Số lượng siêu xe, xe siêu sang biển số đẹp ngày càng tăng tại nước ta, sau khi nhà nước cho phép đấu giá biển số. Điển hình như chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 mang biển số tứ quý 8 (30K-788.88), chiếc McLaren 750S gắn biển số tứ quý 9 (51L-599.99) hay chiếc Lamborghini Huracan Tecnica với biển số 51K-899.99.

Ảnh: Trần Quý Bảo

Mới đây, giới yêu xe tiếp tục xôn xao trước thông tin chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 gắn biển số Hà Nội kèm dãy số tứ quý 8: 30M-088.88. Theo tìm hiểu của báo VietNamNet, biển số này trúng đấu giá trên trang chủ công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam với số tiền lên tới 700 triệu đồng.

Được biết, chiếc siêu xe này từng mang biển số 43A-567.89. Sau khi đổi chủ và mang biển số mới, biển số cũ nhiều khả năng đã được chủ nhân cũ thu về để lắp lên chiếc xe khác. Như vậy, đây là chiếc Huracan thứ 3 tại Việt Nam có biển số tứ quý, sau chiếc Huracan Tecnica biển tứ quý 9 của đại gia Sài Gòn và chiếc Huracan LP610-4 biển tứ quý 8 của đại gia Cần Thơ.

Nguyên bản, xe mang ngoại thất sơn màu cam - tông màu có trên 3 chiếc Huracan tại Việt Nam. Do thường được chủ nhân cũ dán decal, nước sơn này còn khá mới. Xe từng được nâng cấp gói độ Verona Edizione của hãng độ Vorsteiner từ Mỹ với giá lên tới hơn 200 triệu đồng, nhưng đã tháo bỏ sau khi về tay chủ nhân hiện tại và chỉ giữ lại cánh gió bằng sợi carbon.

“Siêu bò Italy” này được trang bị bộ mâm kích thước 20 inch sơn màu đen bóng, thiết kế 5 chấu. Nổi bật bên trong là đĩa phanh gốm-carbon cỡ lớn và kẹp phanh màu cam, tạo nên phong cách “tông xuyệt tông” cho tổng thể xe.

Khoang nội thất xe bọc da màu đen chủ đạo, điểm xuyết bằng đường chỉ khâu màu cam tương phản. Sau 10 năm sử dụng, các chi tiết như nút bấm, vô-lăng, lẫy chuyển số,… đều còn khá mới. Ghế ngồi thể thao bọc da cao cấp kết hợp vật liệu Alcantara chỉ xuất hiện ít vết nhăn và chưa bị “nổ da”.

Lamborghini Huracan LP610-4 được trang bị động cơ V10 hút khí tự nhiên, dung tích 5.2 lít. Cỗ máy này cho công suất tối đa 601 mã lực, 560 Nm mô-men xoắn và kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp. Khả năng bứt tốc từ 0-100 km/h của xe khá ấn tượng khi chỉ tốn 3,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h.

Lamborghini Huracan LP610-4 là mẫu siêu xe được ra mắt lần đầu tiên tại Triển lãm Geneva Auto Show vào tháng 3/2014. Cho đến nay, các phiên bản Lamborghini Huracan LP610-4 tại Việt Nam khá đa dạng màu sắc như đỏ, đen, vàng, trắng, xanh, cam, xám,… với số lượng trên 15 chiếc. Tại thời điểm mua mới, mẫu xe này có giá lăn bánh gần 20 tỷ đồng. Hiện nay, giá xe dao động từ 8-10 tỷ đồng.

