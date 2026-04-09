Chiều 9/4, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM phản hồi về kết quả buổi làm việc với Công ty TNHH giải trí Kim Loan, đơn vị tổ chức chương trình Tự tình phương Nam 4.

Sở Văn hóa xử phạt hành chính đối với đơn vị tổ chức show "Tự tình phương Nam 4" vì biểu diễn không đúng nội dung văn bản chấp thuận.

Theo đó, căn cứ điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, Sở Văn hóa và Thể thao đã xác lập hành vi vi phạm tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận đối với Công ty TNHH Giải trí Kim Loan và đã ban hành quyết định xử phạm vi phạm hành chính theo quy định.

"Chúng tôi đã ban hành Quyết định xử phạm vi phạm hành chính theo quy định", đại diện Sở cho biết.

Theo điều khoản trong nghị định, mức phạt là từ 10 đến 15 triệu đồng dành cho cá nhân và gấp đôi với tổ chức.

Trước đó, dư luận tranh cãi tiết mục của Bùm Bum - cháu gái cố nghệ sĩ Vũ Linh trong show Tự tình phương Nam 4.

Cụ thể, Bùm Bum thể hiện nhân vật Trưng Trắc trong Tiếng trống Mê Linh - vở diễn từng ghi dấu ấn của NSƯT Thanh Nga cùng loạt tên tuổi gạo cội.

Màn trình diễn của Bùm Bum gây nhiều tranh cãi vì sự ngô nghê, kém chuyên nghiệp về kỹ năng ca diễn. Ê-kíp cũng thiếu tôn trọng khán giả khi trình diễn tệ hại đối với vở được đánh giá kinh điển của giới cải lương.

Tiết mục "Tiếng trống Mê Linh" của Bùm Bum bị phản ứng dữ dội.

Đại diện Sở Văn hóa cho biết ngày 26/2, đơn vị nhận được văn bản đề nghị tổ chức biểu diễn số 3.10/KL-2024 của Công ty TNHH Giải trí Kim Loan về việc tổ chức chương trình Tự tình phương Nam 4.

Căn cứ thành phần hồ sơ, phía Sở đã có Văn bản chấp thuận số 2561/SVHTT-NT cho tổ chức chương trình. Hội đồng Nghệ thuật Sở đã có buổi thẩm định trước khi show diễn ra.

Tuy nhiên, qua công tác quản lý Nhà nước, Sở xác định đơn vị tổ chức có dấu hiệu sai phạm. Cụ thể trích đoạn cải lương Mê Linh biệt khúc của bà Võ Thị Thùy Dung (nghệ danh Bùm Bum) không nằm trong danh mục các tiết mục đã đăng ký và được chấp thuận của Sở tại chương trình trên.

"Qua buổi làm việc, đại diện công ty đã nhìn nhận sai phạm khi biểu diễn các tiết mục nằm ngoài danh mục đã được chấp thuận tại văn bản số 2561/SVHTT-NT", phía Sở thông tin đến báo chí hôm 19/3.

