Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS) cổ phần hóa năm 2011 có vốn điều lệ 6.780 tỷ đồng. Tại VNS, Nhà nước chiếm 93,93% vốn điều lệ do Bộ Công Thương là cơ quan đại diện chủ sở hữu, sau đó chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC.

Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM) gồm 3 cổ đông, trong đó VNS nắm giữ 46,85% vốn điều lệ.

Theo kết luận điều tra, quá trình hoạt động kinh doanh, ngoài việc xuất khẩu quặng sắt để đối lưu nhập than cốc, Công ty VTM còn bán quặng tại mỏ Quý Xa (Lào Cai) cho các doanh nghiệp trong nước để luyện gang, thép.

Bộ Công Thương có văn bản cho phép từng doanh nghiệp được mua quặng sắt từ Công ty VTM “theo số lượng nhất định và yêu cầu giá mua bán theo cơ chế thị trường”.

Tuy nhiên, lợi dụng chính sách này và theo đề nghị của các doanh nghiệp, ông Bùi Thanh Bình (cựu Tổng giám đốc Công ty VTM, người đại diện phần vốn của VNS tại VTM) đồng ý bán quặng sắt với giá thấp hơn thị trường từ 50.000–70.000 đồng/tấn. Đổi lại, các doanh nghiệp sẽ chi tiền ngoài hợp đồng cho ông Bình.

Thực hiện thỏa thuận này, theo chỉ đạo của ông Bùi Thanh Bình, các bị can Nguyễn Tuấn Long và Trần Văn Cường (Trưởng phòng Tiêu thụ Công ty VTM các thời kỳ từ 2014–2022) đã xây dựng phương án giá, hợp thức giá bán quặng và được Ban điều hành công ty phê duyệt.

Trên cơ sở đó, ông Bùi Thanh Bình ký báo cáo của VTM, gửi VNS để cho ý kiến chỉ đạo. Đến ngày 13/7/2017, VNS có văn bản chỉ đạo người đại diện vốn xem xét tự quyết định và chịu trách nhiệm.

Từ năm 2015-2020, ông Bùi Thanh Bình đã ký 30 hợp đồng bán quặng sắt với 18 doanh nghiệp trong nước. Trong đó, đã thực hiện 25 hợp đồng với 16 doanh nghiệp, bán tổng cộng hơn 5.775.450 tấn quặng thấp hơn giá thị trường, với tổng trị giá hơn 2.950 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước trên 434,7 tỷ đồng.

Qua đó, ông Bình nhận tổng cộng 53,3 tỷ đồng từ 8 doanh nghiệp để giúp họ mua quặng với giá thấp hơn giá thị trường. Trong đó, 43,8 tỷ đồng được xác định thuộc giai đoạn đủ căn cứ xử lý về tội Nhận hối lộ.

Ngoài ra, cáo trạng xác định, giai đoạn 2015-2020, hai doanh nghiệp đã ký 38 hợp đồng cung cấp gần 287.000 tấn than cốc cho VTM, với tổng giá trị hơn 2.020 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận từ trước, sau khi thực hiện các hợp đồng, lãnh đạo hai doanh nghiệp nhiều lần đưa cho ông Bình tổng cộng 25 tỷ đồng. Trong đó, 18,4 tỷ đồng được xác định thuộc giai đoạn đủ căn cứ xử lý về tội Nhận hối lộ.

Bên cạnh đó, ông Bùi Thanh Bình và đồng phạm còn để xảy ra thiếu sót trong công tác điều hành doanh nghiệp, buông lỏng công tác quản lý tài sản, sai sót trong công tác hạch toán sổ sách kế toán, không thực hiện đúng chức trách được giao, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 46 tỷ đồng.

Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản Nhà nước

Theo CQĐT, ngoài ông Bùi Thanh Bình, các ông Trịnh Khôi Nguyên (nguyên Trưởng phòng Đầu tư phát triển VNS, Phó Chủ tịch HĐTV Công ty VTM) và Trần Tuấn Dũng (nguyên thành viên HĐTV Công ty VTM) được VNS ủy quyền làm người đại diện phần vốn của VNS tại Công ty VTM.

Trách nhiệm của hai ông này là kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành VTM trong việc đưa ra phương án giá bán quặng xem có phù hợp với giá thị trường rồi mới biểu quyết thông qua phương án giá trên vai trò thành viên HĐTV.

Các văn bản của Bộ Công Thương cũng yêu cầu Công ty VTM bán quặng sắt theo giá thị trường. Tuy nhiên, hầu hết các trường hợp biểu quyết, người đại diện vốn không yêu cầu Ban điều hành giải trình, báo cáo cụ thể phương án giá hoặc có yêu cầu nhưng vẫn chấp nhận giải trình…

Theo CQĐT, các bị can đã không kịp thời báo cáo VNS để có biện pháp ngăn chặn việc bán quặng sắt thấp hơn giá thị trường, bất kể VNS đã nhiều lần có chủ trương cần tổ chức bán đấu giá hoặc thẩm định giá bán để đảm bảo công khai, minh bạch.

Cựu Tổng giám đốc VTM đã lợi dụng sự buông lỏng kiểm tra, giám sát của ông Nguyên và Dũng, chỉ đạo VTM bán quặng với giá thấp hơn giá thị trường, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 434,7 tỷ đồng.

Trong đó, ông Nguyên và ông Dũng phải chịu trách nhiệm thiệt hại tương ứng với phần vốn đại diện cho VNS tại VTM lần lượt là hơn 185 tỷ đồng và hơn 124 tỷ đồng.