Lực lượng cảnh sát có nhiệm vụ duy trì pháp luật nhưng đôi khi các sĩ quan lại vượt quá giới hạn cho phép. Theo truyền thông địa phương, sĩ quan Taylor Sanchez bị phát hiện liên tục vi phạm tốc độ, trong đó có lần chạy tới 190 km/h trên đoạn đường chỉ cho phép 105 km/h. Chỉ trong một ca trực, anh này bị ghi nhận ít nhất 5 lần chạy quá tốc độ, chưa kể nhiều vi phạm khác ở những ngày sau đó.

Lực lượng cảnh sát có nhiệm vụ duy trì pháp luật nhưng đôi khi các sĩ quan lại vượt quá giới hạn cho phép. Ảnh: San Antonio Report

Đáng chú ý, dù Sanchez đang thực hiện nhiệm vụ nhưng sở cảnh sát San Antonio khẳng định Sanchez không được phép lái xe nhanh như vậy.

Theo San Antonio Express-News, sĩ quan Sanchez còn không bật camera trên xe tuần tra, tự ý bật đèn và còi báo động khi không được phép. Ngoài ra, với nhiệm vụ phản hồi một vụ xe bị đánh cắp, tình huống này không đủ điều kiện để anh ta chạy xe quá tốc độ cho phép.

Ngay cả khi không làm nhiệm vụ, Sanchez vẫn bị bắt gặp chạy tới 166 km/h, không dừng lại ở biển báo dừng hoặc đèn đỏ, cũng như lái xe ngược chiều trên đường phố. Chưa dừng lại ở đó, anh còn bị cáo buộc không tải lên hơn 300 video từ camera gắn trên người, tương đương 64 giờ ghi hình.

Dù đã bị kỷ luật hai lần vào tháng 9/2025, hành vi của Sanchez không có dấu hiệu cải thiện. Đến tháng 2/2026, anh bị đình chỉ vô thời hạn và sa thải với đánh giá chính thức cho rằng việc tiếp tục để sĩ quan này tại vị sẽ "gây bất lợi cho hiệu quả thực thi pháp luật".

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!