Tình huống giao thông nguy hiểm xảy ra vào khoảng 10h18 ngày 6/7 trên tuyến Quốc lộ 70, đoạn qua xã Tây Cốc, tỉnh Phú Thọ, khu vực giáp ranh giữa Phú Thọ và Lào Cai.

Theo hình ảnh trong clip, xe container gắn camera hành trình đang cố gắng vượt qua một chiếc xe tải khác trên đoạn đường hẹp. Bất ngờ, ở phía đoạn đường cong phía trước xuất hiện xe đầu kéo đi ngược chiều. Khi hai phương tiện đến gần nhau, khoảng cách quá sát khiến tài xế phải đánh lái gấp sang phải để tránh va chạm trực diện.

Tuy vậy, do đường trơn và tốc độ cao nên chiếc xe có gắn camera hành trình bị mất lái, đâm xuống mương nước ven đường và suýt lao vào nhà dân. Nắp capo của chiếc xe đầu kéo này do va chạm mạnh đã bung lên.

Ở chiều đối diện, chiếc xe đầu kéo cũng bị văng đuôi, có thể là do tài xế đã phanh gấp. May mắn đã không có thương vong xảy ra sau tình huống nguy hiểm này.

Từ tình huống trên, các chuyên gia về lái xe an toàn khuyến cáo tài xế, đặc biệt là người điều khiển các loại xe tải trọng lớn như xe tải, xe đầu kéo, cần chủ động giảm tốc khi gặp trời mưa, đường trơn và hẹp và không cố vượt nếu không đảm bảo đủ an toàn.

Ngược lại, khi lưu thông trên những đoạn đường hẹp, nếu phát hiện xe phía sau có tín hiệu xin vượt và điều kiện giao thông cho phép, tài xế nên chủ động giảm tốc, đi sát về bên phải để tạo điều kiện cho xe sau vượt an toàn.

Việc cố tăng tốc hoặc cản trở xe xin vượt không chỉ vi phạm văn hóa giao thông mà còn có thể dẫn đến những tình huống va chạm nguy hiểm cho chính mình và các phương tiện xung quanh.

Nguồn video: HLX

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