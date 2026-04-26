Theo đó, mẫu siêu xe Gordon Murray T.50 do Gordon Murray phát triển vốn được sản xuất giới hạn 100 chiếc đang chứng kiến đà tăng giá mạnh trên thị trường sưu tầm, tương tự huyền thoại McLaren F1 từng truyền cảm hứng cho dự án này.

Khi ra mắt, Gordon Murray T.50 có giá khoảng hơn 3 triệu USD (khoảng 75 tỷ đồng) tại Mỹ. Tuy nhiên, do không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khí thải và an toàn, xe chỉ được phép vận hành theo diện “Show or Display”, có nghĩa xe được sở hữu và lái hợp pháp, nhưng chủ yếu chỉ để trưng bày và sử dụng rất hạn chế, không phải xe đi lại bình thường. Dù vậy, một chiếc thuộc thị trường Mỹ vẫn được đấu giá thành công với mức 8,035 triệu USD (khoảng hơn 200 tỷ đồng).

Chiếc xe màu đỏ được đưa lên sàn bởi Broad Arrow Auctions trong khuôn khổ sự kiện California Mille. Trước phiên đấu, giới chuyên môn dự đoán xe có thể đạt từ 8-10 triệu USD (tương đương khoảng 200-250 tỷ đồng). Kết quả chốt giá 8,035 triệu USD không chỉ vượt xa giá gốc mà còn cao hơn đáng kể mức 5,63 triệu USD (khoảng 141 tỷ đồng) của một chiếc T.50 màu bạc bán ra hồi tháng 12/2025.

Giới quan sát nhận định, giá trị của T.50 đang leo thang tương tự McLaren F1, mẫu xe từng trở thành biểu tượng trong giới sưu tầm. Nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu sở hữu ngày càng lớn khiến nhiều nhà sưu tập sẵn sàng chi đậm để có cơ hội cầm lái.

Đáng chú ý, một phần số tiền thu được từ thương vụ này sẽ được đóng góp cho California Highway Patrol 11-99 Foundation (một tổ chức phi lợi nhuận tại Mỹ, được thành lập để hỗ trợ các sĩ quan thuộc lực lượng tuần tra đường cao tốc bang California (CHP) và gia đình họ khi gặp khó khăn) và chương trình phục chế ô tô của McPherson College. Yếu tố từ thiện được cho là cũng góp phần thúc đẩy mức giá cuối cùng.

Chiếc xe được bán mang số thứ tự 009/100, odo dưới 30 dặm (khoảng 48km). Xe sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên 3.9L do Cosworth phát triển, một trong những điểm khiến T.50 được giới mê xe đánh giá là “chiếc xe dành cho người lái” hiếm hoi trong kỷ nguyên siêu xe ngày càng số hóa.

Dù đang trở thành món đồ sưu tầm đắt giá, nhiều ý kiến cho rằng giá trị thực sự của Gordon Murray T.50 chỉ được thể hiện trọn vẹn khi nó lăn bánh, thay vì bị “niêm phong” như một tác phẩm nghệ thuật trong garage.

Theo Carscoops

