Các nghiên cứu chỉ ra rằng, mỗi mẫu xe có dải vận hành tối ưu khác nhau, song điểm chung là mức tiêu hao nhiên liệu sẽ tăng rõ rệt khi tốc độ vượt mốc 80 km/h. Ước tính của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho thấy, việc chạy nhanh hơn 15-20 km/h so với tốc độ tối ưu có thể khiến người lái tốn thêm khoảng 1.200-1.500 đồng cho mỗi lít xăng.

Nếu thường xuyên di chuyển đường dài hoặc đi lại hàng ngày trong đô thị, khoản chi này cộng dồn có thể lên tới vài trăm nghìn, thậm chí cả triệu đồng mỗi tháng.

Thói quen phóng nhanh, phanh gấp có thể khiến xe tốn thêm 30-40% lượng nhiên liệu. Ảnh: Road Angel

Chưa hết, số liệu của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ còn chỉ ra, các hành vi như chạy quá tốc độ, tăng tốc đột ngột và phanh gấp có thể làm giảm hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu tới 30% khi chạy đường cao tốc, và thậm chí lên đến 40% trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc.

Đáng nói, với điều kiện giao thông nơi mật độ xe cao, nhiều đèn tín hiệu và thường xuyên ùn tắc, việc cố gắng chạy nhanh không chỉ khó duy trì mà còn khiến xe hao xăng hơn do phải liên tục giảm tốc rồi tăng tốc trở lại.

Các chuyên gia ô tô cho biết, khi xe tăng tốc đột ngột, vòng tua động cơ nhanh chóng vượt ra khỏi vùng hoạt động tối ưu, nơi động cơ tạo ra công suất hiệu quả nhất với lượng nhiên liệu thấp nhất. Lúc này, động cơ hút nhiều không khí và nhiên liệu hơn, nhưng phần năng lượng dư thừa lại không được sử dụng hiệu quả, dẫn đến lãng phí.

Chưa dừng lại ở đó, nếu tài xế vừa tăng tốc mạnh để kịp đèn xanh rồi lại phải phanh gấp ở ngã tư tiếp theo, toàn bộ động lượng vừa tạo ra gần như bị "đổ sông đổ biển". Phanh gấp không chỉ làm tiêu hao nhiên liệu gián tiếp mà còn khiến hệ thống phanh, lốp và nhiều chi tiết cơ khí khác nhanh xuống cấp.

Các chuyên gia khuyến nghị, duy trì thói quen lái xe với tốc độ ổn định, tăng tốc từ tốn và quan sát xa để hạn chế phanh gấp là những cách đơn giản nhưng hiệu quả để tiết kiệm nhiên liệu.

Ngoài ra, việc giữ khoảng cách an toàn, tận dụng quán tính xe khi giảm tốc và tránh tâm lý “vội vàng” cũng giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ xăng, đồng thời tăng độ bền cho xe và an toàn cho chính bạn.

Theo Slashgear

