Sáng 29/12, ca sĩ Hồng Nhung đã có chia sẻ về việc chương trình Bốn cánh chim trời bị hủy ngay trước giờ diễn tối 28/12, khiến hàng nghìn khán giả đã vào sân khấu phải ra về trong thất vọng. Nhiều người còn phải gọi đến số 113 để báo công an vì cho rằng bị lừa.

Tâm huyết chuẩn bị chỉ để nhận thông báo hủy show

Chương trình Bốn cánh chim trời do Công ty Ngọc Việt tổ chức với âm nhạc của 4 nhạc sĩ lớn: Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và Trần Tiến.

Hồng Nhung cho biết dù các tác phẩm dành cho mình hát không xa lạ nhưng với tinh thần mới và phối khí mới, cô đã dành nhiều thời gian tự tập luyện ở nhà để không làm mất thời gian của hơn 40 nhạc công khi tập dàn nhạc.

"Tất cả nghệ sĩ đều đến với chương trình bằng một sự háo hức, sự trân trọng đối với âm nhạc của các bậc tiền bối và nhất là sự trân trọng dành cho những khán giả mua vé để vào xem một chương trình âm nhạc lớn, mang nhiều kỳ vọng", Hồng Nhung viết.

Sau ngày 27/12 tập với dàn nhạc, nữ ca sĩ càng hứng khởi, chờ đợi được lên sân khấu tối hôm sau. Thế nhưng, ngày 28/12, cô nhận được thông báo của ban tổ chức quyết định hoãn chương trình. Sau đó, thông tin chính thức về việc hủy show được đăng chia sẻ trên báo chí.

Hồng Nhung chia sẻ: "Y như người bị bước hụt chân, tôi nhận được thông báo của BTC là họ đã quyết định hoãn chương trình. Ca sĩ đành đi về và cảm thông với hàng ngàn khán giả đã mua vé, giờ chắc sẽ nhận hoàn trả như những chương trình đã từng ở trong hoàn cảnh này".

Khán giả gọi công an vì cho rằng bị lừa

Tối 28/12, khi đáp xuống sân bay, Hồng Nhung nhận được vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ bạn bè ca sĩ nhạc sĩ, trong đó có nhiều video quay tại địa điểm diễn ra chương trình. Những hình ảnh cho thấy rất đông khán giả đã có mặt với thái độ hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi nghe thông báo hủy show ngay trên sân khấu, những khán giả lớn tuổi buồn bã đứng dậy ra về, còn một số người khác vô cùng bức xúc. Thậm chí họ đã gọi đến số 113 báo cáo công an về vụ việc cho rằng đã bị lừa.

"Trong một cuộc đời với nhiều năm biểu diễn, việc hoãn show bởi các lý do khác nhau không phải là điều mới mẻ đối với tôi nhưng hoãn show kiểu này chắc trên đời mới có một", Hồng Nhung bày tỏ.

Nữ ca sĩ thừa nhận không biết phải kết luận thế nào về sự việc vì bản thân vẫn chưa tin vào sự thật. Cô viết: "Tôi thấy vô cùng đau xót và không thể ngờ rằng khán giả của một chương trình mang tính văn hóa cội nguồn của Việt Nam lại bị ứng xử như vậy".

Nhiều nghệ sĩ chưa nhận được tiền, tự lo chi phí

Hồng Nhung tiết lộ không chỉ nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Hà Trần, ca sĩ Tấn Minh mà nhiều nghệ sĩ khác cũng ở cùng hoàn cảnh như cô. Dù có hợp đồng và những hứa hẹn chắc nịch qua các cuộc điện thoại và nhắn tin đến giờ này họ vẫn chưa nhận được chi phí nào, tất cả đều phải tự lo.

"Sau khi đổ tâm huyết tập luyện, chúng tôi đành lại tự lo trở về. Xong điều đau tim nhất vẫn là sự việc mà hàng ngàn khán giả đã mua vé, không được báo hoãn mà còn bị dẫn dắt vào trong khán phòng, chỉ để nghe lời hủy show", Hồng Nhung bức xúc.

Đêm 28/12, nhiều nghệ sĩ đã mất ngủ vì sự việc đáng tiếc này. Thậm chí họ còn bàn nhau liệu có thể cùng tự tổ chức lại chương trình ở một nhà hát chuyên nghiệp, để phần nào trả lại cho khán giả điều mà họ đáng ra đã được thưởng thức.

Sự việc chương trình Bốn cánh chim trời bị hủy phút chót đang gây xôn xao dư luận, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đơn vị tổ chức sự kiện văn hóa.

