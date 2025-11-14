Là một trong những người chơi siêu xe hàng đầu Việt Nam, đại gia Hoàng Kim Khánh - ông chủ thẩm mỹ viện Mailisa - hiện đang sở hữu dàn xe có giá trị lên tới 500 tỷ đồng, trong đó gồm 2 xe rất hiếm trên thế giới là McLaren Senna, Koenigsegg Regera. Trong suốt 7 năm chơi xe, đại gia này đã mua tổng cộng 13 chiếc xe đắt tiền khác nhau.

Dưới đây là những mẫu siêu xe, xe siêu sang có giá triệu USD mà vợ chồng vị đại gia ngành thẩm mỹ đang sở hữu.

1. Koenigsegg Regera

Là một trong hai chiếc xe gây tiếng vang lớn về độ chịu chơi của đại gia Hoàng Kim Khánh, chiếc Koenigsegg Regera này có giá lên tới 180 tỷ đồng (khoảng 7 triệu USD).

Xe mang biển số Campuchia, dùng tên “HK.KHANH” thay vì mang số đẹp như một số đại gia thường chọn. Mẫu xe này chỉ sản xuất giới hạn 80 chiếc trên toàn thế giới.

Đặc biệt hơn, toàn bộ thân xe làm bằng sợi carbon với đường vân 4x4. “Trái tim” của chiếc Regera là động cơ V8 5.0L tăng áp kép, đi kèm ba động cơ điện cho tổng công suất lên tới 1.500 mã lực và mô-men xoắn cực đại 2.000 Nm, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 2,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 400 km/h.

2. McLaren Senna

Tương tự chiếc Koenigsegg đến từ hãng xe Thụy Điển, chiếc McLaren Senna từng khiến giới yêu xe trong nước không khỏi trầm trồ ở thời điểm xe về nước.

Đây là mẫu hypercar sản xuất giới hạn với số lượng chỉ 500 chiếc trên toàn cầu, có giá bán khởi điểm gần 1 triệu USD nhưng hầu hết đều tăng giá mạnh trên thị trường xe cũ.

Tại Việt Nam, hiện có hai chiếc McLaren Senna, một chiếc của đại gia ngành thẩm mỹ và chiếc còn lại của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Xe được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất 789 mã lực cùng mô-men xoắn 800 Nm. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 2,8 giây cùng tốc độ tối đa 341 km/h.

3. Lamborghini Aventador S

Chỉ 1 năm sau khi mẫu xe này ra mắt thị trường toàn cầu, đại gia Hoàng Kim Khánh đã nhanh tay “chốt đơn” chiếc Lamborghini Aventador S đầu tiên tại Việt Nam. Thời điểm đó, chiếc xe có giá hơn 45 tỷ đồng (hơn 2 triệu USD). Tính đến nay, đây là một trong hai chiếc Aventador S ở nước ta.

Xe được nâng cấp bộ bodykit đến từ thương hiệu 1016 Industries và DMC, làm bằng sợi carbon và có giá hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, hệ thống ống xả Ryft thay cho ống xả nguyên bản cũng tiêu tốn gần 200 triệu của chủ xe. Động cơ V12 6.5L trên mẫu siêu xe này cho công suất 730 mã lực, giúp xe bứt tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây và tốc độ tối đa 350 km/h.

4. Ferrari SF90 Stradale

Chiếc Ferrari SF90 bản Stradale (mui cứng) của vợ chồng ông chủ thẩm mỹ viện Mailisa được nhập khẩu chính hãng có giá khoảng 40 tỷ đồng, tương đương gần 2 triệu USD.

Đây là chiếc SF90 Stradale đầu tiên tại Việt Nam mang biển dân sự thông thường, sau hai chiếc SF90 Spider của đại gia Sài Gòn khác.

Xe trang bị khối động cơ V8 4.0L tăng áp kép mạnh 769 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm, kết hợp cùng 3 mô-tơ điện nâng tổng công suất lên mức 986 mã lực.

Xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh. Nhờ đó, khả năng bứt tốc 0-100 km/h của xe ấn tượng hơn khi chỉ tốn 2,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h.

5. Ferrari 488 Pista Spider

Tương tự những mẫu siêu xe kể trên, chiếc Ferrari 488 Pista bản Spider (mui trần) của đại gia quê Hải Dương (cũ) là chiếc đầu tiên cập bến nước ta, nhập khẩu thông qua showroom tư nhân của Phan Công Khanh.

Xe có giá khoảng 35 tỷ đồng (quy đổi khoảng 1,3 triệu USD). Tại Việt Nam, hiện còn 2 chiếc 488 Pista Spider khác, trong đó 1 chiếc của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Động cơ V8 tăng áp kép 4.0 lít trên Ferrari 488 Pista Spider cho công suất 710 mã lực và mô-men xoắn 770 Nm. Nhờ đó, chiếc xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,85 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h.

6. Bentley Mulsanne

Chiếc Bentley Mulsanne EWB (bản trục cơ sở dài) của đại gia Hoàng Kim Khánh thuộc đời 2018, với ngoại thất mang 2 tông màu xám ghi và vàng cát khá hiếm tại Việt Nam.

Xe được đưa về thông qua đại lý phân phối chính hãng, với giá lăn bánh ước tính không dưới 40 tỷ đồng.

Xe được trang bị động cơ V8 dung tích 6.75L, sản sinh công suất 505 mã lực và mô-men xoắn 1.020 Nm. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 5,1 giây cùng vận tốc tối đa ở mức 296 km/h.

