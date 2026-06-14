Một chiếc Mazda Autozam AZ-1 sản xuất năm 1992 vừa được bán đấu giá thành công tại Mỹ với mức giá 23.500 USD (khoảng 620 triệu đồng), dù mẫu xe này chỉ được trang bị động cơ 63 mã lực.

Với nhiều người, mức giá trên là khó tin đối với một mẫu xe cỡ nhỏ (kei car) có hiệu năng khiêm tốn. Tuy nhiên, Autozam AZ-1 từ lâu đã trở thành "hàng hiếm" trong giới sưu tầm xe Nhật nhờ thiết kế độc đáo và số lượng sản xuất hạn chế.

Điểm gây ấn tượng nhất của AZ-1 nằm ở bộ cửa mở kiểu cánh chim (gullwing) trang bị vốn thường chỉ xuất hiện trên những mẫu siêu xe đắt tiền. Kết hợp với kiểu dáng thấp, thân xe hình nêm và cấu hình động cơ đặt giữa, mẫu xe mang dáng dấp của những chiếc siêu xe Ý thu nhỏ.

Autozam AZ-1 ra mắt năm 1992, trong giai đoạn được xem là thời kỳ hoàng kim của phân khúc kei car tại Nhật Bản. Khi đó, các hãng xe cạnh tranh để tạo ra những mẫu xe nhỏ gọn nhưng giàu cảm xúc lái, đồng thời vẫn phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt về kích thước và công suất.

Cùng với Honda Beat và Suzuki Cappuccino, Autozam AZ-1 được xem là một trong những biểu tượng của kỷ nguyên xe kei car thể thao Nhật Bản. Mẫu xe được phân phối bởi Autozam, thương hiệu con của Mazda nay đã ngừng hoạt động. Nhưng thực tế, các mẫu xe của thương hiệu Autozam lại do Suzuki đảm nhận khâu lắp ráp.

Phía sau khoang lái là động cơ tăng áp 3 xi-lanh dung tích 657cc, cho công suất 63 mã lực và mô-men xoắn 85 Nm. Dù công suất khá khiêm tốn nhưng đây cũng là mức công suất tối đa theo quy định của dòng kei car tại Nhật Bản vào thời điểm đó.

Dù không sở hữu khả năng tăng tốc ấn tượng, chiếc xe chỉ nặng khoảng 720 kg, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động động cơ đặt giữa giúp mang lại cảm giác lái linh hoạt, điều được nhiều người chơi xe đánh giá cao.

Chiếc AZ-1 được đấu giá lần này đã lăn bánh khoảng 54.000 km và được chủ xe nâng cấp một số chi tiết như mâm 14 inch, vô lăng Mazdaspeed, cần số độ và hệ thống giải trí Sony.

Theo giới sưu tầm, chưa đến 4.400 chiếc Autozam AZ-1 được sản xuất trước khi mẫu xe ngừng sản xuất vào năm 1995. Chính sự khan hiếm đã giúp giá trị của mẫu kei car này liên tục tăng trong những năm gần đây, đặc biệt tại thị trường Mỹ, nơi mẫu xe này chưa từng được phân phối chính hãng.

Trong bối cảnh nhiều mẫu xe thể thao hiện đại ngày càng mạnh hơn và nhanh hơn, Autozam AZ-1 vẫn có chỗ đứng riêng nhờ triết lý "nhỏ nhưng lái hay", thứ đang trở nên ngày càng hiếm trong ngành công nghiệp ô tô hiện nay.

(Theo Carscoops)

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