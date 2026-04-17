Theo China Daily, Trung Quốc đã kích hoạt cụm điện toán trí tuệ nhân tạo (AI) lớn nhất nước này tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam vào ngày 14/4. Cơ sở này sẽ phục vụ nghiên cứu khoa học, giúp tăng tốc quá trình khám phá thuốc và vật liệu thế hệ mới.

Hệ thống đã tăng gấp đôi công suất chỉ trong 2 tháng, mở rộng từ 30.000 lên 60.000 chip tăng tốc AI. Do công ty Sugon trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc phát triển, toàn bộ hệ thống, từ các chip nền tảng, bộ kết nối tốc độ cao đến phần mềm, đều được sản xuất trong nước để tránh sự kiểm soát từ bên ngoài.

Đài truyền hình CCTV đưa tin nút lõi tại Trịnh Châu hiện chính thức là nền tảng điện toán AI khoa học mạnh mẽ nhất Trung Quốc.

Ảnh minh họa: Interesting Engineering

Được xây dựng cho trào lưu AI vì Khoa học (AI for Science - AI4S), cụm máy chủ này tập trung hoàn toàn vào công tác khám phá thay vì AI hội thoại.

Hệ thống là một hệ sinh thái tự chủ, sở hữu mạng lưới và phần mềm nội địa để giải quyết các bài toán phức tạp nhất.

Sự độc lập này cho phép giới nghiên cứu làm việc không rủi ro trước các đòn phong tỏa công nghệ. Tóm lại, Trung Quốc đã xây dựng một không gian thử nghiệm (sandbox) an toàn, hiệu suất cao.

Tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Trường Bình, hệ thống đã giúp tăng tốc các mô phỏng cuộn gập protein, biến thách thức sinh học từng tốn cả đời người thành nhiệm vụ tính bằng ngày.

Trong khoa học vật liệu, các nguyên tố mới được sàng lọc nhanh chóng và các kỹ sư hàng không có thể đồng thời mô phỏng sự hỗn loạn của hàng nghìn tỷ lưới khí quyển.

Để hạ thấp rào cản, Sugon đã ra mắt nền tảng phát triển "tất cả trong một" mang tên OneScience. Nền tảng này lưu trữ hàng chục bộ dữ liệu và mô hình khoa học, giúp các nhà khoa học tiến hành thử nghiệm mà không cần kiến thức lập trình.

Đáng chú ý, cụm máy chủ được kết nối với mạng siêu máy tính quốc gia, cung cấp quyền truy cập vào hơn 3 triệu lõi điện toán truyền thống (CPU) và hơn 200.000 bộ xử lý đồ họa (GPU).

Điểm nhấn kỹ thuật là mạng tốc độ cao nội địa mang tên scaleFabric. Đây là công nghệ mạng "RDMA" nội địa đầu tiên của Trung Quốc, cho phép dữ liệu di chuyển giữa các bộ xử lý với độ trễ cực thấp.

Trong khi đó, các nhà lập pháp Mỹ gần đây đề xuất dự luật thắt chặt kiểm soát xuất khẩu toàn cầu đối với thiết bị sản xuất chip, nhằm ép các đồng minh như Nhật Bản và Hà Lan tuân thủ trong 150 ngày.

Hơn nữa, Mỹ đã khởi động "Sứ mệnh Genesis" nhằm xây dựng nền tảng AI thống nhất trên 17 phòng thí nghiệm quốc gia.

Bản nâng cấp AI của Trung Quốc là một chiến thắng chiến lược của Bắc Kinh, giúp giới nghiên cứu vượt qua lệnh cấm xuất khẩu nghiêm ngặt của Mỹ và tình trạng thiếu hụt GPU toàn cầu.

Việc dịch chuyển sang một cơ sở hạ tầng có chủ quyền hoàn toàn giúp Trung Quốc theo đuổi sự độc lập về công nghệ.

Năm nay được xem là bước ngoặt đối với quá trình ứng dụng AI4S. Theo dữ liệu từ QYResearch, thị trường AI cho Khoa học toàn cầu đạt mức 4,54 tỷ USD vào năm 2025 và có thể lên tới 26,23 tỷ USD vào năm 2032.

Đáng chú ý, AI4S có khả năng hỗ trợ các ngành công nghiệp hạ nguồn trị giá gần 11.000 tỷ USD - bao gồm hóa chất, y học, năng lượng mới và bán dẫn.

(Theo China Daily, Interesting Engineering)