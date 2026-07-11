Dù được lắp đặt nhằm ngăn xe tải đi vào tuyến đường dân cư, người dân địa phương cho rằng chính công trình này đã trở thành nguyên nhân khiến hàng trăm ô tô gặp tai nạn.

Theo Daily Mail, đoạn đường Woodmere Avenue đã được lắp các cột giới hạn chiều rộng đường từ hơn 10 năm trước để ngăn xe tải đi tắt giữa đường A41 và Bushey Mill Lane. Tuy nhiên, thay vì chỉ ngăn xe tải, nhiều ô tô con cũng liên tục va chạm với các cột này.

Xem video:

Ông Tim Vigor, cư dân sống đối diện khu vực trên suốt 30 năm, cho biết camera an ninh của gia đình đã ghi lại hàng trăm vụ tai nạn. Theo ông, nhiều xe bị vỡ gương chiếu hậu, nổ lốp, mắc kẹt giữa các cột, thậm chí có trường hợp bị lật xe.

"Tôi có hàng trăm đoạn video ghi lại các vụ va chạm, và đó chỉ là những gì camera ghi được khi tôi ở nhà", ông Tim nói, đồng thời cho rằng tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa được giải quyết triệt để.

Theo người dân địa phương, trong giai đoạn cao điểm, gần như ngày nào cũng xảy ra ít nhất một vụ va chạm tại vị trí này. Một số vụ tai nạn khiến xe lật hoàn toàn, mảnh vỡ văng sang khu vực nhà dân, gây hư hỏng tường rào và tài sản xung quanh.

Năm 2022, chính quyền địa phương đã điều chỉnh lại thiết kế khu vực hạn chế chiều rộng xe tải nhằm giảm nguy cơ va chạm. Sau đó, từ năm 2024-2025, hệ thống camera nhận diện biển số tự động (ANPR) cũng được lắp đặt để xử lý các phương tiện cố tình đi vào đường cấm.

Dù số vụ tai nạn đã giảm so với trước, ông Tim cho biết sự cố vẫn tiếp diễn. Chỉ trong tháng gần nhất, ông đã ghi nhận thêm hai vụ va chạm, trong đó có một chiếc SUV lao vào cột chắn khiến nửa thân xe bị hất lên khỏi mặt đường.

Theo ông Tim, thay vì duy trì các cột giới hạn chiều rộng này, chính quyền nên tận dụng hệ thống camera ANPR để phát hiện và xử phạt xe tải vi phạm. Cách làm này vừa đạt mục tiêu hạn chế phương tiện quá khổ, vừa giảm nguy cơ tai nạn cho các phương tiện khác.

Tuy nhiên, Hội đồng hạt Hertfordshire cho biết việc thay đổi thiết kế giao thông và lắp đặt camera đã giúp số vụ tai nạn giảm đáng kể so với trước đây. Cơ quan này cũng khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ biển báo và giảm tốc độ khi đi qua khu vực hạn chế chiều rộng đường.

Theo Dailymail

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!