Đoạn video được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua, ghi lại cảnh khói đen dày đặc bao phủ trên một tuyến cao tốc tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) vào ngày 12/4.

Theo hình ảnh ghi nhận, các cột khói đen phủ kín mặt đường, che khuất tầm nhìn nghiêm trọng. Cảnh tượng thường chỉ thấy trong phim ảnh. Âm thanh còi xe cứu thương vang lên liên tục trong nền video, cho thấy đang có tình huống khẩn cấp xảy ra ở khu vực này.

Có thời điểm, tầm nhìn của tài xế gần như bằng 0, buộc người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và di chuyển hết sức thận trọng để băng qua lớp khói dày.

Người đăng tải đoạn video cho biết, trải nghiệm lái xe xuyên qua làn khói đặc quánh khiến họ “rợn người”, đồng thời nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của sự việc khi các phương tiện gần như không thể quan sát phía trước.

Theo người này, cách hữu ích nhất là cố gắng di chuyên chậm đúng làn, kết hợp bật các loại đèn và trông chờ vào may mắn.

(Theo Newsflare)

