Sáng 1/10, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) đã diễn ra Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ, ngành và đại diện nhiều doanh nghiệp tiêu biểu như Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Marvell, Samsung... đã bấm nút hưởng ứng sự kiện.

Trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, “siêu cảng” ICD Vĩnh Phúc - Việt Nam SuperPort™ do Liên doanh T&T Group và Tập đoàn YCH (Singapore) đã mang đến nhiều trải nghiệm công nghệ ấn tượng.

Trình bày tại VIIE 2025 trước các Lãnh đạo Đảng và Chính phủ, TS. Yap Kwong Weng - CEO Việt Nam SuperPort™ cho biết “siêu cảng” đang tích hợp các giải pháp AI từng triển khai thành công tại Supply Chain City (Singapore), đồng thời hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới để nâng cao năng lực xử lý hàng hóa và hỗ trợ doanh nghiệp SME Việt Nam.

Đây là những đổi mới mang tính đột phá, trong đó trọng tâm là 4 giải pháp: Trí tuệ nhân tạo thế hệ mới cho vận hành hàng không; nền tảng kết nối logistics; xử lý hàng hóa tự động bằng robot và xây dựng lộ trình theo chuẩn mực quốc tế, hướng tới cam kết Net Zero vào năm 2040.

Chủ tịch HĐQT SHB, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Ban điều hành T&T Group Đỗ Quang Hiển giới thiệu với Tổng Bí thư và Thủ tướng về các giải pháp chuyển đổi số trong dịch vụ logistics tại gian trưng bày của T&T Group.

Theo TS. Yap Kwong Weng, ICD Vĩnh Phúc - Việt Nam SuperPort™ đang nghiên cứu áp dụng AI vào vận hành hàng không với hệ thống xác thực tài liệu tự động, giúp đơn giản hóa tuân thủ, giảm thủ công và tăng độ chính xác. Đồng thời, AI còn được tích hợp vào hệ thống soi chiếu hàng hóa nhằm phát hiện, cảnh báo hàng cấm, hàng nguy hiểm theo thời gian thực, nâng cao hiệu quả và giảm phụ thuộc kiểm tra thủ công.

Ở mảng kết nối logistics, Việt Nam SuperPort™ hợp tác cùng Vietnam Post Logistics, Techcombank, Visa và Doxa (Singapore) phát triển nền tảng thị trường logistics tích hợp. Nền tảng này hỗ trợ SME số hóa toàn diện từ đặt hàng đến thanh toán, theo dõi đơn hàng theo thời gian thực, kết nối kho ngoại quan - vận tải - dịch vụ tài chính, qua đó cải thiện dòng tiền, giảm thủ tục giấy tờ và nâng cao khả năng tham gia thương mại toàn cầu.

TS. Yap Kwong Weng, CEO Việt Nam SuperPort™ trình bày những giải pháp đổi mới sáng tạo tại “siêu cảng” ICD Vĩnh Phúc - Việt Nam SuperPortTM

Trong lĩnh vực tự động hóa, Việt Nam SuperPort™ hợp tác với A*STAR (Singapore) và các đối tác trong hệ sinh thái để phát triển robot tích hợp AI cho Kho hàng không kéo dài (OACT), tối ưu xử lý hàng hóa, nâng cao năng suất và giảm sai sót. Các giải pháp bao gồm xe dẫn đường tự động (AGV), robot chất xếp và robot di động tự hành (AMR).

Bên cạnh đó, “siêu cảng” đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2040, đáp ứng xu hướng toàn cầu và yêu cầu dịch vụ logistics carbon thấp. Việt Nam SuperPort™ áp dụng kiểm toán carbon bằng Blockchain và AI cho toàn bộ hoạt động, theo dõi phát thải Phạm vi 1 và 2, đồng thời xây dựng lộ trình giảm phát thải bền vững. Đây là bước đi quan trọng khẳng định vị thế tiên phong của Việt Nam SuperPort™ trong xu hướng logistics xanh tại Việt Nam và khu vực.

Nằm trên hành lang kinh tế phía Bắc, Việt Nam SuperPort™ kết nối 20 khu công nghiệp với các cảng biển và sân bay lớn, bao gồm Hải Phòng, Nội Bài, và kéo dài đến Vân Nam và Côn Minh, Trung Quốc. Thừa hưởng gần 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics của Tập đoàn YCH, Việt Nam SuperPort™ tận dụng được lợi thế kết nối với các trung tâm cung ứng toàn cầu trên khắp châu Á, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á.

Việt Nam SuperPort™ được định vị là trung tâm hậu cần đa phương thức chiến lược, kết nối mạng lưới vận tải hàng hóa Trung Quốc - Đông Nam Á với các thị trường toàn cầu thông qua đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường biển. Là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới logistics thông minh ASEAN, Việt Nam SuperPort™ được xây dựng nhằm tăng cường hội nhập và thương mại xuyên biên giới trong khu vực, thúc đẩy chuỗi cung ứng liền mạch, nhanh hơn và thông minh hơn.

Theo Báo cáo của Ngân hàng Thế giới công bố năm 2023, Việt Nam đứng vị trí thứ 43 trong bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả logistics (LPI - Logistics Performance Index), thuộc Top 5 ASEAN sau Singapore, Malaysia, Thái Lan và cùng vị trí với Philippines. Tốc độ tăng trưởng logistics Việt Nam bình quân hàng năm từ 14-16%, quy mô từ 40-42 tỷ USD/năm; đóng góp quan trọng trong việc đưa tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Việt Nam năm 2024 lên 786,29 tỷ USD.

Thuý Ngà