Theo AutoNews, người mua là Abdul Azizi đã khởi kiện sau khi mua chiếc Porsche 911 GT3 đời 2022 từ đại lý Porsche Warrington với giá 281.940 USD (khoảng 7 tỷ đồng). Thời điểm giao xe, đồng hồ công-tơ-mét chỉ 34 dặm (khoảng 54,7 km) và chiếc xe được quảng cáo là “xe mới”.

Nhân viên đại lý nói với Azizi rằng chiếc xe trước đó chỉ được dùng cho mục đích trưng bày và marketing, cũng như để nhân viên làm quen với mẫu xe.

Tuy nhiên, nội dung đơn kiện cho rằng thực tế chiếc GT3 từng được bán cho chương trình đào tạo kỹ thuật viên của Porsche Cars North America. Trong chương trình này, xe được dùng làm phương tiện thực hành, nghĩa là có thể đã bị tháo rời và lắp lại nhiều lần, khiến xe không đủ điều kiện để bán dưới dạng “xe mới”.

Chủ xe Porsche tố đại lý bán xe “mới” gần 7 tỷ từng dùng làm xe đào tạo. Ảnh minh hoạ.

Trước khi hoàn tất giao dịch, Azizi cho biết ông đã yêu cầu xem tem thông tin gốc của xe nhưng đại lý nói chiếc xe không còn tem này. Thay vào đó, ông chỉ nhận được bản mô tả cấu hình xe.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi chiếc Porsche 911 GT3 được giao tới nhà ở Florida, Azizi nói rằng ông đã tìm thấy tem gốc nằm trong ngăn chứa đồ phía trước. Trên đó có dòng chữ in đỏ: “PCNA CAR NOT FOR SALE” (Xe của Porsche Cars North America -không bán).

Sự việc chưa dừng lại ở đó. Không lâu sau khi nhận xe, chiếc GT3 được cho là xuất hiện lỗi về điện nghiêm trọng, có nhiều dấu hiệu cho thấy chiếc xe từng bị can thiệp kỹ thuật trước đó, khớp với giả thuyết nó từng được dùng làm xe đào tạo.

Một kỹ thuật viên Porsche khác sau đó cũng phát hiện một phần gầm xe từng bị tháo ra và lắp lại không đúng cách. Điều này càng làm dấy lên nghi vấn chiếc xe đã bị tháo lắp trước khi bán.

Theo đơn kiện, dù đã nhiều lần sửa chữa, chiếc xe vẫn gần như không thể sử dụng trong phần lớn thời gian của năm sau đó.

Azizi đã nộp đơn khiếu nại theo Luật Bảo vệ người tiêu dùng đối với xe mới bị lỗi nghiêm trọng và giành phần thắng. Tuy nhiên Porsche đã kháng cáo phán quyết này, khiến vụ việc vẫn chưa có hồi kết. Hiện Azizi vẫn giữ chiếc xe nhưng cho biết gần như không thể sử dụng.

Theo Carscoops

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!