Ngày 14/7, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Hồng Sơn (40 tuổi, ngụ phường Bình Tân, TPHCM) tù chung thân về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Sơn và chị Nguyễn Thị Mỹ L. sống chung như vợ chồng từ năm 2024. Khoảng 23h ngày 2/11/2024, do thấy chị L. nhắn tin với người lạ nên Sơn nổi cơn ghen, nghi chị có quan hệ với người khác, dẫn đến hai bên cãi vã, xô xát. Sơn sát hại chị L., rồi nằm ngủ cạnh thi thể.

Đến chiều 3/11/2024, Sơn đến Công an phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (cũ) đầu thú.

Theo kết luận giám định tử thi của Trung tâm Pháp y - Sở Y tế TPHCM, nguyên nhân tử vong của chị Nguyễn Thị Mỹ L. là "ngạt do chẹn cổ".

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự. Từ đó, tòa tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân.