Xích lô xuất hiện trên ứng dụng gọi xe, du khách có thể đặt trước hành trình tham quan ngay từ khi còn ở nước ngoài. Đây là một trong những nỗ lực số hóa trải nghiệm du lịch mà Huế đang triển khai nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và giữ chân du khách lâu hơn tại địa phương.

Tại hội thảo “Ứng dụng đổi mới sáng tạo trong quảng bá du lịch và di sản Huế” do Sở Xây dựng Thành phố Huế và Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Huế tổ chức mới đây, các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và người làm nội dung đã cùng thảo luận về vai trò của công nghệ trong việc quảng bá hình ảnh cố đô.

Một trong những mô hình được nhắc đến là Grab Xích lô, được triển khai thí điểm từ tháng 8/2025 tại khu vực Kinh thành Huế và các điểm tham quan nội thành.

Với hành trình kéo dài khoảng một giờ, người đạp xích lô không chỉ đảm nhận vai trò vận chuyển mà còn đóng vai “đại sứ văn hóa”, giới thiệu cho du khách những nét văn hóa đặc trưng của địa phương.

Đại diện các cơ quan, doanh nghiệp và KOLs tham gia phiên thảo luận tại hội thảo "Ứng dụng đổi mới sáng tạo trong quảng bá du lịch và di sản Huế" ngày 11/6. Ảnh: Du Lam

Theo bà Đặng Thùy Trang, Giám đốc Đối ngoại Grab Việt Nam, mục tiêu của việc đưa xích lô lên nền tảng số không phải thay thế loại hình dịch vụ truyền thống này mà giúp nó tiếp cận nhiều du khách hơn trong môi trường số.

“Chúng tôi không mong muốn thay thế xích lô mà chỉ muốn khoác cho sản phẩm này một chiếc áo mới, một chiếc áo mang tính chất công nghệ”, bà nói.

Đại diện Grab cho biết câu chuyện “xích lô công nghệ” đã nhận được sự quan tâm tại nhiều diễn đàn về thương mại điện tử và du lịch.

Bên cạnh đó, các nền tảng số cũng đang được sử dụng để kết nối các khâu trong hành trình của du khách, từ di chuyển giữa sân bay và trung tâm thành phố đến việc tiếp cận các gợi ý trải nghiệm hoặc lựa chọn các gói dịch vụ phù hợp.

Theo ông Võ Hoàng Liên Minh, Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Du lịch Thành phố Huế, mục tiêu của địa phương không chỉ là thu hút thêm du khách mà còn khuyến khích họ ở lại lâu hơn. “Quan điểm của Sở Du lịch là thu hút khách đến Huế và lưu trú nhiều hơn”, ông cho biết.

Không chỉ lĩnh vực vận chuyển, các dịch vụ ăn uống cũng đang từng bước được số hóa. Bà Nguyễn Thị Đông Phương, Tổng Giám đốc TPG Hospitality, cho rằng các nền tảng trực tuyến giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin về vị trí, giá cả, thực đơn hay đặt bàn trước khi sử dụng dịch vụ.

Điều này góp phần giảm bớt những lo ngại về chất lượng hoặc bị “chặt chém” khi trải nghiệm tại điểm đến mới.

Du khách dễ dàng tìm kiếm các dịch vụ ăn uống trên nền tảng số trước cả khi đặt chân đến địa phương. Ảnh: Du Lam

Tuy nhiên, việc quảng bá trên môi trường số cũng đặt ra yêu cầu về tính minh bạch và trung thực. Ngọc Trân (Trân ơi), một nhà sáng tạo nội dung về du lịch Huế, chỉ ra khoảng cách giữa trải nghiệm của người đánh giá và trải nghiệm thực tế của khách hàng là vấn đề cần được quan tâm.

“Khi đặt KOL đến đánh giá, chủ quán thường cung cấp sản phẩm hoàn hảo nhất. Nhưng khi khách hàng thực tế đến, họ có thể thất vọng”, cô nói.

Theo Ngọc Trân, việc hợp tác giữa người làm nội dung và doanh nghiệp chỉ có ý nghĩa khi chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng đại chúng tương đồng với trải nghiệm được giới thiệu trên các nền tảng số.

Cô cho biết sẵn sàng gỡ bỏ nội dung hoặc hoàn tiền cho đối tác nếu nhận được phản hồi tiêu cực từ du khách.

Các ý kiến tại hội thảo cho thấy công nghệ đang được xem như công cụ hỗ trợ để kết nối du khách với các giá trị văn hóa, lịch sử và dịch vụ của Huế theo cách thuận tiện hơn.

Trong bối cảnh hành vi du lịch ngày càng gắn với môi trường số, việc kết hợp giữa di sản truyền thống và các nền tảng công nghệ được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách, đồng thời tạo thêm động lực cho sự phát triển của ngành du lịch địa phương.