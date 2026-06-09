World Cup 2026 sẽ là giải đấu độc nhất vô nhị theo nhiều khía cạnh. Từ số lượng đội tham gia lớn nhất lịch sử đến việc tổ chức tại 3 quốc gia, giải đấu kéo dài 39 ngày được kỳ vọng là phiên bản hoành tráng nhất của bóng đá thế giới. Để nâng cao trải nghiệm xem cho khán giả và hỗ trợ tối đa cho các cầu thủ, kỳ World Cup này sẽ tích hợp sâu công nghệ vào môn thể thao vua.

Dưới đây là những điểm mới tại kỳ World Cup 2026:

1. Bóng gắn cảm biến

'Trionda' - tiếng Tây Ban Nha nghĩa là 'ba làn sóng' - là quả bóng chính thức của World Cup 2026, giải đấu diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada. Quả bóng của Adidas có điểm gì đặc biệt?

Một chip cảm biến đo lường quán tính (IMU) nhỏ được tích hợp bên trong, cung cấp dữ liệu chi tiết về mọi yếu tố chuyển động. Cảm biến này ghi nhận dữ liệu 500 lần mỗi giây, theo dõi gia tốc và chuyển động chi tiết của bóng trong không gian 3 chiều.

"Công nghệ này gửi dữ liệu chính xác đến hệ thống trợ lý trọng tài video (VAR) theo thời gian thực, hỗ trợ các trọng tài ra quyết định, bao gồm cả các tình huống việt vị", thông cáo của FIFA cho biết. Trưởng bộ phận Nghiên cứu & Tiêu chuẩn của FIFA, ông Nicolas Evans, giải thích rằng cảm biến này cho biết "quả bóng đang làm gì trong không gian 3D".

2. Hình đại diện cầu thủ 3D tích hợp AI

Công nghệ không dừng lại ở quả bóng. Các cầu thủ cũng là một phần trong hệ thống này. Thông qua thỏa thuận hợp tác giữa FIFA và Lenovo, một loạt sáng kiến công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã được công bố đầu năm nay. Nổi bật là các hình đại diện (avatar) cầu thủ 3D tích hợp AI.

Công nghệ quét kỹ thuật số tạo mô hình 3D chính xác của các cầu thủ tham gia World Cup 2026. Ảnh: Lenovo

Các cầu thủ tại World Cup sẽ được quét kỹ thuật số để tạo ra mô hình 3D chính xác. Mỗi lần quét mất khoảng một giây và ghi lại "kích thước các bộ phận cơ thể với độ chính xác cao, cho phép hệ thống theo dõi cầu thủ ổn định ngay cả khi họ di chuyển nhanh hoặc bị che khuất".

Thông cáo tháng 1 của FIFA nhấn mạnh: "Hình đại diện 3D bằng AI là bước tiến quan trọng của công nghệ việt vị bán tự động. Các mô hình 3D sẽ được tích hợp vào luồng phát sóng của đài chủ nhà, giúp các quyết định việt vị từ VAR được hiển thị chân thực và hấp dẫn hơn".

Camera gắn trên người trọng tài, từng được thử nghiệm ở nhiều giải đấu, cũng sẽ được sử dụng trong toàn bộ 104 trận đấu, mang đến góc nhìn chân thực từ sân cỏ.

3. Chó robot

Để đối phó với tội phạm, cảnh sát Mexico sẽ sử dụng chó nghiệp vụ, nhưng là phiên bản robot. Những robot bốn chân này được thiết kế để đi vào các khu vực nguy hiểm và truyền video trực tiếp về lực lượng an ninh.

Thị trưởng Hector Garcia cho biết những robot hình động vật - được hội đồng thành phố Guadalupe mua với giá 2,5 triệu peso (145.000 USD) - sẽ được triển khai "khi có bất kỳ cuộc ẩu đả nào". Mục đích của chó robot là "hỗ trợ cảnh sát can thiệp ban đầu để bảo vệ an toàn tính mạng cho các sĩ quan".

4. Công nghệ việt vị bán tự động nâng cấp

Tình trạng trọng tài biên phất cờ việt vị muộn có thể sẽ chấm dứt. FIFA đã giới thiệu công nghệ việt vị bán tự động tiên tiến, giúp trọng tài ra quyết định nhanh hơn.

Hệ thống được thiết kế để phát hiện việt vị gần như theo thời gian thực. Trước đây, hệ thống chỉ cảnh báo nếu cầu thủ việt vị hơn 50cm, nhưng ở phiên bản cải tiến, nó có thể báo hiệu khi khoảng cách này chỉ từ 10cm. Trọng tài sẽ nhận được cảnh báo âm thanh trực tiếp qua tai nghe thay vì chờ VAR thông báo.

Tuy nhiên, công nghệ này chỉ dùng cho các lỗi vị trí, không áp dụng cho các quyết định chủ quan và không bắt được những tình huống việt vị quá sát sao. Nó cũng gặp khó khăn nếu cầu thủ nằm trên sân hoặc đứng quá sát nhau. Dù vậy, FIFA tin rằng công nghệ mới sẽ giảm bức xúc của người xem và hạn chế chấn thương từ những pha bóng không cần thiết.

(Theo aljazeera)