Mới đây, Honda Accord bất ngờ biến mất khỏi danh mục sản phẩm trên website chính thức của Honda Việt Nam. Động thái này đồng nghĩa với việc Honda tới đây chỉ còn tập trung phân phối các mẫu xe gầm cao như BR-V, HR-V, CR-V, trong khi dải xe gầm thấp chỉ còn City và Civic.

Danh mục sản phẩm của Honda tại Việt Nam không còn Accord. Ảnh chụp màn hình

Đối với phiên bản hiệu suất cao Civic Type R, Honda Việt Nam cho biết lô xe cuối cùng gồm 10 chiếc dự kiến sẽ được bàn giao vào khoảng tháng 12/2026. Sau thời điểm này, mẫu xe mang tính biểu tượng của Honda cũng sẽ chính thức dừng bán tại thị trường Việt Nam.

Theo chia sẻ từ phía hãng, Honda mới chỉ xác nhận rằng toàn bộ xe Accord thế hệ hiện tại đã được bán hết. Trong khi đó, mẫu Accord thế hệ mới vẫn chưa có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào để giới thiệu tới khách hàng trong nước.

Tuy nhiên, việc Accord bị rút khỏi danh mục sản phẩm thực tế không khiến giới chuyên môn bất ngờ, bởi doanh số của mẫu sedan cỡ D này đã ở mức rất thấp trong suốt nhiều năm.

Honda Accord thế hệ thứ 10 được giới thiệu tại Việt Nam từ tháng 10/2019. Ảnh: HVN

Honda Accord thế hệ thứ 10 được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 10/2019, từng được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ trực tiếp của Toyota Camry. Thế nhưng, những con số biết nói đã chỉ ra một thực tế phũ phàng.

Năm 2020, năm đầu tiên bán đủ 12 tháng, Accord chỉ đạt doanh số 285 xe, con số quá nhỏ bé nếu đặt cạnh Camry với 5.406 xe hay Mazda6 đạt 1.653 xe.

Sang năm 2021, dưới tác động của dịch bệnh và cạnh tranh gay gắt, doanh số Accord tiếp tục lao dốc, chỉ còn 120 xe cả năm. Dù thị trường hồi phục vào năm 2022 nhưng doanh số Honda Accord cũng chỉ nhích nhẹ, đạt 237 xe, thường xuyên góp mặt trong nhóm xe bán chậm nhất tháng.

Đến năm 2023, tình hình trở nên tệ hơn khi mẫu xe này chỉ bán được 58 xe, trung bình chưa đến 5 xe mỗi tháng trên toàn quốc. Doanh số cả năm 2024 có nhỉnh hơn với 91 xe nhưng tình hình cũng không khả quan. Và năm 2025 đánh dấu "nốt trầm" với Accord khi mẫu xe này chỉ được giao 42 xe, kỷ lục buồn sau 6 năm có mặt trên thị trường.

Trong ba năm gần nhất, sức mua của Honda Accord đều không vượt mốc 100 xe/năm. Riêng năm 2025, thị phần của mẫu xe này chỉ đạt khoảng 1,5% trong phân khúc sedan cỡ D, cho thấy Accord gần như không xây dựng được một tập khách hàng đủ lớn và dần trở nên mờ nhạt so với vị thế ban đầu.

Trái ngược hoàn toàn, Toyota Camry tiếp tục khẳng định vị thế thống trị khi đạt doanh số 2.489 xe trong năm 2025, chiếm tới 87,2% thị phần phân khúc. Thành công này đến từ chiến lược trẻ hóa thiết kế, liên tục nâng cấp công nghệ và đa dạng hóa phiên bản.

Giá cao và không có nhiều sự lựa chọn phiên bản khiến Honda Accord không được nhiều người quan tâm. Ảnh: Chí Tâm

Từ góc nhìn chuyên môn, có thể chỉ ra ba nguyên nhân chính dẫn đến “cái kết” của Accord tại Việt Nam. Thứ nhất là rào cản về giá. Accord được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, chỉ có một phiên bản động cơ 1.5L Turbo với giá niêm yết 1,319 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn đáng kể so với bản tiêu chuẩn của Camry cũng như bản cao cấp của Mazda6 hay KIA K5.

Với khoảng tiền đó, nhiều khách hàng sẵn sàng chi thêm để tiếp cận các mẫu sedan hạng sang như Mercedes-Benz C-Class hoặc BMW 3-Series, nơi giá trị thương hiệu được đánh giá cao hơn.

Nguyên nhân thứ hai là sự thống trị gần như tuyệt đối của Toyota Camry. Không chỉ là một mẫu xe bền bỉ, Camry còn được xem như biểu tượng của sự thành đạt tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Camry có dải sản phẩm phong phú từ động cơ xăng 2.0L, 2.5L cho tới hybrid, trong khi Accord chỉ có duy nhất một lựa chọn, khiến khách hàng khó tìm được phương án phù hợp.

Cuối cùng, xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang xe gầm cao cũng góp phần "đẩy lùi" Accord. Với tầm tài chính khoảng 1,3 tỷ đồng, người tiêu dùng hiện nay ưu tiên dòng xe SUV đa dụng, rộng rãi và linh hoạt hơn. Ngay trong nội bộ Honda, CR-V với mức giá tương đương cũng đã trực tiếp chia sẻ thị phần của Accord.

Dẫu vậy, ở phân khúc sedan cỡ D hiện tại, Honda Accord không phải là cái tên duy nhất khi một mẫu xe Nhật Bản khác Mazda6 cũng đã phải dừng cuộc chơi từ tháng 5 theo chính sách chung của Mazda toàn cầu.

Toyota Camry nhiều khả năng sẽ trở thành vị thế độc tôn ở phân khúc sedan cỡ D. Ảnh: TMV

Như vậy, nhóm sedan cỡ D thuộc VAMA hiện chỉ còn lại Toyota Camry và KIA K5. Đáng nói, KIA K5 cũng đang hụt hơi rõ rệt khi chỉ bán được 267 xe trong năm 2025, chiếm 9,4% thị phần và thường xuyên xuất hiện trong nhóm xe bán chậm.

Trong bối cảnh đó, khi Mazda6 và Accord cùng rời cuộc chơi, KIA K5 khó đủ sức tạo thế đối trọng, nhiều người dự đoán Toyota Camry gần như nắm vị thế độc tôn ở phân khúc sedan cỡ D tại Việt Nam trong năm 2026.

