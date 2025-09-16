Xem video:

Hiện trường vụ cháy.

Theo chủ xe Shawn Conner, khi đang đổ xăng, chiếc Corvette bất ngờ bùng cháy từ khu vực chắn bùn sau, tạo thành quả cầu lửa lớn. Anh Conner cho biết, chỉ vài phút trước khi xảy ra vụ nổ, anh vừa rời khỏi vị trí đứng cạnh xe để sang hỗ trợ vợ tại cột bơm bên cạnh. “Nếu tôi còn đứng ở đó, có lẽ đã không toàn mạng”, anh chia sẻ trên Facebook kèm theo hình ảnh và video hiện trường.

Chiếc siêu xe gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân được xác định liên quan đến lỗi kỹ thuật từng khiến General Motors (GM) phải ra lệnh triệu hồi dòng Corvette C8. Cụ thể, khi tiếp nhiên liệu, xăng có thể tràn ra khoang nắp bình và bị hút vào khoang động cơ nếu quạt làm mát đang hoạt động, dẫn đến nguy cơ cháy nổ.

Để khắc phục, GM cho biết các đại lý sẽ lắp thêm tấm chắn đặc biệt, ngăn nhiên liệu rò rỉ tiếp xúc với quạt làm mát. Đây là biện pháp đơn giản nhưng được đánh giá hiệu quả nhằm loại bỏ nguy cơ cháy nổ.

Xe bị cháy chỉ còn lại đống sắt vụn.

Trong thời gian chờ sửa chữa, chuyên gia khuyến cáo chủ xe Corvette Z06 và ZR1 cần đặc biệt thận trọng khi đổ xăng: tránh bơm quá đầy, bảo đảm vòi bơm được cắm đúng vị trí và không sử dụng trụ bơm hư hỏng.

Cả hai đều là biến thể hiệu năng cao của dòng Chevrolet Corvette (một trong những mẫu xe thể thao biểu tượng của Mỹ).

Corvette Z06 là phiên bản được tối ưu cho đường đua, chú trọng khả năng vận hành. Xe trang bị động cơ mạnh mẽ hơn bản tiêu chuẩn (thế hệ mới dùng V8 5.5L DOHC flat-plane crank, gần 670 mã lực), khung gầm cứng hơn, phanh và lốp nâng cấp. Z06 được coi như “cầu nối” giữa Corvette thường và siêu xe.

Corvette RZ1 cao cấp nhất trong dải Corvette thương mại. Xe thường sử dụng động cơ tăng áp (supercharged V8, trên 750 mã lực ở thế hệ C7), cùng với công nghệ khí động học cực kỳ hầm hố, hướng tới tốc độ tối đa và hiệu suất đỉnh cao. Mẫu này có thể coi là “flagship” hiệu năng của Corvette, cạnh tranh siêu xe châu Âu.

Theo Hotcars

