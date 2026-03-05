Đơn kiện tập thể được nộp lên Tòa án Liên bang khu vực Trung tâm California (Mỹ). Một nguyên đơn, ông Dennis Sperling cho biết chiếc Tucson của mình nhiều lần tự kích hoạt phanh khẩn cấp khi đang lưu thông trên đường thông thoáng.

Theo trình bày trong đơn kiện, các tình huống phanh khẩn cấp chưa gây tai nạn hay thương tích. Tuy nhiên, việc xe đột ngột giảm tốc ở tốc độ cao tiềm ẩn nguy cơ va chạm từ phía sau.

Chủ xe Hyundai Tucson kiện hãng vì SUV tự phanh giữa đường trống.

Trọng tâm vụ kiện là hệ thống Forward Collision-Avoidance Assist, công nghệ hỗ trợ tránh va chạm phía trước được trang bị trên Tucson. Đây là tính năng được thiết kế nhằm tăng cường an toàn, tự động phanh khi phát hiện nguy cơ va chạm.

Tuy nhiên, chủ xe cho rằng hệ thống này có thể đã kích hoạt sai trong nhiều tình huống bình thường.

Đáng chú ý, đơn kiện dẫn lại một số nội dung trong sổ tay hướng dẫn sử dụng Tucson đời 2025. Theo đó, Hyundai thừa nhận hệ thống có thể “tắt, hoạt động không đúng hoặc kích hoạt không cần thiết” tùy theo điều kiện đường sá và môi trường xung quanh.

Hệ thống Forward Collision-Avoidance Assist được cho là đã kích hoạt sai trong nhiều tình huống bình thường.

Các yếu tố được liệt kê bao gồm: Ánh đèn phản chiếu trên mặt đường ướt; xe phía trước có gầm quá cao hoặc quá thấp; nhiệt độ khu vực radar trước xe bất thường; di chuyển qua hầm hoặc cầu sắt; xe phía trước có “hình dạng bất thường” hoặc xe đang lên/ xuống dốc.

Nguyên đơn cho rằng những cảnh báo này cho thấy nhà sản xuất đã nhận thức được nguy cơ hệ thống hoạt động sai, nhưng vẫn đưa ra thị trường mà chưa khắc phục triệt để.

Đơn kiện cũng lập luận rằng việc ghi chú hệ thống “có thể không hoạt động đúng cách” trong tài liệu hướng dẫn đã làm giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của rủi ro phanh đột ngột, nhất là khi xe đang chạy ở tốc độ cao.

Hiện vụ việc đang được tòa án xem xét và chưa có phán quyết cuối cùng. Trong bối cảnh các hệ thống hỗ trợ lái ngày càng phổ biến, kết quả của vụ kiện này có thể tạo tiền lệ quan trọng liên quan đến trách nhiệm của nhà sản xuất đối với các công nghệ an toàn chủ động trên ô tô.

Theo Carscoops

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

Chủ một đại lý ô tô bị bắt với 130 tội liên quan đến gian lận, làm giả giấy tờ MỸ - Chủ một đại lý ô tô tại Pennsylvania bị bắt, đối mặt hơn 130 cáo buộc gồm gian lận và làm giả giấy tờ. Đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt vụ bắt giữ các chủ đại lý xe hơi tại Mỹ.







