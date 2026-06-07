Sainsbury's vừa chính thức công bố kế hoạch loại bỏ trứng vỏ nâu khỏi tất cả sản phẩm mang nhãn hiệu riêng của hãng, chuyển sang bán hoàn toàn trứng vỏ trắng.

Theo nghiên cứu của chính siêu thị, trứng vỏ trắng có lượng khí thải carbon thấp hơn 12,7% so với trứng nâu.

Phát ngôn viên của Sainsbury's giải thích, gà đẻ trứng trắng (giống gà White Leghorn nổi tiếng có nguồn gốc từ Italy) có kích thước nhỏ hơn, ăn ít thức ăn hơn nhưng lại duy trì năng suất đẻ trứng trong thời gian dài hơn.

"Những chú gà lông trắng thường sống lâu hơn, ăn ít cám hơn và đẻ trứng trong thời gian dài hơn, qua đó cắt giảm lượng khí thải carbon hơn 12% so với gà đẻ trứng nâu", đại diện siêu thị cho biết.

Chưa hết, một số giống gà đẻ trứng trắng được ghi nhận có tỷ lệ mổ lông nhau thấp hơn, đây là một vấn đề đau đầu trong chăn nuôi gà công nghiệp. Nhờ vậy, “phúc lợi” động vật cũng được cải thiện.

Trứng vỏ trắng sắp thay thế hoàn toàn trứng nâu tại chuỗi siêu thị Sainsbury's sau phát hiện lượng khí thải carbon thấp hơn 12,7%. Ảnh: The Mirror

Người Anh rất coi trọng phúc lợi động vật. Hầu hết họ phản đối những cách chăn nuôi tàn bạo như nhồi ăn cưỡng bức để lấy gan ngỗng, theo Animal Equality UK. Người tiêu dùng Anh cũng sẵn sàng trả thêm 496 triệu bảng mỗi năm để đảm bảo gà đẻ không bị nhốt lồng, theo University of Reading.

Sainsbury's khẳng định: "100% trứng sẽ vẫn là nuôi thả vườn", và việc chuyển sang trứng trắng không làm thay đổi chất lượng sản phẩm.

Người Anh dùng trứng nâu suốt 50 năm vì tin đồn

Điều khiến dư luận Anh xôn xao là câu chuyện lịch sử đằng sau màu sắc của vỏ trứng. Ít ai biết rằng, cho đến đầu những năm 1970, trứng trắng mới là loại thống trị tại các siêu thị Anh.

Bước ngoặt xảy ra khi một tin đồn hoàn toàn không có cơ sở khoa học lan truyền rằng trứng nâu "lành mạnh hơn, tự nhiên hơn và giàu dinh dưỡng” hơn trứng trắng. Thậm chí, có người còn tin rằng trứng trắng đã bị tẩy hóa chất để có màu sáng bóng.

Kể từ đó, ngành chăn nuôi nước Anh rẽ sang hướng khác. Hàng triệu con gà nâu được nhân giống để đáp ứng nhu cầu.

Hệ quả là hiện nay, gà đẻ trứng trắng chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng đàn gà tại Anh. Phần lớn số trứng trắng sản xuất ra đều được chuyển thẳng cho các nhà hàng, khách sạn, thay vì bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

Với hơn 600 siêu thị lớn và gần 900 cửa hàng tiện lợi trên khắp nước Anh, quyết định của Sainsbury's được xem là một ván bài chiến lược. Quyết định này cũng là phép thử đối với mức độ sẵn sàng thay đổi thói quen tiêu dùng của khách hàng.

Nhưng bài toán nguồn cung là một thách thức không nhỏ. Để chuyển toàn bộ sang trứng trắng, Sainsbury's và các nhà cung cấp phải mất vài năm để thay đổi giống gà, xây dựng lại chuỗi cung ứng.

Trước mắt, hãng đã bắt đầu ra mắt trứng trắng trong dòng sản phẩm cao cấp "Taste the Difference" như một bước thăm dò thị trường.

Về mặt khoa học, màu sắc vỏ trứng không ảnh hưởng đến chất lượng bên trong. "Trứng trắng có cùng hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng như trứng nâu", phát ngôn viên Sainsbury's khẳng định. Màu sắc vỏ trứng chủ yếu do yếu tố giống và di truyền quyết định; nhiều giống gà lông trắng đẻ trứng trắng, trong khi nhiều giống gà lông nâu đẻ trứng nâu.

Tuy nhiên, việc thay đổi thói quen của hàng triệu người tiêu dùng là một câu chuyện hoàn toàn khác. Không ít bà nội trợ Anh thừa nhận họ "chỉ thích mua trứng nâu vì nhìn nó ấm cúng, quen mắt".

Sainsbury's khẳng định động thái này nằm trong chiến lược phát triển bền vững và hợp tác với nhà cung cấp để xây dựng một hệ thống thực phẩm bền vững hơn tại Anh. Mục tiêu của chương trình là giúp giảm phát thải carbon và cải thiện phúc lợi động vật trong chuỗi cung ứng trứng.