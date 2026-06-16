Nền tảng phân tích thể thao Opta Analyst đã công bố kết quả dự đoán World Cup 2026 của siêu máy tính Opta. Theo đó, Tây Ban Nha là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch tại giải đấu đầu tiên có sự góp mặt của 48 đội bóng.

Một phần ba số quốc gia tham dự, tức 16 đội, đại diện cho châu Âu. Trong số đó, Đức (4 lần vô địch), Pháp (2 lần vô địch), cùng Anh và Tây Ban Nha (mỗi đội 1 lần vô địch) đều có khả năng đăng quang một lần nữa.

Đáng chú ý, Opta cho rằng Ý - nhà vô địch 4 lần - là trường hợp duy nhất trong số 8 nhà cựu vô địch không thể vượt qua vòng loại.

Luis de la Fuente, huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Trong nhóm này, Opta nhận định chức vô địch dành cho đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha sẽ là kết quả ít bất ngờ nhất. Siêu máy tính đưa ra kết luận sau khi tiến hành mô phỏng giải đấu 25.000 lần.

Cụ thể, Opta dự đoán đội tuyển có khả năng cao nhất giành chiến thắng là Tây Ban Nha, với 16,1% cơ hội nâng cúp trong số 25.000 lần mô phỏng.

Xếp sau lần lượt là Pháp (13%), Anh (11,2%) và Argentina (10,4%). Cả ba đội này đều giành chiến thắng trong hơn 10% các kịch bản mô phỏng.

Trong 35,9% số kịch bản, chức vô địch sẽ thuộc về một quốc gia chưa từng giành ngôi vương (điều này mang lại hy vọng cho các đội như Bồ Đào Nha, xếp thứ 5 với 7% cơ hội). Ngoài các đội trên, chỉ có Brazil (6,6%) và Đức (5,1%) có cơ hội vô địch vượt mức 5%.

Siêu máy tính dự đoán, Tây Ban Nha là đội duy nhất có khả năng lọt vào tứ kết lớn hơn 50%, với tỷ lệ thành công 52,1% trong các mô phỏng; 39% cơ hội vào bán kết và trong 25,6% các kịch bản, họ tiến tới trận chung kết.

Tây Ban Nha được đánh giá 75,3% cơ hội đứng đầu bảng (xếp trên Uruguay, Ả Rập Xê Út và Cape Verde). Kể cả khi không nhất bảng, họ vẫn có tới 98,5% khả năng lọt vào vòng 32 đội và từ đó tiến vào vòng 16 đội trong 72,7% các mô phỏng.

Cựu vô địch vẫn là ứng viên sáng giá nhất

Theo siêu máy tính, một nhà cựu vô địch là ứng cử viên có khả năng đăng quang cao nhất. Nếu cộng thêm 1,7% của Uruguay (xếp thứ 13), 7 nhà cựu vô địch thế giới tham gia giải có tổng cộng 64,1% cơ hội đoạt cúp, so với 35,9% được chia sẻ cho 41 đội còn lại.

Đáng chú ý, Opta Analyst đánh giá 28 đội tuyển có chưa đến 1% cơ hội trở thành nhà vô địch thế giới.

Trong nhóm này, Thổ Nhĩ Kỳ có cơ hội cao nhất với 0,9%, trong khi ở vị trí chót bảng là năm đội bóng có tỷ lệ thắng đúng nghĩa 0%: CHDC Congo, Qatar, Cape Verde, Haiti và Curaçao.

Nước đồng chủ nhà Canada bất ngờ nằm trong nhóm này ở vị trí thứ 24, với cơ hội vô địch bằng Áo (0,5%) và cao hơn Thụy Điển (0,4%) hay CH Séc (0,3%).

Hai nước đồng chủ nhà khác có thành tích khả quan hơn. Dù Mỹ (1,2%) và Mexico (1%) không thực sự có cửa vô địch, họ vẫn xếp thứ 18 và 20, nằm gọn trong top 20.

Trong nhóm những đội tuyển không phải ứng viên hàng đầu nhưng vẫn có khả năng làm nên chuyện, siêu máy tính đánh giá Hà Lan (xếp thứ 8) có 3,6% cơ hội vô địch, Na Uy (thứ 9) 3,5%, Bỉ (thứ 10) 2,4%, Colombia (thứ 11) 2,1%, đội tuyển lọt vào bán kết World Cup 2022 Maroc (thứ 12) 1,9% và đương kim á quân 2018 kiêm huy chương đồng 2022 Croatia (thứ 15) có 1,6% cơ hội xưng vương.

(Theo Euronews)