Đoạn video ghi lại cảnh chiếc sedan VinFast Lux A2.0 "luồn lách" trong con ngõ nhỏ đang lan truyền nhanh trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận. Điều khiến người xem không khỏi trầm trồ không chỉ là chiếc xe kích thước lớn đi trong ngõ nhỏ, mà còn ở kỹ năng điều khiển điêu luyện của tài xế trong không gian chật hẹp.

Theo nội dung đoạn clip, chiếc sedan cỡ lớn của VinFast di chuyển trong một con ngõ chỉ rộng chừng hơn 2m với nhiều đoạn cua gấp khúc.

Nhiều đoạn, khoảng cách giữa xe với hai bên tường gần như đo bằng centimet, buộc tài xế phải căn chỉnh cực kỳ chính xác từng nhịp đánh lái. Có những thời điểm, thân xe áp sát tường đến mức người xem có cảm giác chỉ cần lệch tay lái một chút là sẽ xảy ra va quệt.

Ở một góc cua gần như vuông góc, tài xế điều khiển chiếc VinFast Lux A tiến - lùi nhiều lần, đánh lái và căn khoảng cách đến mức tối đa để “bò” qua một cách chậm rãi. Mỗi pha xử lý đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và cảm nhận không gian cực tốt.

Đáng chú ý, khi gặp đoạn ngõ hẹp sau đó, tài xế buộc phải chủ động gập gương chiếu hậu để giảm bề ngang, tạo thêm vài centimet quý giá nhằm đưa xe lọt qua.

Việc đưa xe qua được góc cua hẹp đòi hỏi kỹ năng lái xe và căn không gian cực tốt. Ảnh chụp màn hình.

Trên các diễn đàn, cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho tài xế. Không ít ý kiến cho rằng người cầm lái phải có kinh nghiệm dày dặn, quen xe, quen ngõ và có cảm giác lái tốt mới có thể điều khiển chiếc sedan lớn một cách mượt mà như vậy.

Nhiều người xem nhận xét đây là một trong những tình huống “khó nhằn” ngay cả với các tài xế lâu năm. Bởi lẽ, chiếc xe trong video thuộc phân khúc sedan cỡ E với chiều dài đến gần 5m, chiều rộng 1,9m với trục cơ sở lớn, bán kính quay đầu rộng hơn đáng kể so với các mẫu xe cỡ nhỏ.

Điều này khiến việc xoay xở trong không gian hẹp trở nên khó khăn hơn rất nhiều, đặc biệt là ở những con ngõ nhỏ đặc trưng tại Việt Nam. Do đó, màn "ra xe" này phải cực kỳ chuẩn xác, nơi sai số gần như bằng 0.

Từ tình huống trên, các chuyên gia giàu kinh nghiệm khuyến cáo tài xế cần đặc biệt thận trọng khi lái xe trong không gian chật hẹp như ngõ nhỏ, khe cổng hay khúc cua hẹp.

Trước hết, nên quan sát "địa hình địa vật" và ước lượng kích thước xe so với mặt đường trước khi di chuyển vào ngõ nhỏ. Khi cần thiết, có thể gập gương, hạ kính để tăng khả năng quan sát và nghe ngóng xung quanh.

Trong quá trình di chuyển, nên giữ tốc độ thật chậm, ưu tiên số thấp (với xe số sàn) để kiểm soát tốt chân ga và phanh. Việc đánh lái cần dứt khoát nhưng chính xác, tránh xoay vô lăng liên tục gây mất phương hướng.

Nếu gặp đoạn cua hẹp, không nên cố “ép” xe đi ngay mà có thể tiến - lùi nhiều nhịp để lấy góc hợp lý. Đồng thời nằm lòng nguyên tắc "tiến bám lưng, lùi bám bụng" khi đánh lái ở các góc cua.

Quan trọng hơn, tài xế nên giữ tâm lý bình tĩnh, không vội vàng. Trong những tình huống khó, việc nhờ người bên ngoài quan sát và làm hoa tiêu sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ va chạm đáng tiếc.

Nguồn video: Nguyễn Hồng Sơn/Oto+

