực tuyến, chưa nắm rõ quy định nhập khẩu ở các thị trường trọng điểm. Dù vậy, báo cáo dự báo trong 5 năm tới, Việt Nam có thể mở rộng đáng kể doanh thu xuất khẩu TMĐT, phản ánh dư địa và tiềm năng tăng trưởng lớn.

Mức độ quan tâm của SME trong nước với mô hình xuất khẩu trực tuyến qua TMĐT. Nguồn: Access Partnership

Trong bối cảnh này, các nền tảng TMĐT như Shopee tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp Việt bằng các sáng kiến xuất khẩu trực tuyến linh hoạt, giúp nhà bán ở nhiều quy mô dễ dàng tiếp cận thị trường khu vực. Bằng cách hạ thấp rào cản gia nhập và tối ưu hạ tầng vận hành, nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác hiệu quả tiềm năng từ thị trường 650 triệu người tiêu dùng ASEAN.

Cải tiến mô hình xuất khẩu giúp SME tự tin bước ra thị trường khu vực

Trong xuất khẩu truyền thống, cơ hội thường rộng mở cho doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn, năng lực tài chính mạnh và mạng lưới phân phối quốc tế. Những yêu cầu này khiến phần lớn SME - nhóm chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp Việt Nam - khó có thể tham gia một cách rộng rãi. Xuất khẩu trực tuyến thông qua TMĐT đang góp phần thay đổi cục diện này và Shopee là một trong số các nền tảng tiên phong mở đường.

Từ 2021, đơn vị này đã sớm triển khai mô hình Bán hàng Toàn cầu (SIP), tích hợp toàn bộ logistics, thanh toán quốc tế, dịch thuật AI, chăm sóc khách hàng bản địa và xử lý đơn hàng. Do đó, nhà bán chỉ cần tập trung toàn lực vào phát triển sản phẩm và thương hiệu, dễ dàng vận hành song song gian hàng trong nước và quốc tế với quỹ thời gian tối ưu. Sau 4 năm, SIP hỗ trợ thành công hơn 350.000 nhà bán Việt đưa sản phẩm từ thời trang, gia dụng tới thực phẩm chế biến sang các thị trường tiêu thụ mạnh như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Đài Loan (Trung Quốc).

Bước sang năm 2025, Shopee tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp Việt vươn ra thị trường quốc tế với mô hình xuất khẩu trực tuyến mới - Bán hàng Toàn cầu Chủ động (Direct Selling). Sáng kiến này mở ra cách tiếp cận linh hoạt, trao quyền cho nhà bán nâng cao tính tự chủ trong kinh doanh, chủ động tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu và khai thác tối đa tiềm năng xuất khẩu. Với mô hình này, người bán được quyền thiết lập danh mục sản phẩm, định giá, kiểm soát tồn kho và xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng ở từng quốc gia, đồng thời vẫn tận dụng trọn vẹn hạ tầng logistics, tệp khách hàng và công cụ marketing của Shopee. Giai đoạn đầu, Bán hàng Toàn cầu Chủ động được triển khai cho tuyến thị trường Việt Nam - Malaysia và sẽ nhanh chóng mở rộng sang nhiều quốc gia ASEAN khác trong tương lai gần.

Bán hàng Toàn cầu Chủ Động - sáng kiến mới của Shopee giúp nhà bán Việt khai phá tiềm năng xuất khẩu trực tuyến linh hoạt và tự chủ hơn

Trong khuôn khổ sự kiện Ngày mua sắm trực tuyến ASEAN 2025, Shopee còn tạo thêm lực đẩy cho các nhà bán Việt với chương trình “Thúc đẩy doanh số tại thị trường nước ngoài”. Nhà bán hàng được nền tảng tài trợ thêm tối thiểu 50% chi phí quảng cáo quốc tế trên ngân sách người bán thiết lập, ưu tiên các suất Flash Sale dành cho ngành hàng Thời trang tại Singapore, Philippines và Malaysia, và được hỗ trợ mã giảm giá nếu là các shop được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng cao.

Tăng tốc hành trình vươn ra quốc tế qua thương mại số

Trong năm nay Shopee sẽ tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ xuất khẩu trực tuyến (B2C) sang thị trường ASEAN thông qua Bán hàng Toàn Cầu (SIP). Hoạt động này nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu số cho các doanh nghiệp SMEs, thúc đẩy nhận diện thương hiệu quốc gia, đồng thời cung cấp dữ liệu thực tiễn phục vụ xây dựng chính sách xuất khẩu trực tuyến cấp quốc gia. Đây được xem là những nền tảng quan trọng cho chiến lược thương mại số dài hạn, giúp hàng hóa Việt Nam không chỉ thâm nhập thị trường quốc tế mà còn khẳng định và duy trì vị thế.

“Thông qua các mô hình xuất khẩu số linh hoạt, chúng tôi muốn đồng hành cùng doanh nghiệp nội địa trong hành trình chuyển đổi số và vươn ra thị trường quốc tế”, đại diện Shopee Việt Nam chia sẻ.

Thế Định