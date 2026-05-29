Ngay từ khi ra mắt, Ferrari Luce đã trở thành một trong những mẫu xe gây tranh cãi nhất của hãng siêu xe Italy. Không chỉ cộng đồng yêu xe, ngay cả những nhân vật từng gắn bó lâu năm với Ferrari cũng tỏ ra thất vọng trước thiết kế của mẫu ô tô điện đầu tiên này.

Mới đây, cựu Chủ tịch kiêm CEO Ferrari Luca di Montezemolo - người từng dẫn dắt Ferrari suốt hơn hai thập kỷ, từ 1991-2014, giai đoạn được xem là thời kỳ hoàng kim của thương hiệu “ngựa chồm”, đã có những phát biểu thẳng thắn về Luce với truyền thông Italy.

Chia sẻ với tờ Askanews, ông Montezemolo nói: “Nếu nói đúng suy nghĩ của mình, tôi sẽ làm tổn hại đến Ferrari. Chúng ta đang mạo hiểm phá hủy một huyền thoại. Tôi thậm chí hy vọng họ sẽ tháo logo 'ngựa chồm' khỏi chiếc xe đó”.

Tuy nhiên, phát biểu gây chú ý nhất của vị cựu lãnh đạo Ferrari lại nằm ở câu nhận xét đầy mỉa mai: “Đây chắc chắn là chiếc xe mà ngay cả người Trung Quốc cũng không buồn sao chép của chúng ta”.

Thông điệp của Montezemolo được cho là còn mang hàm ý nhắm tới các hãng xe Trung Quốc, đặc biệt sau khi Xiaomi ra mắt mẫu SUV YU7 với kiểu dáng bị nhiều người nhận xét có nét tương đồng Ferrari Purosangue.

Trước khi ra mắt chính thức, Luce từng được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới cho Ferrari trong kỷ nguyên siêu xe điện. Đặc biệt, phần nội thất do công ty LoveFrom của nhà thiết kế iPhone Jony Ive tham gia phát triển từng nhận được nhiều lời khen nhờ quay lại với các nút bấm và công tắc vật lý thay vì quá phụ thuộc vào màn hình cảm ứng.

Tuy nhiên, trái ngược với nội thất, thiết kế ngoại thất của Luce lại bị đánh giá là quá khác biệt so với DNA truyền thống của Ferrari. Nhiều ý kiến cho rằng mẫu xe này giống một sản phẩm công nghệ tương lai hơn là siêu xe mang tính biểu tượng của nước Ý.

Không chỉ Montezemolo, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Italy Matteo Salvini cũng công khai bày tỏ sự thất vọng trên mạng xã hội X. “Nó chẳng giống Ferrari chút nào. Không biết Enzo Ferrari sẽ nghĩ gì về thứ gọi là đổi mới này”, ông viết.

Trong bối cảnh ngành xe điện bùng nổ, Ferrari đang muốn dùng Luce để tiếp cận nhóm khách hàng giàu có mới, đặc biệt là những người trẻ yêu công nghệ và quan tâm tới môi trường. Tuy nhiên, chiến lược này dường như đang đối mặt nhiều hoài nghi khi phản ứng từ giới mê xe truyền thống đang là khá tiêu cực.

Ngay sau màn ra mắt Luce, cổ phiếu Ferrari được cho đã giảm 8,4% tại thị trường Italy và hơn 5% tại Mỹ. Điều đó cho thấy không chỉ cộng đồng yêu xe, mà cả giới đầu tư cũng đang dè dặt với bước chuyển mình táo bạo của hãng siêu xe nước Ý..

Dù vậy, vẫn còn quá sớm để kết luận thất bại của Luce. Ferrari từng nhiều lần gây tranh cãi với các dòng xe phá cách trước đây, nhưng cuối cùng vẫn thành công về mặt thương mại. Câu hỏi lớn hiện nay là liệu khách hàng của kỷ nguyên xe điện có sẵn sàng chấp nhận một chiếc Ferrari “không còn giống Ferrari” hay không.

(Theo Carscoops)

