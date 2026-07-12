Một đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội tại Canada ghi lại cảnh một nữ tài xế được cho là ngủ gật sau vô lăng chiếc xe điện Tesla Model Y khi xe đang di chuyển với tốc độ khoảng 100 km/h trên đường cao tốc xuyên Canada, đoạn giữa Golden và Revelstoke, tỉnh British Columbia.

Theo Carscoops, sự việc được một người lái xe khác tên Carleigh King ghi lại. Trong video, đầu của nữ tài xế gục xuống, dường như không còn chú ý đến tình hình giao thông phía trước trong khi chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển trên cao tốc.

Xem video:

Điều khiến dư luận lo ngại hơn là theo lời nhân chứng, trên xe không chỉ có người lái mà còn có hai trẻ nhỏ ngồi ở hàng ghế sau. Nếu thông tin này chính xác, các em cũng đã bị đặt vào tình huống nguy hiểm khi người điều khiển phương tiện không còn tỉnh táo.

Chiếc Tesla Model Y trong vụ việc nhiều khả năng được trang bị gói Full Self-Driving (Supervised) của Tesla, tích hợp hệ thống giám sát người lái. Hệ thống này sử dụng camera trong khoang lái để theo dõi hướng nhìn, chuyển động mắt của tài xế, đồng thời kết hợp cảm biến mô-men xoắn trên vô lăng nhằm xác định người lái có đang tập trung điều khiển xe hay không.

Tuy nhiên, Carscoops nhận định kính râm mà nữ tài xế đeo có thể đã khiến hệ thống giám sát hoạt động kém hiệu quả. Trước đây, đã có nhiều thử nghiệm cho thấy camera theo dõi người lái của Tesla có thể bị đánh lừa trong một số điều kiện nhất định. Ngoài ra, trên thị trường cũng xuất hiện các phụ kiện được bán trôi nổi nhằm vô hiệu hóa cảm biến mô-men xoắn trên vô lăng, dù chưa rõ liệu chúng có được sử dụng trong vụ việc này hay không.

Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện video ghi lại cảnh người điều khiển xe Tesla được cho là ngủ gật khi hệ thống hỗ trợ lái đang hoạt động. Trước đó, nhiều đoạn clip tương tự cũng từng gây tranh cãi về mức độ an toàn của các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến.

Trao đổi với đài CBC, Trung sĩ Michael McLaughlin thuộc Cảnh sát giao thông tỉnh British Columbia cho biết cơ quan chức năng đang xem xét vụ việc và người điều khiển phương tiện có thể phải đối mặt với những chế tài nghiêm khắc.

Theo vị cảnh sát này, mức xử lý có thể chỉ dừng ở lỗi vi phạm giao thông, nhưng cũng có khả năng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi điều khiển phương tiện không an toàn.

Theo Carscoops

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