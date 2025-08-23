Từ năm 2022 đến nay, số lượng siêu xe bản giới hạn về Việt Nam ngày càng ít. Các đại gia Việt giảm mua sắm siêu xe triệu USD so với thời điểm năm 2019-2021. Thay vào đó, nhiều người chọn cách mua xe từ thị trường Campuchia hoặc Lào để tiết kiệm chi phí, đồng thời dễ mua bán hơn xe trong nước.

Ảnh: Hờ Đăng

Mới đây, trong một hội nhóm về siêu xe bỗng lan truyền hình ảnh chiếc Lamborghini Huracan Sterrato xuất hiện tại TPHCM. Thông tin này khiến giới yêu xe không khỏi bất ngờ, bởi đây là chiếc Sterrato đầu tiên của đại gia Việt mua về.

Ảnh: Quốc Lâm

Trước đó vào tháng 9/2024, ba chiếc Sterrato khác đã cập bến nước ta nhưng thuộc diện tạm nhập tái xuất và đến Sài Gòn để tham gia hành trình Gumball3000.

Ảnh: Quốc Lâm

Theo công bố, Lamborghini Huracan Sterrato chỉ được sản xuất giới hạn 1.499 chiếc trên toàn thế giới. Hãng sẽ bắt đầu bán ra từ tháng 2/2023. Giá bán mẫu xe này khởi điểm từ 260.000 Euro (quy đổi khoảng 7,9 tỷ VNĐ theo tỷ giá hiện tại).

Ảnh: Quốc Lâm

Được biết, chiếc Huracan Sterrato vừa xuất hiện tại TPHCM mang biển số Campuchia. Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, nếu tính theo các loại thuế phí áp dụng cho xe nhập khẩu nguyên chiếc của Campuchia, giá trị chiếc xe này ở mức 13-15 tỷ đồng. Nếu mang biển số Việt Nam, giá xe sẽ cao hơn khi lên tới 24-26 tỷ đồng.

Ảnh: Quốc Lâm

Để phù hợp cho việc vận hành ở địa hình gồ ghề, xe được trang bị bộ lốp Bridgestone Dueler All Terrain tiêu chuẩn, loại 235/40 lớp trước và 285/40 lốp sau. Bộ lốp này sử dụng công nghệ run-flat, cho phép xe có thể di chuyển ở tốc độ 80 km/h dù không còn áp suất. Chiều rộng xe tăng thêm 30mm ở phía trước và 34mm ở phía sau.

Ảnh: Quốc Lâm

Bên cạnh đó, hãng siêu xe Italy đã cải thiện khoảng sáng gầm của xe để tránh xảy ra tình huống cạ gầm như siêu xe bình thường. Cụ thể, khoảng sáng gầm đã tăng 44mm so với chiếc Huracan EVO, đạt mức 144mm. Thông số này thậm chí lớn hơn một số mẫu sedan phổ thông như Toyota Vios (133mm) hay Honda Civic (134mm).

Ảnh: Quốc Lâm

Một số điểm đặc biệt khác của chiếc siêu xe phong cách Rally này có thể kể đến như ốp bảo vệ gầm bằng nhôm, ốp vòm bánh xe làm bằng vật liệu composite, đèn chiếu sáng kiểu Rally trên cản trước, giá đỡ hành lý trên mui, chế độ lái Rally bên cạnh hai chế độ Strada và Sport truyền thống.

Ảnh: Car And Driver

Nội thất xe về cơ bản không khác biệt so với “đàn anh” Huracan EVO, giữ nguyên thiết kế và trang bị. Ghế ngồi thể thao với khung bằng sợi carbon để tối ưu trọng lượng xe. Nhiều chi tiết bọc da cao cấp và vật liệu Alcantara nhằm toát lên sự cao cấp. Bảng điều khiển trung tâm đi kèm một màn hình giải trí đặt dọc.

Ảnh: Quốc Lâm

Lamborghini Huracan Sterrato sử dụng động cơ V10 5.2L hút khí tự nhiên tương tự như các mẫu Huracan khác, sản sinh công suất 602 mã lực và mô-men xoắn 565 Nm, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h tốn 3,4 giây - chậm hơn hầu hết các mẫu Huracan khác. Tốc độ tối đa giới hạn điện tử ở mức 260 km/h.

